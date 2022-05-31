«Роскосмос» показал ракету-носитель «Донбасс» с флагами «ДНР» и «ЛНР». Ее хотят запустить в космос

Ракета. Скриншот видео: «Роскосмос»

«Роскосмос» показал, как выглядит ракета «Союз-2.1а». На ее корпус нанесены флаги группировок «ДНР» и «ЛНР», а также надпись «Донбасс». Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации.



Сообщается, что запуск грузового корабля «ПрогрессМС20» в «Роскосмосе» решили посвятить так называемым «ДНР» и «ЛНР». На головной обтекатель ракеты нанесены их флаги и символика, а на вторую ступень носителя — надпись: «Донбасс».



«Сама ракета так и называется: "Донбасс"», — заявили в российском ведомстве.



Ракету-носитель, которую планируют отправить в космос, утром вывели на стартовый комплекс площадки №31 космодрома «Байконур». «Роскосмос» проводил трансляцию во время вывода ракеты. Сегодня должны пройти испытания, а запуск назначен на 3 июня.



«На борту ракеты-носителя находится космический корабль «Прогресс-МС20». После выхода на орбиту он отправится на Международную космическую станцию для доставки груза», — уверяют в РФ.