Рада уволила Денисову с должности Уполномоченной по правам человека

Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченной по правам человека. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании во вторник, сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.



Рада назначила Денисову уполномоченным по правам человека 15 марта 2018 года.



Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в парламенте, вместо Людмилы Денисовой на должность рассматривают четырех кандидатов. Это три народных депутата от «Слуги народа» — Николай Тищенко, Марьяна Безугла и Александр Качура, а также советница — уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Елена Вербицкая.



Более 30 правозащитных организаций призывают Верховную Раду создать условия для проведения независимого конкурса на эту должность с соблюдением всех международных стандартов. Заявление об этом опубликовано на сайте «ZMINA. Центр прав человека».