Оккупанты выселяют мариупольцев на улицу — Андрющенко

Оккупанты в Мариуполе выселяют людей на улицу под предлогом сноса жилья. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений на основании недавно принятого порядка главарем Пушилиным. Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС России и военных обходят квартиры, которые уцелели и где живут люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение», - рассказал Андрющенко.



По его словам, людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежития, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов.



«Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение. Владельцев зданий, которые планируется снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей. Таким образом оккупанты воплощают одновременно два сценария - принуждение к депортации в Россию и принуждение к работе для людей трудоспособного возраста», - отметил Андрющенко.