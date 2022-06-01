Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты выселяют мариупольцев на улицу — Андрющенко

01 июня 2022, 11:17

Оккупанты выселяют мариупольцев на улицу — Андрющенко

Оккупанты в Мариуполе выселяют людей на улицу под предлогом сноса жилья. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений на основании недавно принятого порядка главарем Пушилиным. Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС России и военных обходят квартиры, которые уцелели и где живут люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение», - рассказал Андрющенко.

По его словам, людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежития, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов.

«Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение. Владельцев зданий, которые планируется снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей. Таким образом оккупанты воплощают одновременно два сценария - принуждение к депортации в Россию и принуждение к работе для людей трудоспособного возраста», - отметил Андрющенко.

Еще по теме

Люди
Денис Пушилин Петр Андрющенко
Места
Мариуполь
События
Война Оккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
23:01
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
21:50
На Ясиновском коксохиме в Макеевке – пожар из-за обстрела
16:18
Один сотрудник СММ ОБСЕ уже на свободе. На Донбассе удерживают троих его коллег
15:58
На «Азовстали» нашли 152 тела погибших, их «передадут» Украине — Минобороны РФ
14:47
Глава «Энергоатома»: На территории Запорожской АЭС — танки, взрывчатка и полтысячи военных РФ
14:08
«ДНР» заявила о гибели ребенка в Макеевке
12:27
В мэрии Мариуполя заявили, что украденная сталь была отправлена в порт Ростова-на-Дону
12:26
В Херсонской и Запорожской областях оккупанты начали собирать документы на паспорта РФ
11:31
«ЛНР»: В Желтом от взрыва пострадал рыбак
10:38
Около половины Северодонецка занята войсками РФ
10:05
Бердянск и весь юг остались без украинской мобильной связи
09:34
Пушилин заявил, что «ДНР» «национализирует» оставшиеся в порту Мариуполя суда
все новости
12:18
Два миллиона переселенцев получили почти 9 млрд грн пособия на проживание
11:45
Оружие, санкции, деньги: Какие страны больше всего помогали Украине с начала войны
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
11:17
Оккупанты выселяют мариупольцев на улицу — Андрющенко
11:04
Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка
10:54
Войска РФ за прошедшие сутки нанесли 15 ударов по Донецкой области — полиция
10:28
Артобстрелы и авиаудары: как прошла ночь на Донетчине
10:12
Россия проводит учения с ядерным оружием
09:56
Войсками РФ нанесен ракетный удар по Славянску
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:27
Потери оккупантов в Украине достигли 30 700 человек — Генштаб ВСУ
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
09:06
Концентрация российских войск на Донбассе сделала их уязвимыми в Херсонской области — ISW
09:03
Оккупанты медленно продвигаются к Днепропетровской области — Резниченко
08:35
Войска РФ наступают на Лиманском направлении и закрепляются в Северодонецке — Генштаб
все новости
ВИДЕО
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01
Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►
30 мая, 23:27
Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►
29 мая, 23:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция