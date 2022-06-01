Два миллиона переселенцев получили почти 9 млрд грн пособия на проживание

Более двух миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получили почти девять миллиардов гривен помощи на проживание. Такая сумма была направлена в течение апреля-мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.



За последнюю неделю ведомство перечислило девятый транш в размере 1,6 млрд грн для выплаты помощи на проживание почти 272 тысячам человек. «Ощадбанк» перечисляет эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях.



В министерстве сообщили, что выплату пособия на проживание в мае правительство не отменяло ни одной категории ВПЛ. Предоставление помощи на проживание предусмотрено:

ВПЛ с территории активных боевых действий, окруженных, оккупированных, заблокированных населенных пунктов;

ВПЛ, у которых разрушено жилье.

При этом список территорий, где происходят военные действия, в течение войны меняется.



«Благодаря нашим Вооруженным силам Украины, вместо 14 областей в начале широкомасштабного вторжения мы имеем сегодня 300 громад в восьми областях, где идут боевые действия, или есть оккупированные, заблокированные, окруженные населенные пункты», — отметили в ведомстве.



Перечень таких громад регулярно обновляется в зависимости от ситуации на фронте. И людям, переехавшим из этих громад, государство выплачивает пособие.



На сегодня в перечень включены:

6 громад Днепропетровской области;

66 громад Донецкой обл.;

61 громада Запорожской обл.;

37 громад Луганской обл.;

22 громады Николаевской обл.;

51 громада Харьковской обл.;

49 громад Херсонской обл.;

8 громад Сумской обл.

«Полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи», — пояснили в Минсоцполитики.