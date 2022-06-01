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Два миллиона переселенцев получили почти 9 млрд грн пособия на проживание

01 июня 2022, 12:18

Два миллиона переселенцев получили почти 9 млрд грн пособия на проживание

Более двух миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получили почти девять миллиардов гривен помощи на проживание. Такая сумма была направлена в течение апреля-мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

За последнюю неделю ведомство перечислило девятый транш в размере 1,6 млрд грн для выплаты помощи на проживание почти 272 тысячам человек. «Ощадбанк» перечисляет эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях.

В министерстве сообщили, что выплату пособия на проживание в мае правительство не отменяло ни одной категории ВПЛ. Предоставление помощи на проживание предусмотрено:

  • ВПЛ с территории активных боевых действий, окруженных, оккупированных, заблокированных населенных пунктов;
  • ВПЛ, у которых разрушено жилье.

При этом список территорий, где происходят военные действия, в течение войны меняется.

«Благодаря нашим Вооруженным силам Украины, вместо 14 областей в начале широкомасштабного вторжения мы имеем сегодня 300 громад в восьми областях, где идут боевые действия, или есть оккупированные, заблокированные, окруженные населенные пункты», — отметили в ведомстве.

Перечень таких громад регулярно обновляется в зависимости от ситуации на фронте. И людям, переехавшим из этих громад, государство выплачивает пособие.

На сегодня в перечень включены:

  • 6 громад Днепропетровской области;
  • 66 громад Донецкой обл.;
  • 61 громада Запорожской обл.;
  • 37 громад Луганской обл.;
  • 22 громады Николаевской обл.;
  • 51 громада Харьковской обл.;
  • 49 громад Херсонской обл.;
  • 8 громад Сумской обл.

«Полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи», — пояснили в Минсоцполитики.

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