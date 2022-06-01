Минобороны: Войска РФ оборудуют позиции в Брянской области в 3 км от украинской границы

Российские войска оборудуют позиции в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.



«Наша разведка сообщает о том, что российские войска оборудуют позиции в районах Подывотье и Некислица, это Брянская область, Россия, около 3 км от государственной границы Украины», - рассказал Мотузяник.



Он добавил, что также противник нанес авиационный ракетный удар парой самолетов Су-35 по территории Украины в районе Белополья Сумской области, около 8 км от государственной границы.



«Также там зафиксирован вражеский артиллерийский огонь в районе н.п. Середина-Буда Сумская область, 2 км от границы», - сказал он.



Он подчеркнул, что в дальнейшем не исключается усиление интенсивности обстрелов позиций украинских войск, объектов инфраструктуры на этом направлении, а также диверсионные действия со стороны подразделений Вооруженных сил РФ.