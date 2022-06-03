В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет

В Херсонской области снова появилась мобильная связь украинских операторов. Об этом сообщил в эфире телемарафона советник главы Херсонского областного совета Сергей Хлань.



По его словам, оккупанты сегодня дали питание на украинские мобильные и интернет-сети. В регионе заработали Киевстар и Vodafone.



Интернет и мобильная связь от украинских операторов исчезла в Херсонской области 30 мая. Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что в ближайшее время восстановить связь в Херсонской области, вероятно, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под контролем оккупационных режимов и российских военных.