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Взрыв в Мариуполе на пляже: Погибли взрослый и ребенок

04 июня 2022, 08:50

Взрыв в Мариуполе на пляже: Погибли взрослый и ребенок

Из-за детонации боеприпаса на пляже в захваченном оккупантами Мариуполе погибли двое мирных жителей. Об этом сообщили в так называемом «штабе территориальной обороны ДНР».

«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по улице Большой Морской, погибли два человека, один из них ребенок», — заявили в «ДНР».

Там также сообщили, что 3 июня во Владимировке под Волновахой в результате обстрела погиб один мирный житель, еще один был ранен.

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