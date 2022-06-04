Взрыв в Мариуполе на пляже: Погибли взрослый и ребенок

Из-за детонации боеприпаса на пляже в захваченном оккупантами Мариуполе погибли двое мирных жителей. Об этом сообщили в так называемом «штабе территориальной обороны ДНР».



«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по улице Большой Морской, погибли два человека, один из них ребенок», — заявили в «ДНР».



Там также сообщили, что 3 июня во Владимировке под Волновахой в результате обстрела погиб один мирный житель, еще один был ранен.

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