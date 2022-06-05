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Зеленский встретился с переселенцами из Мариуполя

05 июня 2022, 22:57

Зеленский встретился с переселенцами из Мариуполя

Президент Владимир Зеленский в рамках поездки в Запорожскую область посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

  «Глава государства осмотрел лечебные кабинеты, куда они могут обращаться за медицинской помощью, а также жилыми помещениями. Президент пообщался с переселенцами и поинтересовался у них условиями проживания. «Понимаю, что все хотят возвратиться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить с собственным домом. Лучше, чем дома, нет нигде», — сказал Зеленский.  

Он выразил убеждение, что люди, вынужденные покинуть свои города, обязательно вернутся домой.
«У нас нет сомнений, что мы уволим все временно оккупированные города. Это обязательно будет», — подчеркнул глава государства.  

Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения. Они обратились к президенту с просьбой помочь в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях. 

Зеленский призвал переселенцев приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов. «Можно найти новые правовые механизмы с учетом обстоятельств. Если вы предложите, можем также произвести и определенные законодательные изменения», — отметил президент.

  Во время встречи также говорилось об обеспечении перемещенных лиц жильем. Зеленский подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, должны получить комфортное жилье. «Обязательно поможем вам в решении этого вопроса», — сказал он.

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