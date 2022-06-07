Зеленский о войне с Россией: Мы пока не способны продвигаться вперед

Оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения, будет серьезной временной победой для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается конечной целью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times, передает «РБК-Украина».



«Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны продвигаться вперед. Мы понесем больше потерь, и люди - мой приоритет», - заявил он.



Зеленский подчеркнул, что победа должна быть достигнута на поле боя, но он также настаивает на том, что открыт для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



Он добавил, что западные санкции не очень повлияли на позицию России, и раскритиковал партнеров за призывы к прекращению огня в конфликте без определения условий.



«Они поддерживают Украину, но при этом проверяют, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы не пострадал бизнес. Как мы можем добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции этой страны? Это очень удивительно», - сказал Зеленский.



По его словам, союзники могут сделать больше, чтобы усадить Россию за стол переговоров, поставив Украине оружие и ужесточив экономические санкции против Москвы, включая полное нефтяное и газовое эмбарго.



По его словам, они не должны быть просто посредниками, а должны следить за тем, чтобы Москва прекратила боевые действия и соблюдала любое прекращение огня.