Эпидемия угрожает Мариуполю — британская разведка

Риск крупной вспышки холеры существует в оккупированном российскими войсками Мариуполе. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.



Единичные случаи холеры уже регистрируются с мая.



«Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию», — сказано в сообщении.



По данным британской разведки, на занятом российскими войсками юге Украины доступ к безопасной питьевой воде непостоянен, а серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах продолжаются. «Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств», — отметили в Минобороны Британии.



Отмечается, что с 1995 года в Украине были незначительные вспышки холеры, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.