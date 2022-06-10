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Эпидемия угрожает Мариуполю — британская разведка

10 июня 2022, 09:05

Эпидемия угрожает Мариуполю — британская разведка

Риск крупной вспышки холеры существует в оккупированном российскими войсками Мариуполе. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.

Единичные случаи холеры уже регистрируются с мая.

«Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию», — сказано в сообщении.

По данным британской разведки, на занятом российскими войсками юге Украины доступ к безопасной питьевой воде непостоянен, а серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах продолжаются. «Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств», — отметили в Минобороны Британии.

Отмечается, что с 1995 года в Украине были незначительные вспышки холеры, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

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