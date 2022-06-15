Вопрос о мобилизации женщин в Украине не стоит: В Минобороны опровергли российский фейк

Вопрос о мобилизации женщин в Украине в настоящее время не стоит. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.



Маляр напомнила, что действует указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации. В нем указано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать. Расчет осуществлялся Генштабом ВСУ и главнокомандующим. Речь идет о большом количестве: о сотнях тысяч мобилизованных.



«Мобилизация проходит по плану. Сознание граждан высокое и общество очень мотивированное», — подчеркнула замминистра.



По ее словам, вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте.



Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.



«Рядом пророссийских Telegram-каналов распространено фото документа, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ С. Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо "до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, состоящих на воинском учете…, а до 31.06.2022 года организовать мероприятия по постановке на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет», — сообщили в Центре противодействия дезинформации.



Там подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым.



Также приводятся слова начальника Черниговского ОТЦК и СП Олега Гончарука о том, что в текущей ситуации нет необходимости обязательного призыва женщин.



«Распространяемый фейк рассчитан на внутреннего потребителя и преследует цель создания центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины», — резюмировали в ведомстве.