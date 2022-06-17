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В Украине расследуют 530 производств о госизмене и коллаборационизме — ГБР

17 июня 2022, 16:34

В Украине расследуют 530 производств о госизмене и коллаборационизме — ГБР

Государственное бюро расследований с начала полномасштабного российского вторжения рассматривает уже 530 производств по государственной измене и коллаборационной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Там отметили, что из всех производств 399 открыли за государственную измену, еще 127 — за коллаборационизм. Также ДБР открыло 4 уголовных производства за пособничество государству-агрессору.

По этим делам 140 фигурантам уже сообщили о подозрении, а 79 человек объявили в розыск. Кроме того, правоохранители проверяют причастность 924 человек к коллаборационной деятельности.

Наибольшее количество производств открыли в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

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