Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

РФ депортирует жителей Северодонецка по «гуманитарным» коридорам, — британская разведка

18 июня 2022, 09:11

РФ депортирует жителей Северодонецка по «гуманитарным» коридорам, — британская разведка

Российские оккупанты использует «гуманитарные» коридоры для депортации жителей Северодонецка на захваченные территории. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что за последние 48 часов Россия возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить Северодонецк.

С 14 июня официальные лица России заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

«У России есть прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения», — сказано в сообщении.

По данным британской разведки, украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора. Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватово, в глубине оккупированной Россией территории.

«Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложения выйти через коридор, русские, скорее всего, сделают из этого оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе», — отметили в Министерстве обороны Великобритании.

Еще по теме

Места
Северодонецк
Организации
российские войска Британская разведка
Прочее
Депортация Гуманитарный коридор
События
Война Оккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:03
Оккупированный Донецк под массированным обстрелом, сообщают о жертвах
11:08
«ДНР» заявила о гибели двоих мирных жителей из-за обстрелов
10:09
Особые правила въезда: «ДНР» открыла Седово на лето
09:22
Жители Донецка сообщают об обстреле и пожаре в районе «Топаза»
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
18:16
В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом
17:15
У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем
15:50
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
13:34
В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие
11:52
В захваченной оккупантами Васильевке — мощный взрыв в районе дамбы
11:24
Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой комплекс
11:22
На оккупированной Луганщине за четыре месяца погибли 46 мирных жителей
10:22
Донецк под мощным обстрелом, люди сообщают о «прилетах» и пожарах
все новости
12:03
Оккупированный Донецк под массированным обстрелом, сообщают о жертвах
11:43
В Донецкой области армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов
11:08
«ДНР» заявила о гибели двоих мирных жителей из-за обстрелов
10:31
Украинcкая армия потеряла около 50% тяжелого вооружения с начала войны
10:09
Особые правила въезда: «ДНР» открыла Седово на лето
09:22
Жители Донецка сообщают об обстреле и пожаре в районе «Топаза»
09:11
РФ депортирует жителей Северодонецка по «гуманитарным» коридорам, — британская разведка
08:44
Оккупанты нанесли авиаудары по Луганщине
08:33
Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу
08:27
Армия РФ готовит дополнительные силы для атаки Северодонецка и Лисичанска — ISW
08:12
Украинская ПВО сбила две ракеты над Одесской областью
07:53
ВСУ пытаются сорвать наступление российских захватчиков на Донбассе — сводка Генштаба
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
23:40
Славянск готовится к наступлению россиян «со дня на день», заявил глава города
23:16
Гайдай: Ежедневно на Луганщину прибывают по 30 КамАЗов оккупантов
все новости
ВИДЕО
Жители Донецка сообщают об обстреле и пожаре в районе «Топаза»
18 июня, 09:22
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
17 июня, 23:59
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
17 июня, 15:50

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция