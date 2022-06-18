РФ депортирует жителей Северодонецка по «гуманитарным» коридорам, — британская разведка

Российские оккупанты использует «гуманитарные» коридоры для депортации жителей Северодонецка на захваченные территории. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Отмечается, что за последние 48 часов Россия возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить Северодонецк.



С 14 июня официальные лица России заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.



«У России есть прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения», — сказано в сообщении.



По данным британской разведки, украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора. Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватово, в глубине оккупированной Россией территории.



«Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложения выйти через коридор, русские, скорее всего, сделают из этого оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе», — отметили в Министерстве обороны Великобритании.