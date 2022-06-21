«ДНР»: За сегодня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов

С начала суток на подконтрольной группировке «ДНР» территории пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов. Об этом заявили в «СЦКК» и оккупационных администрациях.



Так, в Петровском районе Донецка ранен мужчина 1953 г. р., также там уничтожено два жилых дома и автомобиль. В Ясиноватой ранения получили двое мужчин и женщина 1988, 1965 и 1964 годов рождения. Кроме того, без энергоснабжения остались 167 абонентов поселка Минеральное между Ясиноватой и Макеевкой. Еще одна женщина пострадала в микрорайоне Солнечный в центральной части Горловки.



В «СЦКК ДНР» также утверждают, что число пострадавших 20 июня выросло до 18 человек.