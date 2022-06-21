В ПФУ рассказали, как получить пенсии жителям зоны боевых действий и неподконтрольных территорий

Все пенсии, которые положены украинцам, независимо от ситуации на конкретно взятой территории, начисляются и финансируются в полном объеме. Об этом рассказала начальница Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад в эфире телеканала «Донбасс».



«Все пенсионные выплаты, на которые имели право жители области — они остаются неизменными и такими, которые подлежат начислению и выплате. Поэтому с 24 февраля, как и до этого периода, Главным управлением ПФУ в Донецкой области обеспечивается начисление и выплата пенсий 781 тысяче пенсионеров», — сказала Наталья Рад.



Она уточнила, что в области большинство пенсионеров получает пенсии через учреждения банков, и 120 тысяч пенсионеров — через предприятия почтовой связи.



Наталья Рад отметила, что ситуация по населенным пунктам разная: есть города, где учреждения, которые выплачивают пенсии, работают относительно нормально. Есть такие, где идут активные боевые действия и очень опасная ситуация, также есть временно оккупированные территории, такие как Мариуполь, Мангуш, Волноваха.



«Хочу акцентировать еще раз, что пенсионные выплаты начисляются, перечисляются и финансируются всем без исключения жителям всех территорий. И тех, где ситуация сравнительно нормальная, и в тех населенных пунктах, где идут активные боевые действия, и тех, которые находятся под временной оккупацией», — подчеркнула руководительница областного управления ПФУ.



Она отметила, что те пенсионеры, которые получали пенсии на банковские карты, могут получить выплаты в любых отделениях банков на безопасной территории, где обслуживаются банкоматы и можно подвезти наличные деньги для их пополнения. Банкоматы пополняются в достаточном объеме.



Что касается получения пенсий через почту, особенно на территориях, где идут активные боевые действия, по каждому населенному пункту определен свой порядок, каким образом пенсионерам получить пенсию.



«Осуществляется подвоз людей в определенные даты в наиболее безопасные места, и людям обеспечивается получение наличных средств», — пояснила Наталья Рад.



В отношении жителей неподконтрольных территорий, она рассказала, что для того, чтобы пенсионеры, живущие там, могли получать начисленные им средства, людям нужно приехать на ту территорию, где работают предприятия почтовой связи или банки, то есть на подконтрольную украинской власти территорию области.



По всем возникающим вопросам пенсионерам советуют обращаться на горячую линию управления ПФУ или предприятий почтовой связи.