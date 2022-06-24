Шмыгаль: Учебный год в школах рекомендуется начать с 1 сентября, а в вузах с 15 августа

Правительство Украины рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября, а в вузах, кроме первых курсов, с 15 августа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».



Премьер отметил, что в прифронтовых и оккупированных территориях новый учебный год начнется в онлайн формате.



В связи с этим Минобразования, МВД, Министерству развития громад и территорий, областным военным администрациям поручено организовать довоз детей в школы и безопасность в учреждениях образования.



По его словам, ГСЧС в ближайшее время должна завершить разработку протоколов безопасности, а местные власти должны будут утвердить на их основе индивидуальные протоколы и ознакомить с ними учеников и родителей.



Шмыгаль отметил, что власти рекомендуют в университетах начать учебный год с 15 августа, кроме первых курсов.