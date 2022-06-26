Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую оккупационную группировку войск, задействованную на войне в Украине. Об этом сообщает министесртво обороны РФ.
По данным российских СМИ, Шойгу приехал на оккупированную территорию Украины, куда именно – не уточняется.
На видео, распространенном Минобороны РФ, показано, как Шойгу совещается с командирами российских Вооруженных сил и раздает награды – «Золотую Звезду» и Ордены мужества.
Отмечается, что подобный визит российский министр совершил впервые.