Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину

Поездка Сергея Шойгу. Скриншот

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую оккупационную группировку войск, задействованную на войне в Украине. Об этом сообщает министесртво обороны РФ.



По данным российских СМИ, Шойгу приехал на оккупированную территорию Украины, куда именно – не уточняется.



На видео, распространенном Минобороны РФ, показано, как Шойгу совещается с командирами российских Вооруженных сил и раздает награды – «Золотую Звезду» и Ордены мужества.

Отмечается, что подобный визит российский министр совершил впервые.