Оккупанты намерены использовать Мариупольский порт для военных нужд — советник мэра

Российские оккупанты планируют разместить в порту Мариуполя хранилище топлива для военных нужд. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



Он отметил, что планы оккупантов в отношении Мариуполя были озвучены после визита в город недавно переехавшего из России главы «правительства ДНР» Виталия Хотенко.



«Приоритет – порт. В Мариупольском порту будет размещено основное хранилище топлива для военных нужд. При использовании железной дороги это значительно сократит логистику для оккупантов до линии фронта. Также оккупационная администрация города и порта получила задачу в первую декаду июля обеспечить полноценное восстановление порта. Общая логистика: из Мариуполя – металлолом, зерно и уголь, в Мариуполь — топливо, военная техника и БК в первую очередь», — написал Андрющенко.



Он отметил, что для обеспечения режима охраны порта оккупанты заселили только военными всю первую линию частных домов в районе пляжа Песчаный, который примыкает к порту.



Андрющенко подчеркнул, что восстановления зданий не будет.



«Дома у рынка Азовский — для рабочих военно-транспортной базы, общежитие в районе АС-2 — для бездомных. В общей сложности на 5 тысяч мест. По всем остальным ответ — до зимы дорога в Россию открыта», — добавил он.