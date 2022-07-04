Минобороны: В мобилизации женщин в Украине потребности нет

Вооруженные силы Украины в настоящее время не нуждаются в принудительной мобилизации женщин. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



«С 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как собственно и прежде - с 2014 года… Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет, и по состоянию на данный момент такие ограничения не планируются», - сообщила она.



По словам Маляр, информация о мобилизации женщин в Украине является недостоверной и была запущена в российском медиапространстве, однако впоследствии была подхвачена и в Украине.