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«ДНР»: Из-за обстрелов Донецка погибли два человека, еще двое ранены

Обновлено
05 июля 2022, 12:36

«ДНР»: Из-за обстрелов Донецка погибли два человека, еще двое ранены

В результате обстрелов Киевского района Донецка погибли два жителя, еще двое гражданских получили ранения. Об этом заявил глав оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

Известно, что погибла женщина 1980 года рождения, ранены мужчина и женщина 1989 и 1959 годов рождения.

Кроме этого, по данным «СЦКК ДНР», в результате обстрела в поселке Красный Партизан вблизи Ясиноватой ранены были две женщины 1952 и 1961 годов рождения. В Горловке скончался накануне раненый мужчина 1985 года рождения.

Также утверждается, что в результате обстрела в поселке Александровка и селе Кременец на западе Донецка без энергоснабжения остались 2900 абонентов.

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