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В Генштабе ВСУ опровергли уничтожение двух HIMARS войсками РФ

06 июля 2022, 17:04

В Генштабе ВСУ опровергли уничтожение двух HIMARS войсками РФ

Информация российской стороны о якобы уничтожении американских артиллерийских систем HIMARS в Украине не соответствуют действительности. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Там подчеркнули, что это не что иное, как очередной российский фейк.

«Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами, постоянно наносят сокрушительные удары по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечению оккупационных войск», — отметили в Генштабе.

Военные призвали доверять только проверенным источникам.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Малотарановки (административно подчиняется Краматорску Донецкой области) «высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним».

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