Российские войска обстреляли Славянск, погибла женщина

Российские военные ночью обстреляли Славянск, погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



«В результате ночного обстрела и прямого попадания в частный дом погибла женщина», — отметил мэр.

Он призвал жителей города к эвакуации, напомнив, что сегодня запланирован вывоз людей в Ровно.



«Завтра будет рейс в поезд на Покровск. В понедельник, 11 июля, — снова в Ровенскую область с расселением», — написал Лях.

7 июля глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях также сообщил об обстреле города.



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