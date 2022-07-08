В Украине начали выселять переселенцев. В Минреинтеграции пояснили, что делать

В Украине некоторые учреждения начали выселять внутренне перемещенных лиц. Такие действия являются абсолютно недопустимыми. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



По ее словам, многие переселенцы временно проживают в школах, больницах, санаториях и других местах, где приютили людей в первые дни и недели полномасштабной войны.



«В последнее время поступают жалобы на то, что некоторые учреждения стали выселять переселенцев. Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу», — подчеркнула министр.



Верещук обратилась к владельцам и руководителям таких учреждений.



«Можно говорить только о переселении (без ухудшения условий), никоим образом не о выселении. Особенно накануне осенне-зимнего периода. В конце концов, на месте наших внутренних переселенцев без жилья мог оказаться каждый из нас», — сообщила она.



Переселенцам министр посоветовала в случае выселения из мест компактного проживания звонить на горячую линию ведомства: 1548. Или обращаться к ней в комментариях под постом в Telegram.