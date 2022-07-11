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Взрыв в Новой Каховке: военные уничтожили склад оккупантов

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11 июля 2022, 23:36

Взрыв в Новой Каховке: военные уничтожили склад оккупантов

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов российских войск в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Новая Каховка. Минус БК (склад с боеприпасами – ред.). Подтверждено», – написал Братчук в Telegram.

Также информацию подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

«В Новой Каховке минус русский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются… потому что это значит, что ВСУ близко», – написал Хлань в Facebook.

Он также попросил жителей города не подходить близко к месту детонации.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Новой Каховке слышны взрывы.

Оперативное командование «Юг» в Facebook сообщает, что минувшей ночью был атакован пункт управления войсками российских оккупантов в занятом ими Таврийске Херсонской области. В командовании отметили, что удар был нанесен в ответ на обстрелы Николаева и сельхохугодий Николаевской области.

Также Вооруженные силы Украины утром 11 июля нанесли удар по вероятному району стартовых позиций зенитно-ракетных комплексов «С-300» российских оккупантов в районе Олешковских Песков в оккупированной части Херсонской области.

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