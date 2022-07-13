Оккупанты обстреляли завод в Славянске

Сегодня вечером российские оккупанты обстреляли завод Zeus Ceramica в Славянске. Обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Славянский завод Zeus Ceramica — очередная цель российских оккупантов в Донецкой области. Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел — к счастью обошлось без жертв, но есть немало поврежденного имущества», — отметил Кириленко.



Он подчеркнул, что завод Zeus Ceramica — ведущий производитель в своей отрасли. Его продукцией пользуются крупнейшие торговые страны, она покупается в Евросоюзе, США и Канаде.



«Разрушение такого завода — серьезный удар по экономике региона», — добавил глава области.