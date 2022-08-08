«Враг в 40 километрах от города». Как живет Краматорск в Донецкой области

Школьники возле разрушенной обстрелами школы Краматорска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вторым Донецком» называют между собой Краматорск местные жители. Говорят, что за последние годы город расцвел за счет немалых инвестиций в его развитие после оккупации областного центра Донетчины.



Но, с началом полномасштабной войны, — понес значительные разрушения и смерти. Прилет на вокзал с сотнями погибших и раненых, выжженные дома, разрушенные школы.



Обстрелянное здание в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Самым сложным оказался для Краматорска последний месяц.



До конца года оккупанты анонсируют «захват всей Донецкой области», но у украинских военных другие планы.



О том как живет Краматорск в Донецкой области, что в 40 километрах от линии фронта — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



Разрушенный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Разрушенная школа

«Раньше не любил школу, не хотел туда ходить, а теперь понимаю — какой я был дурак», — говорит мне пятиклассник из Краматорска Алексей.



Ученик разрушенной обстрелами школы Краматорска Алексей возле своего класса, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Его я встречаю на футбольном поле разрушенной школы. Это единственное что уцелело здесь. Несколько дней назад в учебное заведение попали две ракеты. Это произошло в половине третьего ночи, в результате обстрела погибли три человека и пострадали жилые дома рядом.



Ребята показывают руины своей школы в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Виталий, Андрей, Даниил — ученики 9-го класса разрушенной обстрелами школы в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Попадание было как раз в мой класс. Жаль очень», — говорит парень. Он вместе с еще четырьмя школьниками проводит меня руинами учебного заведения.



Разрушенная обстрелами библиотека в школе Краматорска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Третий этаж — у нас информатика была, там спортзал, здесь библиотека, здесь — столовая, а здесь — актовый зал, где всегда у нас все праздники отмечали».



Разрушенная обстрелами школа в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Дети говорят, что недавно в школе сделали ремонт и, несмотря на то, что последний год они учились дистанционно — вспоминают, какой уютной она была.



«Очень хорошие учителя. Так проблемы бывали, но в целом — хорошие», — говорит Алексей.



Разрушенная обстрелами школа в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«На Новый Год всегда очень интересная программа была. Больше всего мне жаль нашу директрису. Она столько сил вложила в развитие школы».



Ученики 9-го и 5-го классов разрушенной школы Краматорска. Слева направо: Виталий, Даниил, Андрей, Алексей, Владислав. Июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В городском совете Краматорска говорят, что учебное заведение пока не планируют восстанавливать из-за значительных разрушений. Окончательное решение будет принято специалистами. Но дети надеются.



«Мы хотим, чтобы все это наконец-то закончилось. Чтобы все наши одноклассники вернулись в Краматорск и мы продолжили нормально жить, учиться. Хотим, чтобы отремонтировали нашу школу».

Участились обстрелы

Поврежденный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Краматорск — город в Донецкой области, в 40 километрах от линии фронта.



Поврежденный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Российская артиллерия не достает сюда, но населенный пункт страдает от регулярных обстрелов ихними ракетами, РСЗО, фугасными авиационными бомбами. «Последние 4 недели почти каждый день город бомбят. Враг на расстоянии 40 километров от города», — говорит спикер Краматорского горсовета Игорь Еськов. «Бомбят гражданскую инфраструктуру и нашу промышленность».



Поврежденная обстрелами многоэтажка в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Только в течение июля полиция зафиксировала 13 обстрелов. Для сравнения в предыдущем — три. Всего с февраля месяца правоохранители открыли 32 уголовных производства.



Обстрелянное сооружение в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Эта статья 438 — нарушение правил и обычаев ведения войны», — говорит спикер полиции Краматорского района Марк Ткаченко.

«Повернула голову — ракета летит»

Разрушенный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Недавно в частный сектор Краматорска попало две ракеты. В результате повреждены и разрушены десятки жилых домов, есть раненые и погибшие.



Разрушенный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Свидетели трагедии вспоминают, что все произошло за считанные секунды.



Геннадий стал свидетелем обстрела российскими ракетами частного сектора Краматорска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Все на моих глазах произошло», — рассказывает свидетель Геннадий. «Сначала услышал вродебы звук самолета, а на самом деле — это был не самолет, а ракета. Два взрыва ужасающие. Один за другим. Сначала облако белого дыма, а затем пошел черный дым, клубы, клубы, клубы».



Разрушенный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Мужчина сразу поспешил к матери домой, чтобы узнать все ли с ней хорошо и уже не стал возвращаться назад. «Это человеческая трагедия, на которую очень больно смотреть. Когда приходишь, а они смотрят с укором — «Чего ты пришел? У меня беда».



«Я даже не мог понять откуда, что и куда, — вспоминает еще один свидетель событий. — Мне казалось, что рядом дом просто разлетается».



Разрушенный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

На месте основных ударов вижу одни руины — от домов остались только стены и фундамент. Некоторые из них до сих пор дымятся, слышен запах гари. По официальной информации правоохранителей, в результате ракетных обстрелов — два человека погибло, семь получили ранения. Травмированных отправили сначала в местную больницу, а затем переместили в Днепр.



Чудом спаслась местная жительница Нина Ивановна. Она просто вовремя вышла во двор.



Жительница Краматорска Нина Ивановна демонстрирует найденные остатки российских ракет возле дома, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я хотела сырники готовить. Вот у меня миска стоит уже там бросила яйца, муку. Да и думаю — выйду в туалет, помою руки. А у меня еще привычка — пройтись по огороду», — рассказывает женщина и показывает найденные у дома остатки ракеты.



Смесь для приготовления сырников, которую перед обстрелами приготовила Нина Ивановна, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Слышу звук. Я думала самолет. Повернула голову — ракета летит. Их было две, но я отчетливо видела одну и стала убегать в конец огорода. Упала она там, где большие дома разрушенные. Начался пожар. Я сидела все это время, пока спасатели приехали, пока не услышала голоса. Потом уже я пришла домой и увидела, что у меня здесь разруха. Если бы и я была здесь — меня бы уже не было», — говорит Нина Ивановна.



«Сарай разрушен, крыша, окна все повреждены, потолок частично разрушен, дверь разбита».



Разрушенный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Чуть дальше ее дома живет Николай с женой Валентиной. Они фактически остались без дома — по стенам трещины, на втором этаже — дыра.



Николай с женой и собакой возле разрушенного обстрелами дома в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Сели завтракать. Обычно удары на которые мы не обращали внимания — где-то там вдали, а это шарахнуло так, что стекло вылетело из окон, — вспоминает Николай. — Физически я не пострадал, но материально... Это 76 лет вон моей собаке Мусе под хвост выбросить можно».



Поврежденный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Только что включила радио, а там рассказывают рекомендации как справляться со стрессом, — говорит Валентина. — Я и выключила. Кто бы дал рекомендации что делать, чтобы над нами не издевались, не доводили нас эти рашисты?»



Их соседу Ивану повезло — во время обстрела его не было дома.



Житель Краматорска Иван возле разрушенного дома, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Окон нет, крыша разбита, ничего нет. Все нужно переделывать. Арбузы, правда, целые остались», — шутит мужчина.



На огороде Ивана из Краматорска уцелели только арбузы, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Строили мои родители, я вкладывал, теща с тестем. Думали на старость будем все здесь жить. Ага…» Мужчина говорит, что в городе оставаться страшно, но он не оставит годами нажитое имущество. «Страшно, но оно так всюду прилетает. И как я оставлю? Надо же до ума довести крышу, окна».



Житель Краматорска Иван самостоятельно пытается восстановить разрушенное обстрелами жилье, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Матрена Захаровна и ее сын Геннадий тоже спаслись чудом. Пострадал только дом. «Где-то в 10:36 это было. Я разговаривал с врачом по телефону, зашел в дом, чтобы кое-что записать. И в этот момент взрывы, пыль белая пошла», — вспоминает Геннадий.



Геннадий со своей мамой Матреной Захаровной стали свидетелями попадания двух ракет в частный сектор Краматорска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вырвало раму, форточку. Я выбежал. Затем второй взрыв. Смотрю, а у меня нет забора. Я думал, что мама здесь, начал звать, она не отзывается. Слышу позади меня кричит, она там была. Соседа ранило, была повреждена вена, потому что шла алая кровь». Мужчина говорит, что на место, где он стоял до телефонного звонка, упал осколок. «Если бы там был я — мог бы очень сильно пострадать», — говорит мужчина.

«Ракеты везде летают»

Несмотря на страх повторных обстрелов, большинство жителей пострадавшего района не планируют уезжать. «Ракеты повсюду летают. Здесь шанс, что не попадет на тебя — один из ста тысяч», — говорит житель Краматорска, которого встречаю возле одного из разрушенных домов. «Если уже начнут доставать артиллерией — тогда будем бежать за Днепр. Сумка собрана, машина заправлена».



Разрушенный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Нам кто-то дает деньги на выезд? — спрашивает еще один мужчина рядом. — Можно тогда просто бросить в дом канистру бензина, поджечь, уехать и больше сюда не возвращаться. Потому что все разграбят».



Местные власти говорят, что за три месяца в город вернулись 10-15 тысяч ранее эвакуированных. «У людей закончились деньги, они теряют силы в скитаниях, поэтому многие возвращаются», — говорит представитель Краматорского городского совета Игорь Есько. «Есть эвакуационные рейсы, постоянные маршруты по всей стране и за границу. Там есть подготовленные бесплатные места жительства по разным государственным и волонтерским программам».



Последствия обстрела многоэтажки в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Все разрушения зафиксированы правоохранителями и местными властями, но помощь с восстановлением жилья будет предоставляться уже после войны. «Мы фиксируем все повреждения, по возможности помогаем с перекрытием окон после выбивания оконных стекол, ликвидируем аварийные последствия в зданиях после обстрелов, — говорит Есько. — Но пока идут боевые действия, о полноценном восстановлении жилья речь не идет ни на государственном уровне, ни на местном».



Разрушенный обстрелами дом в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В неизвестности

В Краматорске отсутствует газ, возникают проблемы с водоснабжением. Свет и связь есть, коммунальный транспорт работает бесплатно, мусор вывозится, работают некоторые аптеки и продуктовые магазины, выдается гуманитарная помощь. Недавно по просьбе жителей запустил работу междугородний автобус — в Дружковку и Константиновку.



Проукраинский билборд в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В усиленном режиме продолжают работать правоохранители. С началом полномасштабной войны кроме текущей работы они также расследуют мародерства, фиксируют обстрелы и разрушения, несут службу на блокпостах, вовлекаются в охрану объектов стратегического значения, выявление коллаборантов.



«Местные полицейские, вместе с "добавленными силами" — сотрудниками из других подразделений, продолжают работать в усиленном режиме», — говорит спикер полиции Краматорского района Марк Ткаченко.



Спасатель краматорского управления ГСЧС Денис, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В усиленном режиме работает и служба ГСЧС. «При обстрелах выезжаем на место возникновения чрезвычайной ситуации и работаем, прежде всего, на спасение людей, — рассказывает работник Краматорского ГСЧС Денис Пазюра. — Разбираем завалы, тушим пожары». В случае обнаружения подозрительных предметов — спасатели осматривают их и вызывают пиротехников.По словам спасателя, в настоящее время личного состава у них достаточно.



Спасатели в Краматорске работают в усиленном режиме, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Краматорске работает больница, куда кроме местных доставляют и раненых из прифронтовых городов. Врачи не скрывают истощения, но добавляют — будут продолжать выполнять свою миссию.



Заместитель главного врача больницы Краматорска по медицинской части Валентина Чубатенко, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Оказываем помощь раненому гражданскому населению из города Краматорска после обстрелов, а также ближайших городов — Бахмут, Славянск, Райгородок, Богородичное, Северск, Соледар», — говорит начальница медицинской части местной больницы Краматорска Валентина Чубатенко.



Детские рисунки в больнице Краматорска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Она добавляет, что благодаря волонтерам и поставкам Минздрава у больницы есть все необходимые медикаменты и материалы. Некоторые работники выехали из города, а оставшиеся сделали это сознательно. «На сегодняшний день мы работаем, потому что мы нужны в городе Краматорске для оказания медицинской помощи. Конечно, страшно всем. Но мы работаем, — говорит Валентина Чубатенко. — Мотивирует профессия. Мы сюда пришли не просто так. Мы все выбор сделали много лет назад. Мы нужны людям».



Волонтеры «Красного креста» Светлана и Ирина на фоне гуманитарной помощи от ООН, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По словам женщины, медики уже подготовили подвальное помещение для возможности работы в условиях обострения ситуации. «И подвалы, и автономное питание у нас есть на случай чрезвычайных ситуаций. Мы подготовлены», — говорит Чубатенко. «Но мы хотим, чтобы наступила победа и мир».



Помогают городу пережить тяжелые времена и волонтеры. от международных организаций, «Красного креста», других местных и региональных организаций.



В Краматорск время от времени прибывает гуманитарная помощь от ООН для жителей Донецкой области, которую затем развозят по всем прифронтовым городам. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы получаем помощь ООН, которая нам поступает из Днепра, — рассказывает представитель областной организации «Красного креста» Светлана. — Есть договор. Распределение у нас идет по прифронтовым городам Донецкой области и в которые еще можно доехать».



В продуктовый набор почти 18 килограмм входит рис, макароны, тушенка и олия. Их в первую очередь получают те, кто подпадает под особые категории — многодетные семьи, переселенцы, маломобильные и т.п.

«Мы с первых дней войны начали заниматься волонтерством, — говорит местный волонтер Богдан. — Сначала это была инициатива горсовета, а после этого уже с нами начали связываться разные организации, звать на разгрузку фур с гуманитарной помощью и медикаментами». Также небольшая группа местных волонтеров доставляет гуманитарную помощь в прифронтовые города.



Волонтер из Краматорска Богдан помогает разгружать фуру с гуманитарной помощью, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Богдан говорит, что основной мотивацией является помощь своему городу и стране в целом пережить сложные времена, а страх, конечно, есть, но они пытаются соблюдать правила безопасности. «Мы всегда контактируем с военными и если там идут обстрелы — мы либо ждем, либо откладываем поездки на другой день».



Волонтеры из Краматорска разгружают гуманитарную помощь от ООН, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Заводы

В Краматорске расположены три машиностроительных завода: НКМЗ, СКМЗ и ЭМСС. Пока ни один из них не работает из-за угрозы для жизни работников и обстрелов.



«Они были одними из сверхмощных в своих отраслях в Европе, поэтому, конечно, их вклад в экономику и промышленность государства и мира очень велик», — говорит представитель Краматорского городского совета Игорь Есько.



Поврежденный обстрелами завод «Энергомашспецсталь» в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Вячеслав проработал на заводе ЭМСС несколько десятков лет. Он говорит, что последнюю зарплату получил в апреле. «Нам сказали, что завод не работает, но нас не уволили», — объясняет мужчина. «Наши трудовые книжки находятся в Киеве — все кто хотят уволиться — могут это сделать добровольно». Мужчина также рассказывает о важности завода. «У нас разбившийся станок «Геркулес» — он единственный в советском союзе был. На нем обрабатывали валок 430 тонн. Это уникально», — говорит мужчина.



Работник краматорского звода «Энергомашспецсталь» Вячеслав из-за остановки работы предприятия временно остался без работы, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы делали для «Азовстали», для завода Ильича, и за границу — Америка, Германия».



Также Вячеслав не скрывает сотрудничество завода с российским «Росатомом». «Контрольный пакет акций был в России. Зарплату я получал через Альфабанк. Его закрыли, хотя картой я еще могу рассчитываться. Но это тоже Россия, — говорит мужчина. — У нас было заказов на шесть атомных электростанций: в Индию, Китай, Белоруссию. "Росатом" сейчас — это ненормально, а тогда... Для меня это всегда было плохо».



«Энергомашспецсталь» сотрудничает с компанией «Машинвестхолдинг», офис которой находится в Москве, возглавляет ее российский бизнесмен Михаил Каюков.



Въезд на завод Энергомашспецсталь в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Согласно реестру юридических лиц до 2016-го ЭМСС руководил Максим Ефимов. Сейчас он — ее президент. Руководителем сейчас значится Виталий Гниздицкий. Конечным бенефициаром «Энергомашспецстали» является кипрская EMSS Holdings Limited. Она, через несколько компаний, принадлежит российской корпорации «Росатом».



Ранее я писала о том, что в 2015 году Энергомашспецсталь изготовила два фундамента под главные двигатели российского малого ракетного корабля, использующего военно-морской флот Российской федерации. И обратилась в СБУ с просьбой разрешить их переправить в Россию. В СБУ не дали добро, но уголовное производство спецслужба открыла только после того, как «Энергомашспецсталь» заменила заказчика из российской компании на пражскую — «Cilso International s.r.o». В производстве говорилось, что Энергомашспецсталь внесла заведомо ложную информацию в документацию. Но вскоре и это производство было закрыто.



Надпись на входе в СБУ Краматорска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

С «Машинвестхолдинг» сотрудничает также и СКМЗ.



К обоим предприятиям имеет отношение депутат Максим Ефимов. Ранее нам в комментарии он заявлял, что они не могут отказаться от сотрудничества с Россией, он не видит в этом преступления, как и СБУ.



Мы обратились в компанию с перечнем вопросов о нынешнем состоянии работы предприятия и о сотрудничестве с «Росатомом». В настоящее время ответа не получили.

«Только за Украину»

«Мне бы очень хотелось, чтобы кончилась эта война, эта вражда. Она никому не нужна. Амбиции этого Путина я не понимаю», — говорит местная жительница Нина Ивановна.



«В 91 году однажды отпустили Украину. Если Украина хочет — пусть идет в Европу. Но нет. У человека такие амбиции — хочет вернуть советский союз. Но, у меня, например, нет хороших воспоминаний. За покупками я ездила в Москву, потому что здесь даже за туалетной бумагой были очереди. Чтобы что-то такое более или менее приобрести — это дефицит. Только через знакомства или черный рынок».



Проукраинский билборд в Краматорске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Надо, чтобы территорию уже освободили от врагов. И начинать нормально жить. Других ожиданий нет», — говорит местный из Краматорска Геннадий.



«Я только за Украину. Это они к нам пришли, — говорит Вячеслав. — У меня здесь и сын родился, и внук. Для меня Краматорск — это родное место. И после 2014, 2016... Говорили, что Краматорск стал как Донецк — и денег сюда больше вкладывали, и их же воруют так же, наверное. Но что-то началось... Больницу строили, дороги, "Эпицентр", дома начали строить».



Книги в разрушенной обстрелами Краматорской школе, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я за Украину всегда», — говорит Нина Ивановна. — У нас много сепаратистов. Но я не понимаю их логики мышления. Да, конечно, неплохо было тем, кто умел воровать. Вот те жалеют, я не жалею. Честному человеку и тогда было тяжело».