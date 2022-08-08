«Ворог за 40 кілометрів від міста». Як живе Краматорськ на Донеччині

Школярі біля зруйнованої обстрілами школи Краматорська, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Другим Донецьком» називають між собою Краматорськ місцеві мешканці. Кажуть, що за останні роки місто розквітло за рахунок чималих інвестицій у його розвиток після окупації областного Донеччини.



Втім, з початком повномасштабної війни, — зазнало значних руйнувань і смертей. Приліт на вокзал із сотнями загиблих та поранених, випалені будинки, зруйновані школи.

Обстріляна будівля у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Найскладнішим виявився для Краматорська останній місяць.



До кінця року окупанти анонсують «захоплення усієї Донецької області», але в українських військових інші плани.



Про те як живе Краматорськ на Донеччині, що за 40 кілометрів від лінії фронту — у репортажі Вікторії Рощиної для «Новин Донбасу».

Зруйнований обстрілами будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Зруйнована школа

«Раніше не любив школу, не хотів туди ходити, а тепер розумію — який я був дурак», — каже мені п’ятикласник із Краматорська Олексій.

Учень зруйнованої обстрілами Краматорської школи Олексій біля свого класу, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Його я зустрічаю на футбольному полі зруйнованої школи. Це єдине що вціліло тут. Кілька днів тому в навчальний заклад влучили дві ракети. Це сталося о пів на третю ночі, в результаті обстрілу загинуло троє людей та постраждали житлові будинки поряд.

Хлопці показують руїни своєї школи у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Віталій, Андрій, Данило — учні 9-го класу зруйнованої обстрілами школи у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Влучання було якраз у мій клас. Шкода дуже», — каже хлопець. Він разом ще з чотирма школярами проводить мене руїнами навчального закладу.

Зруйнована обстрілами бібліотека в Краматорській школі, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Третій поверх — в нас інформатика була, там спортзал, тут бібліотека, тут — їдальня, а тут — актова зала, де завжди у нас всі свята відзначали».

Зруйнована обстрілами школа у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Діти кажуть, що нещодавно у школі зробили ремонт і попри те, що останній рік вони навчались дистанційно — пригадують, якою затишною вона була.



«Дуже хороші вчителі. Так проблеми бували, але загалом — хороші», — каже Олексій.

Зруйнована обстрілами школа у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«На Новий Рік завжди дуже цікава програма була. Найбільше мені шкода нашу директорку. Вона стільки сил вклала в розбудову школи».

Учні 9-го та 5-го класів зруйнованої школи Краматорська. Зліва направо: Віталій, Данило, Андрій, Олексій, Владислав. Липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

В міській раді Краматорська кажуть, що навчальний заклад поки не планують відновлювати через значні руйнування. Остаточне рішення ухвалять фахівці. Але діти сподіваються.



«Ми хочемо, щоб все це нарешті закінчилось. Щоб всі наші однокласники повернулись в Краматорськ і ми продовжили далі нормально жити, навчатися. Хочемо, щоб відремонтували нашу школу».

Почастішали обстріли

Пошкоджений обстрілом будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Краматорськ — місто на Донеччині, за 40 кілометрів від лінії фронту.



Пошкоджений обстрілом будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Російська артилерія не дістає сюди, втім населений пункт страждає від регулярних обстрілів їхніми ракетами, РСЗВ, фугасними авіаційними бомбами. «Останні 4 тижні майже кожного дня місто бомблять. Ворог на відстані 40 кілометрів від міста», — каже речник міськради Краматорська Ігор Єськов. «Бомблять цивільну інфраструктуру та нашу промисловість».

Пошкоджена обстрілами багатоповерхівка у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Лише впродовж липня поліція зафіксувала 13 обстрілів. Для порівняння в попередній — три. Загалом з лютого місяця правоохоронці відкрили 32 кримінальних провадження.

Обстріляна споруда у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Ця стаття 438 — порушення правил та звичаїв ведення війни», — каже речник поліції Краматорського району Марк Ткаченко.

«Повернула голову — ракета летить»

Зруйнований обстрілами будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Нещодавно у приватний сектор Краматорська влучило дві ракети. В результаті цього пошкоджено та зруйновано десятки житлових будинків, є поранені та загиблі.

Зруйнований обстрілами будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Свідки трагедії згадують, що все сталося за лічені секунди.



Геннадій став свідком обстрілу російськими ракетами приватного сектору Краматорська, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Все на моїх очах відбулось», — розповідає свідок Геннадій. «Спочатку почув ніби звук літака, а насправді — це був не літак, а ракета. Два вибухи жахливі. Одна за одною. Спочатку хмара білого диму, а потім пішов чорний дим, клуби, клуби, клуби».



Зруйнований обстрілами будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Чоловік одразу поїхав до матері додому, аби дізнатися чи все з нею добре і вже не став повертався назад. «Це людська трагедія на яку дуже боляче дивитися. Коли приходиш, а вони дивляться з укором — «Чого ти прийшов? У мене біда».



«Я навіть не міг зрозуміти звідки, що і куди, — пригадує ще один свідок подій. — Мені здавалось що поруч будинок просто розлітається».

Зруйнований обстрілами будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

На місці основних ударів бачу самі руїни — від будинків лишились лише стіни та фундамент. Деякі з них ще досі димляться, чути запах гарі. За офіційною інформацією правоохоронців, в результаті ракетного обстрілу — дві людини загинуло, сім отримали поранення. Травмованих відправили спочатку до місцевої лікарні, а далі перемістили в Дніпро.



Дивом врятувалася місцева мешканка Ніна Іванівна. Вона просто вчасно вийшла надвір.



Мешканка Краматорська Ніна Іванівна демонструє знайдені залишки російських ракет біля будинку, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Я хотіла сирники готувати. Он в мене миска стоїть вже там кинула яйця, борошно. Та й думаю — вийду в туалет, помию руки. А в мене ще звичка — пройтися по городу», — розповідає жінка та показує знайдені біля будинку залишки ракети.

Суміш для приготування сирників, яку перед обстрілами приготувала Ніна Іванівна, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Чую звук. Я думала літак. Повернула голову — ракета летить. Їх було дві, але я чітко бачила одну і почала тікати в кінець городу. Впала вона он там, де великі будинки зруйновані. Почалась пожежа. Я сиділа весь цей час, поки рятувальники приїхали, поки не почула голоси. Потім вже я прийшла додому і побачила, що в мене тут розруха. Якби і я була тут — мене б вже не було», — каже Ніна Іванівна.



«Сарай зруйнований, дах, вікна всі пошкоджені, стеля частково зруйнована, двері розтрощені».

Зруйнований обстрілами будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Трохи далі від жінки живуть Микола з дружиною Валентиною. Вони фактично залишились без будинку — по стінах тріщини, на другому поверсі — дірка.

Микола з дружиною та собакою біля зруйнованого обстрілами будинку у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Сіли снідати. Зазвичай удари на які ми не звертали уваги — десь там в далині, а це шарахнуло так, що скло вилетіло з вікон», — пригадує Микола. «Фізично я не постраждав, але метеріально... Це 76 років он моїй собаці Мусі під хвіст викинути можна».

Пошкоджений обстрілом будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Щойно включила радіо, а там розповідають рекомендації як справлятися зі стресом», — каже Валентина. «Я й вимкнула. Хто б дав рекомендації що робити щоб над нами не знущались, не доводили нас ці рашисти?»



Їхньому сусідові Івану пощастило – під час обстрілу його не було вдома.



Мешканець Краматорська Іван біля зруйнованого будинку, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Вікон немає, дах побитий, нічого немає. Все потрібно переробляти. Кавуни, правда, цілі залишились», — жартує чоловік.

На городі Івана з Краматорська вціліли лише кавуни, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Будували мої батьки, я вкладав, теща з тестем. Думали в старості будемо всі тут жити. Ага…» Чоловік каже, що в місті лишатися страшно, але він не покине роками нажите майно. «Страшно, але воно так всюди прилітає. І як я покину? Треба ж до ума довести дах, вікна».

Мешканець Краматорська Іван самостійно намагається відновити зруйноване обстрілами житло, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Матрьона Захарівна та її син Геннадій — врятувалися дивом. Постраждав лише будинок. «Десь о 10:36 це було. Я розмовляв з лікарем по телефону, зайшов у будинок, щоб дещо записати. І в цей момент вибухи, пилюка біла пішла», — пригадує Геннадій.

Геннадій зі своєю мамою Матрьоною Захарівною стали свідками попадання двох ракет у приватний сектор Краматорська, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Вирвало раму, кватирку. Я одразу вибіг. Потім другий вибух. Дивлюсь, а в мене немає паркану. Я думав, що мама тут, почав кликати, вона не відгукується. Чую позаду мене кричить, вона там була. Сусіда поранило, була пошкоджена вена, тому що йшла червона кров». Чоловік каже, що на місце де він стояв до телефонного дзвінка — впав осколок. «Якби там був я — міг би дуже сильно постраждати», — каже чоловік.

«Ракети всюди літають»

Попри страх повторних обстрілів, більшість мешканців обстріляного району не планує їхати. «Ракети всюди літають. Тут шанс, що не потрапить на тебе — один зі ста тисяч», — каже мешканець Краматорська, якого зустрічаю біля одного зі зруйнованих будинків. «Якщо вже почнуть діставати артилерією — тоді будемо тікати за Дніпро. Сумка зібрана, машина заправлена».

Зруйнований обстрілами будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Нам хтось дає гроші на виїзд?, — питає ще один чоловік поряд. — Можна тоді просто кинути в будинок каністру бензину, підпалити, поїхати й більше сюди не повертатися. Тому що все розграбують».



Місцева влада каже, що за три місяці до міста повернулось 10-15 тисяч раніше евакуйованих. «У людей закінчились гроші, вони втрачають сили в скитаннях, тому багато хто повертається», — каже речник міської ради Краматорська Ігор Єсько. «Є евакуаційні рейси, постійні маршрути по всій країні та за кордон. Там є підготовлені безкоштовні місця проживання за різними державними та волонтерськими програмами».

Наслідки обстрілу багатоповерхівки у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Усі руйнування наразі зафіксовані правоохоронцями та місцевою владою, втім допомога з відновленням житла буде надаватися вже після війни. «Ми фіксуємо всі пошкодження, за можливістю допомагаємо з перекриттям вікон після вибиття шибок, ліквідуємо аварійні наслідки в будівлях після обстрілів, — каже Єсько. — Але поки йдуть бойові дії, про повноцінне відновлення житла мова не йде ні на державному рівні, ні на місцевому».

Зруйнований обстрілами будинок у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

У невідомості

У Краматорську відсутній газ, виникають проблеми з водопостачанням. Світло і зв’язок є, комунальний транспорт працює безкоштовно, сміття вивозиться, працюють деякі аптеки та продуктові магазини, видається гуманітарна допомога. Нещодавно на прохання мешканців запустив роботу міжміський автобус — до Дружківки та Костянтинівки.

Проукраїнський білборд у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

У посиленому режимі продовжують працювати правоохоронці. З початком повномасштабної війни крім поточної роботи правоохоронці також розслідують мародерства, фіксують обстріли та руйнування, несуть службу на блокпостах, залучаються до охорони об'єктів стратегічного значення, виявлення колаборантів.



«Місцеві поліцейські, разом із "доданими силами" — співробітниками з інших підрозділів, продовжують працювати в посиленому режимі», — каже речник поліції Краматорського району Марк Ткаченко.

Рятівник краматорського управління ДСНС Денис, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

У посиленому режимі працює і служба ДСНС. «При обстрілах виїжджаємо на місце виникнення надзвичайної ситуації та працюємо насамперед на рятування людей, — розповідає працівник Краматорського ДСНС Денис Пазюра. — Розбираємо завали, гасимо пожежі». За словами рятувальника, наразі особового складу в них достатньо. У разі виявлення підозрілих предметів — рятувальники оглядають їх та викликають піротехніків.

Рятувальники у Краматорську працюють у посиленому режимі, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

У Краматорську працює лікарня, куди окрім місцевих доставляють і поранених з прифронтових міст. Лікарі не приховують виснаження, але додають — продовжуватимуть виконувати свою місію.

Заступниця головного лікаря Краматорської лікарні з медичної частини Валентина Чубатенко, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Надаємо допомогу пораненому цивільному населенню з міста Краматорська після обстрілів які до нас поступають, а також прилеглих міст — Бахмут, Слов’янськ, Райгородок, Богородичне, Сіверськ, Соледар», — каже начальниця медичної частини місцевої лікарні Краматорська Валентина Чубатенко.

Дитячі малюнки у лікарні Краматорська, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Вона додає, що завдяки волонтерам та поставкам МОЗ лікарня має усі необхідні медикаменти та матеріали. Деякі працівники виїхали з міста, а ті хто лишився — зробив це свідомо. «На сьогоднішній день ми працюємо, тому що ми потрібні у місті Краматорську для надання медичної допомоги. Звичайно, страшно всім. Але ми працюємо, — каже Валентина Чубатенко. — Мотивує професія. Ми сюди прийшли не просто так. Ми всі вибір зробили багато років назад. Ми потрібні людям».



Волонтерки «Червоного хреста» Світлана та Ірина на тлі гуманітарної допомоги від ООН, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

За словами жінки, медики вже підготували підвальне приміщення для можливості роботи в умовах загострення ситуації. «І підвали, і автономне живлення в нас є на випадок надзвичайних ситуацій. Ми підготовлені», — каже Чубатенко. «Але ми хочемо щоб настала перемога та мир».

Допомагають місту пережити важкі часи й волонтери. від міжнародних організацій, «Червоного хреста», інших місцевих та регіональних організацій.

У Краматорськ час від часу прибуває гуманітарна допомога від ООН для жителів Донецької області, яку потім розвозять усіма прифронтовими містами. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Ми отримуємо допомогу ООН, яка нам надходить з Дніпра», — розповідає представниця обласної організації «Червоного хреста» Світлана. «Є договір. Розподіл в нас йде по прифронтовим містам, які підпорядковуються Донецькій області і в які ще можна доїхати».



У продуктовий набір майже 18 кілограм входить рис, макарони, тушонка і олія. Їх отримують ті, хто підпадає під особливі категорії — багатодітні родини, переселенці, маломобільні тощо.



«Ми з перших днів війни почали займатися волонтерством, — каже місцевий волонтер Богдан. — Відпочатку це була ініціатива міськради, а після цього вже з нами почали зв'язуватися різні організації, кликати на розвантаження фур з гуманітарною допомогою та медикаментами». Також невелика група місцевих волонтерів доставляє гуманітарну допомогу до прифронтових міст.

Волонтер із Краматорська Богдан допомагає розвантажувати фуру з гуманітарною допомогою, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Богдан каже, що основною мотивацією є допомога своєму місту та країні загалом пережити складні часи, а страх, звісно, є, але вони намагаються дотримуватися правил безпеки. «Ми завжди контактуємо з військовими і якщо там йдуть обстріли — ми або чекаємо, або відкладаємо поїздки на інший день»

Волонтери з Краматорська розвантажують гуманітарну допомогу від ООН, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Заводи

У Краматорську розташовані три машинобудівні заводи: НКМЗ, СКМЗ та ЕМСС. Наразі жоден з них не працює через загрозу для життя працівників та обстріли.



«Вони були одними з надпотужних у своїх галузях в Європі, тому звісно — їх внесок в економіку та промисловість держави й світу дуже великий», — каже речник міської ради Краматорська Ігор Єсько.



Пошкоджений обстрілами завод «Енергомашспецсталь» у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

В’ячеслав пропрацював на заводі ЕМСС кілька десятків років. Він каже, що останню зарплату отримав у квітні. «Нам сказали, що завод не працює, але нас не звільнили», — пояснює чоловік. «Наші трудові книжки знаходяться в Києві — усі хто хочуть звільнитися — можуть це зробити добровільно». Чоловік також розповідає про важливість заводу. «В нас станок «Геркулес», який розбили — він єдиний в радянському союзі був. На ньому обробляли валок 430 тон. Це унікально», — каже чоловік.

Працівник краматорського зводу «Енергомашспецсталь» В'ячеслав через зупинення роботи підприємства тимчасово залишився без роботи, липень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Ми робили для «Азовсталі», для заводу Ілліча, і за кордон — Америка, Німеччина». Також В’ячеслав не приховує співпрацю заводу з російським «Росатомом».



«Контрольний пакет акцій був у Росії. Зарплату я отримував також через Альфабанк. Його закрили, хоч карткою я ще можу розраховуватися. Але це ж теж Росія, — каже чоловік. — В нас було замовлень на шість атомних електростанцій: в Індію, Китай, Білорусь. "Росатом" зараз — це ненормально, а тоді... Для мене це завжди було погано».



«Енергомашспецсталь» співпрацює з компанією «Машинвестхолдинг», офіс якої знаходиться в Москві, очолює її російський бізнесмен Михайло Каюков.

В'їзд на завод Енергомашспецсталь у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Згідно з реєстром юридичних осіб до 2016-го ЕМСС керував Максим Єфімов. Зараз він — її президент. Директором зараз є Віталій Гніздицький. Кінцевим бенефіціаром — кіпрська EMSS Holdings Limited. Вона, через декілька компаній, належить російській корпорації «Росатом».



Раніше я писала про те, що у 2015 році «Енергомашспецсталь» виготовила два фундаменти під головні двигуни російського малого ракетного корабля, який використовує військово-морський флот Російської Федерації. Та звернулася у СБУ із проханням дозволити їх переправити в Росію. В СБУ не дали добро, але кримінальне провадження спецслужба відкрила лише після того, як «Енергомашспецсталь» замінила замовника з російської компанії на празьку — «Cilso International s.r.o». В провадженні йшлося про те що Енергомашспецсталь внесла завідомо неправдиву інформацію у документацію. Але невдовзі і це провадження закрили.

Напис на вході до СБУ Краматорська, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

З «Машинвестхолдинг» співпрацює також і СКМЗ.



До обох підприємств має відношення депутат Максим Єфімов. Раніше нам у коментарі він заявляв, що вони не можуть відмовитися від співпраці з Росією, він не вбачає в цьому злочину, як і СБУ.



Ми звернулися до компанії із переліком питань про нинішній стан роботи підприємства та про співпрацю з «Росатомом». На даний час відповіді не отримали.

«Тільки за Україну»

«Мені б дуже хотілось, щоб закінчилась ця війна, ця ворожда. Вона нікому не треба. Амбіції цього Путіна я не розумію», — каже місцева мешканка Ніна Іванівна.



«В 91 році якось же відпустили Україну. Якщо Україна хоче — нехай йде в Європу. Але, ні. В людини такі амбіції — хоче повернути радянський союз. Але, в мене, наприклад, немає гарних спогадів. За покупками я їздила в Москву, тому що тут навіть за туалетним папером були черги. Щоб щось таке більш менш придбати — це дефіцит. Тільки через знайомства, або чорний ринок».

Проукраїнський білборд у Краматорську, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Треба щоб територію вже звільнили від ворогів. І починати нормально жити. Інших очікувань немає», — каже місцевий з Краматорська Геннадій.



«Я тільки за Україну. Це ж вони до нас прийшли», — каже В’ячеслав. «В мене тут і син народився, і внук. Для мене Краматорськ — це рідне місце. І після 2014 року, 2016... Казали, що Краматорськ став як Донецьк — і грошей сюди більше вкладали, і їх же крадуть так само, напевно. Але щось почалось… Лікарню будували, дороги, Епіцентр, будинки почали будувати».

Книги у зруйнованій обстрілами Краматорської школи, липень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Я за Україну завжди», — каже Ніна Іванівна. «В нас багато сепаратистів. Але я не розумію їхню логіку мислення. Так, звісно, непогано було тим, хто вмів красти. От ті шкодують, я не шкодую. Чесній людині і тоді було важко».