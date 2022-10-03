Запрет на работу или тюрьма: Что ждет учителей из оккупации после освобождения территорий

Глава «ДНР» Денис Пушилин в одной из школ 1 сентября. Фото: Денис Пушилин / Telegram

С 2014 года, когда части Донецкой и Луганской областей были захвачены Россией, среди украинцев время от времени вспыхивают дискуссии о педагогах, которые остались в оккупации. Какие санкции к ним применять, когда Украина вернет свои территории. По каким критериям определять, тот или иной учитель — коллаборант или ему просто не оставили выбора. В этом году образовательную систему «республик» полностью интегрировали с российской. Вопрос «что делать с педагогами после освобождения?» теперь стоит на повестке дня и Минобразования, и Минреинтеграции, и Верховной Рады. «Новости Донбасса» решили разобраться в этом вопросе.



«Многие педагоги привыкли к мифическим "Л-ДНР"»

За восемь лет оккупации программы в «Л-ДНР» кардинально изменились. С каждым годом украинского языка в школах становилось все меньше, а историю Украины вообще выбросили из расписания. Якобы смысл изучать этот предмет, если все прокремлевские пропагандисты поголовно твердят, что Украина — это выдумка и неприятность. Вместо этого детям рассказывают об истории «ДНР», так называемых подвигах «ополченцев» и борьбе народа Донбасса за свою «независимость». Много говорят и об РФ, а после интеграции образовательных систем «Россия» стала главным объектом во всех предметах. Даже на уроках иностранного языка детям рассказывают о достижениях РФ, ее боевых подвигах и символах.



Тотальное обрусение школ стало возможно после того, как куратор проектов «Л-ДНР» от Кремля Сергей Кириенко направил на Донбасс своих протеже. В Донецке заведовать образованием и наукой стала Ольга Колударова родом из Ижевска. В Луганске — победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов. Именно им поставили задачу полностью поставить на российские рельсы школьные программы в «республиках». Теперь каждый предмет буквально пропитан Россией, но учителя в большинстве мирятся с этим. К сожалению, в городах, которые оккупированы восемь лет, педагоги привыкли быть лояльными к РФ и говорить о мифической «ДНР», как о полноценном «государстве».



«До 2014 года я преподавала историю Украины в обычной донецкой школе. Потом стало сложно. Предмет начали выдавливать. Я пыталась доносить до своих учеников хотя бы минимум. Не хотела, чтобы они забывали. Когда стало опасно, я ушла на пенсию. К сожалению, такие, как я — "белые вороны". Почти все учителя сразу приняли этот режим, а за эти годы стали ярыми сторонниками России», — рассказала «Новостям Донбасса» Мария.

Одна из школ в оккупированном Мариуполе. Фото: «ДАН»

В тоже время, есть территории, оккупированные в этом году, и коллаборационизм педагогов на них, так сказать, младше на восемь лет. Как быть в этом случае? Применять к этим учителям другие санкции или временной промежуток значения не имеет?



«Пока не приняты законы о коллаборации, все вопросы по учителям регулируются статьей 111-1 Уголовного кодекса Украины. Там именно учителя не называются, речь в общем о тех, кто сотрудничал со страной-агрессором. В законах, которые будут приняты или нет, там есть статьи, которые касаются внедрения образовательных стандартов страны-агрессора. Конечно, если педагог возглавляет учебное заведение, за это может быть уголовная ответственность. Повторюсь, сейчас это на уровне законопроектов, но когда закон принимается, обратной силы у него нет. Если примут закон о коллаборации, где будут указаны работники сферы образования, то скорее всего это будет касаться и новооккупированных территорий», — говорит главная директорка-координаторка общественной организации «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук.



По ее словам, после 24 февраля многие педагоги с оккупированных территорий обращались на горячую линию «Донбасс СОС». Многие пытались выехать и некоторые смогли это сделать.



«Некоторые остались в оккупации, но не работают в школах. Некоторые брали отпуска, больничные, чтобы не преподавать», — рассказала Виолетта Артемчук.



Какие варианты санкций?

Что касается санкций, которые нужно применять к учителям, работающим на оккупированных территориях, то в Украине мнения по этому поводу разделяются.



«Я думаю, у каждого учителя должно быть право обжалования, если он преподавал по принуждению. Но образовательные стандарты — это серьезно и люди, которые добровольно на это идут, для них должно быть наказание. Например, мне кажется, что они определенное время не смогут заниматься своей деятельностью. Это насчет учителей. Если говорить о директорах школ, здесь должно быть уголовное наказание», — уверена главная директорка-координаторка ОО «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук.



Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев придерживается мнения, что педагогам, которые по собственной воле пошли на сотрудничество с РФ, должны вообще запретить преподавать. В тоже время он отмечает, что случай каждого учителя необходимо рассматривать отдельно, ведь часто россияне или их ставленники угрожают работникам сферы образования. Также Горбачев уверен, что важную роль играет предмет преподавания.



«Если он (педагог — ред.) рассказывает о законе Ньютона — это одно. А если рассказывает об "одном народе" и "Малороссии", то этому человеку нечего делать в украинском образовании», — считает омбудсмен.



Российские учебники в Луганске. Фото: Андрей Турчак / Telegram

В министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий говорят об экономических санкциях по отношению к педагогам с оккупированных территорий:



«"Преподаватели" и образовательные учреждения на временно оккупированных территориях, которые распространяли образовательные стандарты России, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования России, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет».



Глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак вообще говорит об уголовной ответственности. Ее, по словам Бабака, нужно применять к тем педагогам, которые преподают предметы по российским образовательным программам.



«Учителя, которые попытаются начать обучение по российским программам, по нашему законодательству приравниваются к коллаборантам и подпадают под действие Уголовного кодекса Украины со всеми негативными последствиями», — считает он.



Российские программы — о чем они?

Главная проблема заключается в том, что если человек работает педагогом в «Л-ДНР», то у него нет другого выбора, кроме как учить детей именно по российским программам. А программы эти, откровенно говоря, со всесторонним школьным развитием не имеют ничего общего.



«Новости Донбасса» проанализировали методические рекомендации для учителей «ДНР» по разным предметам. Все они подготовлены для обеспечения полной интеграции «республиканской» системы образования в образовательное пространство РФ. Воспитание патриотизма, возведение России в культ, готовность отдать за нее жизнь — вот основные нарративы, которые теперь доносят до детей.



Возьмем, например, предмет «География». В оккупации дети учат историю формирования, географическое положение и освоение территории России и так называемой «ДНР». В «методичках» прописано, что изучение географии направлено в первую очередь не на получение знаний о мире, а на воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране. Правда, без уточнения, страна — это Россия или оккупированная Донецкая область.



Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» или ОБЖ группировка «ДНР» превратила в юнармию. На уроках молодежь готовят к военной службе. Здесь подчеркивают, что от детей нужно добиться осмысления роли и значения присяги, традиций и особенностей службы, интереса к военной профессии. В «методичках» не скрывают: школы делают из детей допризывников.



Процесс синхронизации программ в первую очередь касается истории. Российская пропаганда тотально искривляет исторические факты и дети на оккупированных территориях должны поверить, что Донбасс якобы всегда был частью России. А Украины никогда не существовало. Русь здесь тоже начинается с Рюрика, Игоря, Владимира, но она не Киевская, а просто Русь. Именно учителя должны следить за тем, чтобы история, придуманная идеологами Кремля, доносилась до детей, как нужно и не «фальсифицировалась».







«В 9 классе обучающимся будет предложено изучение модуля "Введение в Новейшую историю России", который имеет историко-просвещенческую направленность, формируя у молодежи готовность к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, предупреждению попыток фальсификации исторических фактов», — пишут в «методичке» для учителей истории.



Новейшая история, о которой идет речь, — это, например, аннексия Крыма, которую называют «воссоединением с Россией». Либо нынешняя «специальная военная операция». В августе первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что в учебнике по истории России появятся главы и о ней. А только в Донецкую область РФ пообещала завезти два миллиона учебников по всем предметам.



То есть, те, кто продолжает работать в системе образования на захваченных территориях, могут учить детей только по российским программам. Оккупационные власти максимально постарались, чтобы альтернативы у украинцев просто не было. Поэтому, вероятно, самым оптимальным вариантом будет все-таки рассмотрение истории каждого педагога индивидуально. В тоже время и тут есть нюансы: как учителям доказать, что они работали по принуждению и оказывали сопротивление оккупантам. Будет ли считаться весомой причиной для оправдания обычное желание выжить, собственно из-за которого многие преподаватели и работают в школах в оккупации? Пока что вопросов больше, чем ответов.

