Ядерный шантаж. Куда может ударить Россия и что делать для выживания

Выступление Владимира Путина 30 сентября. Фото: «РИА Новости» / kremlin.ru

Агрессивная риторика России привела к тому, что вероятность применение ядерного оружия по территории Украины уже не выглядит чем-то нереальным. Практически в каждом своем обращении Владимир Путин прямо говорит о ядерном потенциале РФ и готовности его использовать. В последней речи лидер Кремля вспомнил бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявив, что США уже создали прецедент. «Новости Донбасса» собрали мнения, возможен ли удар по Украине, куда могут направить ракету и что делать при ядерном взрыве, чтобы выжить.

Что ждет Россию, если она применит ядерное оружие

Ядерный шантаж, который использует Россия и в ситуации с Запорожской АЭС, и завуалированно угрожая ударами по территории Украины, может быть лишь психологическим фактором. Применив подобное оружие, в результате пострадает сама РФ. И в Кремле, по мнению политологов, это знают.



«Россия вряд ли пойдет на это, но нужно понимать, что сейчас Российская Федерация, в том числе и Путин — это раненый зверь, которого загнали. Мы отлично знаем, как он может реагировать в этой ситуации. Угроза есть и она весомая. С рациональных позиций это катастрофа для самой России, ее дефрагментация и развал», — говорит политолог, директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.



Между странами, у которых есть ядерное оружие, действует правило. Если одна из них применяет его, вторая отвечает. То есть, начинается ядерная война. На днях старшая сенатор США Линдси Грэм сказала, что использование ядерного оружия в Украине будет атакой на НАТО. А генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россию при таком сценарии ждут серьезные последствия. Тем не менее, сложность в том, что нет четкого понимания, какие предпринимать меры, если такой ракетой ударили по стране, которая не обладает ядерным арсеналом. Обстрел в ответ — не выход, потому что в ядерной войне не заинтересован никто. Поэтому западные лидеры практически единогласно отрицают вариант удара по России, если она применит свое оружие по территории Украины. По их мнению, это приведет к еще большей эскалации и поставит под угрозу безопасность миллионов людей.



По словам политологов, самый вероятный сценарий ответа РФ — это очередная волна санкций — очень жестких, после которых экономику России ждет катастрофа. Это и полное нефтегазовое эмбарго, и торговая изоляция, и признание РФ страной — спонсором терроризма. Причем, к этим мерам присоединятся не только страны Евросоюза, Великобритания и США, но и те, с которыми Кремлю пока что удается сохранять хрупкие отношения — Китай, Индия, Турция, Казахстан.



«Представьте себе экономические последствия. Сейчас шесть банков Китая находятся на грани дефолта. Представьте использование ядерного оружия, даже тактического, даже на безлюдной местности. Это повлияет на рынки, на экономику, на акции. Это будет безумное давление и панические настроения. Одно дело — где-то идет война. Другое — вопросы ядерного вооружения. Это очень серьезные вещи, которые не останутся без внимания общества», — комментирует Игорь Петренко.



По его словам, применение Россией ядерного оружия откроет «ящик Пандоры». Неизвестно, например, как изменятся после этого и сейчас непростые отношения Индии и Пакистана. Ведь обе страны обладают ядерным потенциалом.



«Это открывает широкое, сложное поле для всех других стран. Поэтому, я думаю, что уже сейчас по закрытым дипломатическим каналам Российской Федерации передают сообщения по поводу того, какие последствия могут быть, если она на это решится», — уверен Игорь Петренко.

Какое оружие могут применить в отношении Украины?

В мире есть понятие стратегического и тактического ядерного оружия. Стратегическое разработано для массового уничтожения. Это ракеты так называемого «судного дня». Среди них «Тополь» мощностью 800 килотонн тротила. Такой удар, например, по Киеву приведет к смерти около 300 тысяч человек, около 700 тысяч могут погибнут от отложенных эффектов взрыва. Тактическое оружие менее мощное — до 100 килотонн, но и это немало. В 1945 году на Нагасаки сбросили бомбу меньшей мощностью. Погибло более 70 тысяч человек, от последствий японцы страдают до сих пор.



Целями для применения тактического ядерного оружия могут быть скопления войск, штабы и пункты управления, объекты военного назначения. Ядерные заряды ставятся на ракеты типа «Искандер» или «Калибр». Их запускают, например, с боевых самолетов. Поэтому по Украине могут применить тактическое ядерное оружие, но цели подобного шага, по мнению экспертов, с военной точки зрения не оправданы. Ведь у России достаточно другого высокоточного оружия, которым можно поражать именно военные объекты, а не гражданские, как это зачастую происходит.



«Изменить ситуацию на поле боя Российской Федерации не удастся, используя это вооружение. Абсолютно. Запугать украинцев — тоже, но получить жесткий ответ несилового характера, который фактически приведет к коллапсу экономики и, скажем так, к сложным внутренним процессам может», — считает политолог Игорь Петренко.

Куда может ударить РФ

В ядерной доктрине России есть понятие «ограниченной ядерной войны» против стран НАТО. В документе указано, что для успеха удар нужно наносить первыми. Он «демонстрационный» и не имеет военного смысла. Поэтому его наносят по безлюдной территории. Как вариант эксперты озвучивают остров Змеиный или Карпаты. Если противник после этого не согласился на капитуляцию, наносится второй удар, запугивающий, по территории, где есть военные объекты, но без разрушения больших городов. Третий — уже удар на поражение.



Есть мнение, что для запуска ракет с ядерными боеголовками нужна целая цепочка согласований. Что для этого кнопку одновременно должны нажать, если говорить о России, то сам Путин, министр обороны Шойгу и глава Генштаба Герасимов. Что установка таких боеголовок не останется незамеченной. На самом деле тактическое ядерное оружие может применить обычный командир корабля или самолета, если ему поступит такой приказ.



«У России очень много вооружения двойного назначения. Реактивные средства поражения, например. Другие виды вооружения — они могут применяться и без ядерных боеголовок, и с ядерными боеголовками. Поэтому достаточно сложно отследить это перемещение и, так скажем, превентивно предупредить об этом», — говорит эксперт-международник Богдан Ференс.



Поэтому, по его словам, остается надеяться только на разведку — американскую и британскую.

Ядерный удар: вероятность выжить — велика

Любое ядерное оружие имеет несколько поражающих факторов. Среди них ударная волна, излучение, радиационное загрязнение. Что делать при взрыве зависит от того, где человек находится: в укрытии, в квартире или другом помещении, либо на улице.



Укрытие — самый лучший вариант для выживания. С собой нужно иметь радиоприемник для связи с внешним миром, запас воды и еды на несколько дней, которые не контактировали с окружающей средой. Далее следует слушать рекомендации органов власти. Уровень радиации чрезвычайно высок сразу после взрыва. Затем он начинает снижаться. Через несколько дней может быть относительно безопасно выйти из укрытия и проводить эвакуацию.



«При любом ядерном взрыве лучше всего находиться в укрытии как можно глубже под землей. Многие думают, если это не метро, ​​то в этом нет смысла. На самом деле есть люди, которые во время ядерной бомбардировки Хиросимы находились в 170 метрах от эпицентра взрыва в подвале. Они пережили взрыв и умерли в старости с относительно нормальным состоянием здоровья. Поэтому основная задача — не игнорировать сигналы воздушных тревог, если будет оповещение, что есть угроза ядерного взрыва. Вы должны немедленно пройти в укрытие», — говорит старший боевой медик роты Борис Грачев.



Выше уже отмечалось, что Россия может ударить по территории Украины ракетами, например, «Калибр», но с ядерными боеголовками. Поэтому сигнал воздушной тревоги в любом случае будет. Если человек находится в квартире или другом помещении, то алгоритм действий при ядерной опасности такой же, как при ракетной угрозе. Нужно найти максимально изолированное помещение, что повысит шансы спастись от ударной волны. Это может быть ванная или коридор. После взрыва нужно плотно закрыть окна, вентиляцию, защитить органы дыхания.



Если во время ядерного взрыва человек находится на улице, главная задача не смотреть в сторону вспышки. Нужно сразу упасть на землю или в любое углубление ниже уровня земли головой от взрыва. После того, как пройдут ударные волны, быстро найти укрытие и оставаться там. Если это помещение, обязательно нужно снять всю одежду, положить ее в пакет и оставить за пределами укрытия. Если органы власти разрешат пользоваться водопроводной водой, желательно принять душ с мылом. Как минимум можно протереть открытые участки тела чистой влажной тканью, а потом ее утилизировать.



Что касается йодной профилактики для защиты щитовидной железы, то препарат «Калия Йодид» нужно принимать тем, кто младше 40 лет, если ядерный взрыв стопроцентно случился и только после того, как об этом скажут органы власти. О дозировке пишет министерство здравоохранения. Нельзя принимать «Калия Йодид» заранее, это может навредить. Также нет смысла на всякий случай пить «Йодомарин» или есть продукты с высоким содержанием йода.



«"Калия Йодид" используется для профилактики радиационного облучения потому что доза йода в нем чрезвычайно высока. Логика йодной профилактики в том, чтобы употребить одномоментно количество йода и перенасытить организм. И когда ваш организм проконтактирует с радиоактивным йодом — одной из составляющих радиационного облучения, чтобы он не задерживался в организме и сразу выводился. Заменить его какими-нибудь домашними продуктами однозначно не выйдет. Какими-то аптечными препаратами типа "Йодомарина" тоже, так как концентрация его в тысячи раз ниже, чем используется при ядерном взрыве», — рассказывает Борис Грачев.



Период полураспада радиоактивных изотопов после взрыва очень короткий. И уровень радиации через несколько суток может быть в десятки раз меньше, но все зависит от мощности заряда и типа оружия, которое могут использовать россияне.



Есть риск, что электронные приборы выйдут из строя из-за магнитного импульса. Поэтому важно иметь альтернативные средства связи, например, обычное радио на батарейках, чтобы получать уведомления от органов власти об уровне радиации и о том, безопасно ли покидать укрытие.



«Они сообщат, когда будет относительно безопасно выйти, чтобы временно уехать. Через несколько месяцев эта территория может оказаться в принципе безопасной. Много людей, переживших взрывы Хиросимы и Нагасаки, не покидали территорию этих городов и при этом не получили критических доз радиации и не испытывали проблем со здоровьем. Все зависит от масштабов, расстояния от эпицентра взрыва, от силы взрыва, от того, будете ли вы в укрытии. Обо всем этом должна информировать власть», — подчеркивает Борис Грачев.



Поэтому ни в коем случае нельзя выходить из укрытий до официального сообщения об этом. Возможно, что провести в них придется несколько дней, а возможно, несколько недель после взрыва.