Ядерний шантаж. Куди може вдарити Росія та що робити для виживання

Виступ Володимира Путіна 30 вересня. Фото: "РІА Новини" / kremlin.ru

Агресивна риторика Росії призвела до того, що ймовірність застосування ядерної зброї по території України вже не є чимось нереальним. Практично у кожному своєму зверненні Володимир Путін прямо говорить про ядерний потенціал РФ та готовність його використовувати. В останній промові лідер Кремля згадав бомбардування Хіросіми та Нагасакі, заявивши, що США вже створили прецедент. «Новини Донбасу» зібрали думки, чи можливий удар по Україні, куди можуть направити ракету і що робити при ядерному вибуху, щоб вижити.

Що чекає на Росію, якщо вона застосує ядерну зброю

Ядерний шантаж, який використовує Росія і в ситуації із Запорізькою АЕС, та завуальовано загрожуючи ударами по території України, може бути лише психологічним чинником. Застосувавши подібну зброю, в результаті постраждає сама РФ. І у Кремлі, на думку політологів, це знають.



«Росія навряд чи піде на це, але треба розуміти, що зараз Російська Федерація, зокрема й Путін, — це поранений звір, якого загнали. Ми добре знаємо, як він може реагувати у цій ситуації. Загроза є і вона вагома. З раціональних позицій це катастрофа для самої Росії, її дефрагментація та розвал», — каже політолог, директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко.



Між країнами, які мають ядерну зброю, діє правило. Якщо один із них застосовує його, друга відповідає. Тобто починається ядерна війна. Цими днями старша сенатор США Ліндсі Грем сказала, що використання ядерної зброї в Україні буде атакою на НАТО. А генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг заявив, що на Росію за такого сценарію чекають серйозні наслідки. Тим не менш, складність у тому, що немає чіткого розуміння, які вживати заходів, якщо такою ракетою вдарили по країні, яка не має ядерного арсеналу. Обстріл у відповідь не вихід, тому що в ядерній війні не зацікавлений ніхто. Тому західні лідери практично одноголосно заперечують варіант удару по Росії, якщо вона застосує свою зброю територією України. На їхню думку, це призведе до ще більшої ескалації та поставить під загрозу безпеку мільйонів людей.



За словами політологів, найімовірніший сценарій відповіді РФ — це чергова хвиля санкцій — дуже жорстких, після яких на економіку Росії чекає катастрофа. Це і повне нафтогазове ембарго, і торговельна ізоляція, і визнання РФ країною спонсором тероризму. Причому до цих заходів приєднаються не лише країни Євросоюзу, Великобританія та США, а й ті, з якими Кремлю поки що вдається зберігати крихкі відносини — Китай, Індія, Туреччина, Казахстан.



«Уявіть собі економічні наслідки. Наразі шість банків Китаю перебувають на межі дефолту. Уявіть використання ядерної зброї, навіть тактичної, навіть на безлюдній місцевості. Це вплине на ринки, економіку, акції. Це буде шалений тиск та панічні настрої. Одна річ — десь іде війна. Інше — питання ядерного озброєння. Це дуже серйозні речі, які не залишаться поза увагою суспільства», — коментує Ігор Петренко.



За його словами, застосування Росією ядерної зброї відкриє «скриньку Пандори». Невідомо, наприклад, як зміняться після цього і зараз непрості стосунки Індії та Пакистану. Адже обидві країни мають ядерний потенціал.



«Це відкриває широке, складне поле для всіх інших країн. Тому, я думаю, що вже зараз закритими дипломатичними каналами Російської Федерації передають повідомлення з приводу того, які наслідки можуть бути, якщо вона на це вирішиться», — упевнений Ігор Петренко.

Яку зброю можуть застосувати щодо України?

У світі є поняття стратегічної та тактичної ядерної зброї. Стратегічне розроблено для масового знищення. Це ракети так званого судного дня. Серед них «Тополь» потужністю 800 кілотон тротилу. Такий удар, наприклад, по Києву призведе до смерті близько 300 тисяч людей, близько 700 тисяч можуть загинути від відкладених ефектів вибуху. Тактична зброя менш потужна — до 100 кілотонн, але й це чимало. 1945 року на Нагасакі скинули бомбу меншої потужності. Загинуло понад 70 тисяч людей, від наслідків японці страждають досі.



Цілями для застосування тактичної ядерної зброї можуть бути скупчення військ, штаби та пункти управління, об’єкти військового призначення. Ядерні заряди ставляться на ракети типу «Іскандер» чи «Калібр». Їх запускають, наприклад, із бойових літаків. Тому по Україні можуть застосувати тактичну ядерну зброю, але цілі такого кроку, на думку експертів, з військової точки зору не виправдані. Адже в Росії достатньо іншої високоточної зброї, якою можна вражати саме військові об’єкти, а не цивільні, як це найчастіше відбувається.



«Змінити ситуацію на полі бою Російської Федерації не вдасться, використовуючи це озброєння. Абсолютно. Залякати українців теж, але отримати жорстку відповідь несилового характеру, яка фактично призведе до колапсу економіки і, скажімо так, до складних внутрішніх процесів може», — вважає політолог Ігор Петренко.

Куди може вдарити РФ

У ядерній доктрині Росії є поняття «обмеженої ядерної війни» проти країн НАТО. У документі зазначено, що для успіху удару слід завдавати першими. Він «демонстраційний» і немає військового сенсу. Тому його наносять по безлюдній території. Як варіант експерти озвучують острів Зміїний чи Карпати. Якщо противник після цього не погодився на капітуляцію, завдається другий удар для залякуєвання по території, де є військові об'єкти, але без руйнування великих міст. Третій – вже удар на ураження.



Є думка, що для запуску ракет з ядерними боєголовками потрібний цілий ланцюжок погоджень. Що для цього кнопку одночасно мають натиснути, якщо говорити про Росію, то сам Путін, міністр оборони Шойгу та голова Генштабу Герасимов. Що встановлення таких боєголовок не залишиться непоміченим. Насправді тактичну ядерну зброю може застосувати звичайний командир корабля чи літака, якщо йому надійде такий наказ.



«Росія має дуже багато озброєння подвійного призначення. Реактивні засоби ураження, наприклад. Інші види озброєння вони можуть застосовуватися і без ядерних боєголовок, і з ядерними боєголовками. Тому досить складно відстежити це переміщення і, скажімо, превентивно попередити про це», — каже експерт-міжнародник Богдан Ференс.



Тому, за його словами, залишається сподіватися лише на розвідку — американську та британську.

Ядерний удар: можливість вижити — велика

Будь-яка ядерна зброя має кілька вражаючих чинників. У тому числі ударна хвиля, випромінювання, радіаційне забруднення. Що робити при вибуху залежить від того, де людина знаходиться: в укритті, квартирі чи іншому приміщенні, або на вулиці.



Укриття — найкращий варіант для виживання. З собою потрібно мати радіоприймач для зв'язку із зовнішнім світом, запас води та їжі на кілька днів, які не контактували із навколишнім середовищем. Далі слід слухати рекомендації органів влади. Рівень радіації надзвичайно високий одразу після вибуху. Потім він починає знижуватись. Через кілька днів може бути відносно безпечно вийти з укриття та проводити евакуацію.



«При будь-якому ядерному вибуху найкраще перебувати в укритті якнайглибше під землею. Багато хто думає, якщо це не метро, ​​то в цьому немає сенсу. Насправді є люди, які під час ядерного бомбардування Хіросіми знаходилися за 170 метрів від епіцентру вибуху у підвалі. Вони пережили вибух і померли на старості з відносно нормальним станом здоров'я. Тому основне завдання — не ігнорувати сигнали повітряних тривог, якщо буде сповіщення про загрозу ядерного вибуху. Ви маєте негайно пройти в укриття», — каже старший бойовий медик роти Борис Грачов.



Вище зазначалося, що Росія може вдарити по території України ракетами, наприклад, «Калібр», але з ядерними боєголовками. Тому сигнал повітряної тривоги у будь-якому разі буде. Якщо людина знаходиться у квартирі чи іншому приміщенні, то алгоритм дій при ядерній небезпеці такий самий, як при ракетній загрозі. Потрібно знайти максимально ізольоване приміщення, що підвищить шанси врятуватися від ударної хвилі. Це може бути ванна кімната або коридор. Після вибуху слід щільно закрити вікна, вентиляцію, захистити органи дихання.



Якщо під час ядерного вибуху людина перебуває на вулиці, головне завдання не дивитись у бік спалаху. Потрібно відразу впасти на землю або в будь-яке заглиблення нижче за рівень землі головою від вибуху. Після того, як пройдуть ударні хвилі, швидко знайти укриття та залишатися там. Якщо це приміщення, обов'язково потрібно зняти одяг, покласти його в пакет і залишити за межами укриття. Якщо органи влади дозволять користуватися водопровідною водою, бажано прийняти душ із милом. Як мінімум, можна протерти відкриті ділянки тіла чистою вологою тканиною, а потім її утилізувати.



Що стосується йодної профілактики для захисту щитовидної залози, то препарат «Калія Йодід» потрібно приймати тим, хто молодший за 40 років, якщо ядерний вибух стовідсотково стався і лише після того, як про це скажуть органи влади. Про дозування пише міністерство охорони здоров’я. Не можна приймати «Калія Йодід» заздалегідь, це може зашкодити. Також немає сенсу про всяк випадок пити «Йодомарин» або є продукти з високим вмістом йоду.



«"Калія Йодід" використовується для профілактики радіаційного опромінення, тому що доза йоду в ньому надзвичайно висока. Логіка йодної профілактики в тому, щоб вжити одномоментно кількість йоду та перенаситити організм. І коли ваш організм проконтактує з радіоактивним йодом — однією із складових радіаційного опромінення, щоби він не затримувався в організмі і відразу виводився. Замінити його якимись домашніми продуктами однозначно не вийде. Якимись аптечними препаратами на кшталт "Йодомарину" теж, оскільки концентрація його в тисячі разів нижча, ніж використовується при ядерному вибуху», — розповідає Борис Грачов.



Період напіврозпаду радіоактивних ізотопів після вибуху дуже короткий. І рівень радіації через кілька діб може бути в десятки разів меншим, але все залежить від потужності заряду та типу зброї, яку можуть використовувати росіяни.



Є ризик, що електронні прилади вийдуть із ладу через магнітний імпульс. Тому важливо мати альтернативні засоби зв'язку, наприклад, звичайне радіо на батарейках, щоб отримувати повідомлення від органів влади про рівень радіації та про те, чи безпечно залишати укриття.



«Вони повідомлять, коли буде безпечно вийти, щоб тимчасово виїхати. За кілька місяців ця територія може бути в принципі безпечною. Багато людей, які пережили вибухи Хіросіми та Нагасакі, не залишали територію цих міст і при цьому не отримали критичних доз радіації та не мали проблем зі здоров'ям. Все залежить від масштабів, відстані від епіцентру вибуху, від сили вибуху, від того, чи будете ви в укритті. Про все це має інформувати влада», — наголошує Борис Грачов.



Тому в жодному разі не можна виходити з укриттів до офіційного повідомлення про це. Можливо, провести в них доведеться кілька днів, а можливо, кілька тижнів після вибуху.