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Еще меньше прав. Что значит военное положение Путина на захваченных территориях?

Новости Донбасса
19 октября 2022, 16:45

Еще меньше прав. Что значит военное положение Путина на захваченных территориях?

Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных территориях. Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных территориях. Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 октября, подписал указ о введении военного положения на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областей.

Такое решение было принято на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Сегодня указ российского президента еще будет утвержден решением Совета Федерации, после чего военное положение будет введено на этих территориях с полуночи 20 октября. 

Ограничения, которые могут применить на этих территориях, указаны в российском законе «0 военном положении». Согласно документу:

  • Украинцев, живущих на оккупированных территориях, могут принудительно интернировать (изолировать). В законе такая норма предусмотрена по отношению к гражданам стран, с которыми воюет РФ.
  • В период военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан, а также деятельность различных организаций. У людей могут изымать имущество с последующей выплатой государством его стоимости.
  • Могут быть эвакуированы объекты хозяйственного, социального и культурного назначения. Жителей могут временно переселить в более безопасные районы, предоставив им жилье.
  • Предусмотрен особый режим въезда и выезда на территорию. Это не обязательно закрытие границ, но свобода передвижения может быть ограничена.
  • Приостанавливается деятельность политических партий, общественных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и агитацию. Митинги и забастовки запрещены.
  • Жителей могут привлечь к «выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов».
  • При военном положении запрещена продажа спиртных напитков.
  • Вводится «военная цензура». Оккупационные власти будут следить за почтовыми отправлениями и сообщениями в интернете, а также контролировать телефонные переговоры. Усиливается контроль за СМИ.
  • Жителей оккупированных территорий могут принудительно мобилизовать. Но для этого нужен отдельный указ президента РФ.

Крым и приграничные регионы России

Другим своим указом Путин ввел на аннексированном Крымском полуострове и приграничных с Украиной шести регионах России «средний уровень реагирования». 

Согласно указу, «средний уровень» введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

В соответствии с документом:

  • усиливается охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • временное отселение жителей в безопасные районы;
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
  • введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.

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