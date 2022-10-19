Ще менше прав. Що означає воєнний стан Путіна на захоплених територіях?

Новини Донбасу
19 жовтня 2022, 16:45

Ще менше прав. Що означає воєнний стан Путіна на захоплених територіях?

Володимир Путін ввів воєнний стан на окупованих теріторіях. Фото: прес-служба презідента РФ Володимир Путін ввів воєнний стан на окупованих теріторіях. Фото: прес-служба презідента РФ

Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 19 жовтня, підписав указ про введення воєнного стану на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей.

Таке рішення було ухвалено на тлі контрнаступу Збройних сил України.

Сьогодні указ російського президента ще буде затверджено рішенням Ради Федерації, після чого воєнний стан буде введений на цих територіях із півночі 20 жовтня.

Що чекає Донбас, Херсонщину та Запоріжжя

Обмеження, які можуть застосовуватися на цих територіях, вказані в російському законі «Про військовий стан». Згідно з документом:

  • Українців, які мешкають на окупованих територіях, можуть примусово інтернувати (ізолювати). У законі така норма передбачена стосовно громадян країн, із якими воює РФ.
  • У період воєнного стану можуть обмежуватися права та свободи громадян, і навіть діяльність різних організацій. У людей можуть вилучати майно з наступною виплатою державою його вартості.
  • Можуть бути евакуйовані об'єкти господарського, соціального та культурного призначення. Мешканців можуть тимчасово переселити у безпечніші райони, надавши їм житло.
  • Передбачено особливий режим в'їзду та виїзду на територію. Це не обов'язково закриття кордонів, але свобода пересування може бути обмежена.
  • Припиняється діяльність політичних партій, громадських об'єднань, релігійних об'єднань, які ведуть пропаганду та агітацію. Мітинги та страйки заборонені.
  • Мешканців можуть залучити до «виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки, систем життєзабезпечення та військових об'єктів».
  • При воєнному стані заборонено продаж спиртних напоїв.
  • Запроваджується «військова цензура». Окупаційна влада стежитиме за поштовими відправленнями та повідомленнями в інтернеті, а також контролюватиме телефонні переговори. Посилюється контроль за ЗМІ.
  • Мешканців окупованих територій можуть примусово мобілізувати. Але для цього потрібний окремий указ президента РФ.

Крим та прикордонні регіони Росії

Іншим своїм указом Путін запровадив на анексованому Кримському півострові та прикордонних з Україною шести регіонах Росії «середній рівень реагування».

Згідно з указом, «середній рівень» запроваджено у Криму, Севастополі, Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.

Відповідно до документа:

  • посилюється охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорона військових, важливих державних та спеціальних об'єктів, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;
  • тимчасове відселення мешканців у безпечні райони;
  • обмеження руху транспортних засобів та здійснення їх огляду;
  • запровадження та забезпечення особливого режиму в'їзду на територію та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування нею.

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