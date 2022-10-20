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Путин снова готовит наступление на Киев со стороны Беларуси, считают в Украине. Когда оно может начаться?

Максим Урлапов
20 октября 2022, 15:42

Путин снова готовит наступление на Киев со стороны Беларуси, считают в Украине. Когда оно может начаться?

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: РИА Новости Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: РИА Новости

Россия может снова начать наступление на Киев со стороны Беларуси — в конце ноября или в декабре. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. О том, что президент РФ Владимир Путин принял для себя такое решение, говорят и опрошенные «Новостями Донбасса» военные эксперты. Готовы ли Вооруженные силы Украины к такому наступлению? И сможет ли армия РФ продвинуться к столице Украины? Разбираемся в этом материале.

Совместная группировка войск

Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь. В белорусском Минобороны заявили, что всего их численность будет около 9 тысяч человек и они войдут в региональное управление войск. Их объединят с белорусскими военными в одну группировку. Соответствующее решение уже принято, сообщил на прошлой неделе Александр Лукашенко.

Это означает, что белорусская армия становится  частью российской.  И командовать нею будет уже не Лукашенко, а Путин, говорят опрошенные «Новостями Донбасса» эксперты. Сам Лукашенко оправдывает такое решение тем, что Украина якобы готовилась нанести удары по его стране.

«В связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры в связи с развертыванием сборной группировки войск, основой которой является армия Беларуси, которая дополняется уже частями России», — рассказал он.

Прибытие российских военных. Фото: Минобороны Беларуси

Второй фронт

Украина не собирается нападать на Беларусь и наоборот готовится к вторжению из этой страны. Советник Офиса президента Алексей Арестович говорит, что Путин может повторить попытку захватить украинскую столицу.

«При определенных условиях, не скоро, они будут создавать группировку и они будет угрожать Киеву. А при определенных условиях они могут ее бросить в бой. Она не будет подготовлена, она не решит задачи по захвату столицы, мы ее уничтожим. Но проблему она нам составит... 50 на 50 — либо дернутся, либо нет. Если я был Путиным, я бы дернулся, потому что это в его логике», — сказал Арестович в эфире «Фейгин Live».

По его словам, наступление на Киев может начаться в конце ноября или в декабре. Но для этого Путину нужно сформировать в Беларуси группировку хотя бы 20-30 тысяч человек, заявил «Новостям Донбасса» военный эксперт Олег Жданов.

«Решение о вторжении Путиным принято сразу и бесповоротно еще с момента начала мобилизации. Там стоит задача не столько о походе на Киев, сколько открыть второй фронт, чтобы растянуть Вооруженные силы Украины на два фронта. Но это опять же при условии, что они смогут сформировать там группировку», — считает он.

Фактор мобилизованных

Вот только теперь в Беларусь завозят не кадровых российских военных, как это было перед вторжением в феврале, а мобилизованных.

«Да, они будут пытаться набирать еще больше людей. Но это не военнослужащие — это холопы, готовые идти на убой. Кроме этого они не могут принести никакого усиления российской армии. — говорит новостям Донбасса военный эксперт Михаил Самусь. — На данный момент те переброски, которые осуществляются российской армией на территории оккупированной Беларуси, они не могут обеспечить создание ударной группировки, достаточной для проведения хотя бы более-менее каких-то эффективных действий на украинском направлении».

Прибытие российских военных. Фото: Минобороны Беларуси

В Беларусь Россия завозит неподготовленных мобилизованных. И при этом забирает оттуда тяжелую военную технику, чтобы перекинуть ее на Донбасс и на юг Украины.

«Они отдают россиянам практически все свои запасы, всю свою боевую технику, все свои снаряды, а россияне все это перебрасывают на юг. Все выгребают из Белоруссии, они всю свою военную мощь отдают. А то "мясо", которое у них остается российское — оно воевать же не может. Это частично мобилизованные, частично экипированные, частично подготовленные. Они же не будут частично убитые?» — поделился мнением в разговоре с «Новостями Донбасса» военный эксперт Роман Свитан.

Готова ли Украины?

Повторное наступление на Киев с территории Беларуси возможно, но для формирования соответствующих сил понадобится ориентировочно 2-3 месяца, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

«К наступлению со стороны Беларуси по состоянию на данный момент готовы. Мы должны понимать, что те войска, которые будут накапливаться в Беларуси, будут повышать их степень готовности и их степень агрессивности. Соответственно военное командование также будет наращивать и наши силы и средства», — подчеркнул он.

Подготовку к возможному наступлению из Беларуси украинские военные ведут давно.

«Мы границу превращаем в укрепрайон на сегодняшний день. Даже если взять во внимание доклад начальника госпригранничной службы Беларуси, то он сказал что мы взорвали все мосты, заминировали все дороги, что у нас на границе пограничников уже не видно, там одна территориальная оборона, которая все окутала колючей проволокой, там минные поля. И даже сам этот факт такого доклада нашего вероятного противника говорит о том, что перейти нашу границу будет крайне проблематично», — отмечает военный эксперт Олег Жданов.

Наступление станет ошибкой

С военной точки зрения наступление с севера для России станет ошибкой, говорят эксперты.

«В результате будет катастрофа и для белорусской группировки, и для российской группировки, и для режима Лукашенко. Потому что будет разгром», — убежден Михаил Самусь.

«Мы не будем ждать, пока они подойдут к нашим рубежам, на глубину 50-70 км. У нас есть средства поражения, поэтому они будут уничтожены еще на подходе к украинской границе, они это прекрасно знают», — подчеркивает Роман Свитан.

По словам эксперта, на границе с Беларусью также есть современная западная военная техника — и Путин это понимает. Но все же — уже не в первые — президент РФ может принять политическое решение и, не считаясь с жертвами, — бросить войска на убой. При попытке взять Киев в феврале марте 2022 года, РФ потеряла огромную часть своих кадровых, подготовленных военных и свою самую новую бронетехнику.

Теперь же в бой могут бросить принудительно мобилизованных на танках Т-62 времен Хрущева.

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