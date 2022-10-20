Путін знову готує наступ на Київ із боку Білорусі, вважають в Україні. Коли вона може розпочатися?

Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: РІА Новини

Росія може знову розпочати наступ на Київ із боку Білорусі — наприкінці листопада чи у грудні. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович. Про те, що президент РФ Володимир Путін ухвалив для себе таке рішення, говорять і опитані «Новинами Донбасу» військові експерти. Чи готові Збройні сили України до такого настання? І чи зможе армія РФ просунутися до столиці України? Розбираємось у цьому матеріалі.

Спільне угруповання військ

Перші ешелони з російськими військовими прибули до Білорусі. У білоруському Міноборони заявили, що загалом їх чисельність буде близько 9 тисяч осіб і вони увійдуть до регіонального управління військ. Їх об'єднають із білоруськими військовими в одне угруповання. Відповідне рішення вже ухвалено, повідомив минулого тижня Олександр Лукашенко.



Це означає, що білоруська армія стає частиною російської. І командуватиме нею вже не Лукашенко, а Путін, кажуть опитані «Новинами Донбасу» експерти. Сам Лукашенко виправдовує таке рішення тим, що Україна нібито готувалася завдати ударів по його країні.



«У зв’язку із загостренням запроваджено режим підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури у зв’язку з розгортанням збірного угруповання військ, основою якого є армія Білорусі, яка доповнюється вже частинами Росії», — розповів він.



Прибуття російських військових. Фото: Міноборони Білорусі

Другий фронт

Україна не збирається нападати на Білорусь і, навпаки, готується до вторгнення з цієї країни. Радник Офісу президента Олексій Арестович каже, що Путін може повторити спробу захопити українську столицю.



«За певних умов, не скоро, вони створюватимуть угруповання і вони загрожуватимуть Києву. А за певних умов вони можуть його кинути у бій. Воно не буде підготовлене, воне не вирішить завдання із захоплення столиці, ми його знищимо. Але проблему воно нам становитиме... 50 на 50 — або сіпнуться, або ні. Якби я був Путіним, я б сіпнувся, бо це в його логіці», — сказав Арестович в ефірі «Фейгін Live».



За його словами, наступ на Київ може розпочатися наприкінці листопада чи у грудні. Але для цього Путіну потрібно сформувати у Білорусі угруповання хоча б 20-30 тисяч осіб, заявив «Новини Донбасу» військовий експерт Олег Жданов.



«Рішення про вторгнення Путіним ухвалене відразу і безповоротно ще з моменту початку мобілізації. Там стоїть завдання не стільки про похід на Київ, як відкрити другий фронт, щоб розтягнути Збройні сили України на два фронти. Але це знову ж таки за умови, що вони зможуть сформувати там угруповання», — вважає він.

Фактор мобілізованих

От тільки тепер до Білорусі завозять не кадрових російських військових, як це було перед вторгненням у лютому, а мобілізованих.



«Так, вони намагатимуться набирати ще більше людей. Але це не військовослужбовці — це холопи, які готові йти на забій. Крім цього, вони не можуть принести жодного посилення російської армії. — каже «Новинам Донбасу» військовий експерт Михайло Самусь. — Наразі ті перекидання, які здійснюються російською армією на території окупованої Білорусі, вони не можуть забезпечити створення ударного угруповання, достатнього для проведення хоча б більш-менш ефективних дій на українському напрямі».

Прибуття російських військових. Фото: Міноборони Білорусі

До Білорусі Росія завозить непідготовлених мобілізованих. І при цьому забирає звідти важку військову техніку, щоб перекинути її на Донбас та південь України.



«Вони віддають росіянам практично всі свої запаси, всю свою бойову техніку, всі свої снаряди, а росіяни все це перекидають на південь. Усе вигрібають із Білорусії, вони всю свою військову міць віддають. А те "м'ясо", яке в них залишається російське, воно воювати ж не може. Це частково мобілізовані, частково екіпіровані, частково підготовлені. Вони ж не будуть частково вбиті?» — поділився думкою у розмові з «Новинами Донбасу» військовий експерт Роман Світан.

Чи готова Україна?

Повторний наступ на Київ з території Білорусі можливий, але для формування відповідних сил знадобиться орієнтовно 2-3 місяці, заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.



«До наступу з боку Білорусі станом на даний момент готові. Ми повинні розуміти, що ті війська, які накопичуватимуться в Білорусі, підвищуватимуть їхній ступінь готовності та їхній ступінь агресивності. Відповідно військове командування також нарощуватиме і наші сили та засоби», — наголосив він.



Підготовку до можливого наступу з Білорусі українські військові ведуть давно.



«Ми кордон перетворюємо на укріпрайон на сьогоднішній день. Навіть якщо взяти до уваги доповідь начальника держприкордонної служби Білорусі, то він сказав, що ми підірвали всі мости, замінували всі дороги, що у нас на кордоні прикордонників уже не видно, там одна територіальна оборона, яка все огортала колючим дротом, там мінні поля. І навіть сам цей факт такої доповіді нашого ймовірного супротивника говорить про те, що перейти наш кордон буде вкрай проблематично», — зазначає військовий експерт Олег Жданов.

Наступ стане помилкою

З військової точки зору наступ із півночі для Росії стане помилкою, кажуть експерти.



«В результаті буде катастрофа і для білоруського угруповання, і для російського угруповання, і для режиму Лукашенко. Тому що буде розгром», — переконаний Михайло Самусь.



«Ми не чекатимемо, доки вони підійдуть до наших кордонів, на глибину 50-70 км. У нас є засоби поразки, тому їх буде знищено ще на підході до українського кордону, вони це чудово знають», — наголошує Роман Світан.



За словами експерта, на кордоні з Білоруссю також є сучасна західна військова техніка — і це Путін розуміє. Але все ж таки — вже не в перші — президент РФ може ухвалити політичне рішення і, не зважаючи на жертви, — кинути війська на забій. При спробі взяти Київ у лютому-березні 2022 року РФ втратила величезну частину своїх кадрових, підготовлених військових і свою найновішу бронетехніку.



Тепер у бій можуть кинути примусово мобілізованих на танках Т-62 часів Хрущова.