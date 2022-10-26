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Какие санкции ввели против России за вторжение в Украину и достаточно ли их — обзор

Анастасия Кирилова
26 октября 2022, 10:25

Какие санкции ввели против России за вторжение в Украину и достаточно ли их — обзор

Запад продолжает вводить санкционные пакеты против России. Фото: Depositphotos Запад продолжает вводить санкционные пакеты против России. Фото: Depositphotos

В Совете Европы работают над подготовкой очередного пакета санкций против Российской Федерации — девятого. Речь может идти о конфискации замороженных активов РФ, создании специального трибунала за преступления военного и политического руководства страны-агрессора. После вторжения РФ в Украину санкции стали одним из основных инструментов влияния на Кремль. Насколько он эффективен, что может ожидать Россию — «Новости Донбасса» рассказывают в этом материале.

Больше, чем против Северной Кореи

В отношение российских предприятий, компаний, физических лиц ввели больше санкций, чем против традиционных лидеров негативного рейтинга — Северной Кореи, Ирана. Наибольшее количество ограничений против агрессора ввели США, Великобритания, Япония, Канада, государства Европейского Союза.

Среди наиболее распространенных типов ограничений: 

  • запрет (полный, частичный) импорта товаров;
  • в отношении физлиц, компаний;
  • запрет пролета самолетов РФ над территорией государства;
  • частичный или полный запрет работы пропагандистских СМИ. 

Как действует Европа

Предыдущие антироссийские санкции коснулись почти всех сфер жизни граждан РФ. Одним из главных пунктов последних стал ценовой максимум на нефть, — позволит ограничивать работу предприятий, которые владеют, страхуют или обслуживают корабли с российскими нефтепродуктами, если цена будет выше. 

Ожидается, что ограничения заработают с 5 декабря, и мощно ударят по экономике в следующем, 2023-м году. РФ потеряет значительную часть своих доходов, утверждают аналитики.  

ЕС расширит перечень категорий товаров, которые нельзя импортировать. Речь о драгоценных камнях, древесине, металлах, бумаге, пластмассе, что оценивается экономистами до 7 млрд евро убытков.

Кроме того, один из кейсов предусматривает установление нефтяного эмбарго — с 5 декабря текущего года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

Когда механизмы заработают, доходы страны-агрессора упадут минимум на 40%, о чем ранее заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Это, в свою очередь, приведет к сокращению добычи нефти примерно на 20% в начале следующего года», — считает министр.

С введением восьмого пакета расширился перечень подсанкционных физических лиц. В «черный» список попали организаторы так называемых «референдумов» на временно оккупированных территориях Херсонской, Луганской, Запорожской, Донецкой областей, топ-чиновники, военные, сотрудники прокремлевских СМИ.

Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины, отмечает: в РФ наблюдается падение ВВП, которого никто не ожидал до войны, как и повышения уровня безработицы, что связано с уходом многих западных компаний с российского рынка.

Девятый и, вероятно, не последний 

В Украине ожидают — девятый пакет антироссийских санкций будет предусматривать: 

  • отключение всех банков от системы SWIFT;
  • запрет захода судов в порты России;
  • ограничение цены или полный запрет экспорта газа;
  • отказ при оформлении виз гражданам.

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина благодарна за внедренные ограничения и ожидает продолжения давления.

«Нужно полное отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, полное энергетическое эмбарго, запрещение входа судов под флагами стран-членов Евросоюза в российские порты, прекращение выдачи виз гражданам. Чем быстрее ЕС, страны G7 введут такие запреты, тем быстрее удастся завершить эту войну», — резюмировал глава правительства.

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

«Оружие» замедленного действия

В самой России, будто мантру, повторяют: санкции для их экономики не имеют никакого значения. Но так ли это? 

По словам экономиста Олега Пендзина, на войну с Украиной Москва ежедневно тратит около 700 миллионов долларов. Но Кремль планирует урезать социальные выплаты, хотя бюджет страны уже находится в глубоком дефиците. 

Для сравнения Пендзин приводит цифру порядка 800 миллионов долларов. Именно столько ранее Россия получала от продажи энергоносителей Евросоюзу. По данным из открытых источников, 65% доходов бюджета формируется именно за счет средств от продажи нефти, газа.

Пендзин также обращает внимание что, еще к началу 2022 года российский бюджет был сверстан с достаточным профицитом. Но сегодня можно говорить о серьезном дефиците, который, по его мнению, будет усугубляться. 

Однако немало международных экспертов утверждают, — РФ, учитывая такое количество ограничений, еще будет держаться на плаву, ведь давно готовилась к войне, разрыву экономических отношений с Западом.

«В долгосрочной перспективе Россия будет не более чем заправочной станцией для Китая... Но я не согласен с тем, что ее экономика упадет через два года», — считает бывший вице-президент Кильского института мировой экономики (IfW) Рольф Лангхаммер.

И иностранные, и украинские эксперты едины во мнении: резкого краха Российской Федерации ожидать пока преждевременно. Но ограничительные меры влияют на экономику страны-агрессора. Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), до конца 2022-го ее экономический объем сократится на 3,4%, в 2023-м году — 2,3%.

Не только Эритрея

Невзирая на давление Запада, России удается обходить санкции. Ей помогают, например, Мексика, Иран, Китай, Беларусь, Узбекистан и другие. РФ по-прежнему удается продавать большой объем газа, нефти.

«Де-факто создается дочерняя компания, которая закупает продукцию двойного назначения. Они говорят, что будет использоваться для каких-то продуктов гражданских, а на самом деле идет для изготовления тепловизоров, которые устанавливают на российских танках, самолетах. Чтобы этого не было, надо понимать, продукция двойного назначения не может экспортироваться. Каждый покупатель при реэкспорте должен четко понимать всю полноту ответственности», — поясняет зампредседателя совета Национального банка Василий Фурман.

Важно не только вводить ограничения, но соблюдать жесткий контроль за их выполнением, говорит экономист.

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