Ситуация в Бахмуте: Россия терзает город четыре месяца

Разрушенное обстрелом здание в Бахмуте. Фото: Новости Донбасса

В Бахмуте Донецкой области — очень-очень жарко, настоящий ад. Постоянная стрельба. Слышны автоматные очереди — это Вооруженные силы Украины сбивали беспилотник. Он завис над городом в одном из мест, где люди набирают воду. На улицах лежат трупы, их некому убрать, жалуются местные жители. Люди закопали бы их самостоятельно, но полиция запрещает. Перед похоронами нужно провести судмедэкспертизу. Подробности — в репортаже «Новостей Донбасса».





«Серега лежит. Уже неделю. И бабушка Валя. Она в хате лежит. Ну как мы туда полезем? А полиция сказала: не трогать, без нас не залазить. И не приезжает», — рассказывают местные жители Валерий и Андрей.



Уже четыре месяца российская армия пытается взять Бахмут, но на поле боя у нее ничего особо не получается. Потому и срывает зло на пенсионерах и детях, говорят местные жители.

Прохожие идут мимо поврежденного обстрелом здания в Бахмуте. Фото: Новости Донбасса

«"Освобождают" от жизни, от домов. Кого жизни лишает — "освобождает". Кого дом разгромит — "освобождает". Вон "помощь": снарядами, пулями, ракетами», — делится житель Бахмута Александр Йосипович.



Виктор — программист. До полномасштабного вторжения у него в Бахмуте был свой бизнес. Российская армия «освободила» мужчину от любимого занятия и заставила жить, постоянно подвергая себя опасности. Выехать Виктор не может из-за больной лежачей матери. Говорит, если бы был свет, то работал бы удаленно и отвлекался хоть немного от войны. Но коммуникаций в Бахмуте нет уже давно.

Поврежденное в результате обстрела здание в Бахмуте. Фото: Новости Донбасса

«А сейчас без света… Куплю я генератор, дальше что? Где я наберусь бензина? И этот генератор тарахтит на всю улицу. Это, соответственно, привлечет внимание. Ну и как-то так. Сейчас я хочу купить себе солнечную панель, чтобы хоть мобилку можно было заряжать. Будет хоть какое-то дело. А дальше будем ждать. В любом случае, вечно это продолжаться не может», — рассказал Виктор.

Жители Бахмута стоят в очереди за гуманитарной помощью. Фото: Новости Донбасса

Волонтеры разгружают гуманитарную помощь. Для Бахмута привезли продуктовые наборы: в них крупы, консервы, мука. Их, рискуя своей жизнью, доставили волонтеры из Черновцов. Среди продуктов и консервации есть и необычные свечи. Их сделали дети. Окопные свечи могут гореть несколько суток, рассказывает волонтер Андрей.



«Просто консервная банка. Разного формата. Туда режут гофрированный картон. Картон складывают змейкой по размеру этой консервной банки. Кладут кусочек как фитилек, и заливают туда все, что есть: воск, парафин», — объяснил волонтер.



По его словам, время горения зависит от размера.

Свечи для жителей Бахмута, которые сделали волонтеры. Фото: Новости Донбасса

«Пока мы тут стояли, очень много людей приходили и спрашивали, можем ли мы их отсюда вывезти на территорию Днепра или еще куда-то», — рассказал Андрей.



Местный житель Павел взял обычных свечей для себя и соседей. Говорит, они здесь на вес золота.



«Свет вообще-то надо и воду. И газ. А свечки — вообще уходят как вода», — сказал он.

Поврежденное в результате обстрела здание в Бахмуте. Фото: Новости Донбасса

Ежедневно в Бахмуте гибнут и получают ранения люди. За 7 ноября в результате обстрелов со стороны армии РФ три человека были ранены, за 8 ноября — еще один раненый. 9 ноября в городе погибли двое мирных жителей, еще трое были ранены.



До полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало около 70 тысяч человек. Сегодня осталась седьмая часть. Люди переживают, как будут зимовать, ведь условий в городе нет. Здесь верят в Вооруженные силы Украины и ждут, когда российские оккупанты уйдут.