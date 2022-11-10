Ситуація у Бахмуті. Росія терзає місто чотири місяці

Зруйнована обстрілом будівля у Бахмуті. Фото: Новини Донбасу

У Бахмуті Донецької області дуже спекотно, справжнє пекло. Постійна стрілянина. Чутно автоматні черги — це Збройні сили України збивали безпілотник. Він завис над містом в одному з місць, де люди набирають воду. На вулицях лежать трупи, їх нема кому прибрати, скаржаться місцеві жителі. Люди б закопали їх самостійно, але поліція забороняє. Перед похороном потрібно провести судмедекспертизу. Подробиці — у репортажі «Новини Донбасу».





«Сергій лежить. Вже тиждень. І бабуся Валя. Вона в хаті лежить. Ну як ми туди поліземо? А поліція сказала: не чіпати, без нас не залазити. І не приїжджає», — розповідають місцеві жителі Валерій та Андрій.



Вже чотири місяці російська армія намагається взяти Бахмут, але на полі бою в неї нічого особливо не виходить. Тому й зриває зло на пенсіонерах та дітях, кажуть місцеві жителі.

Перехожі йдуть повз пошкодженої обстрілом будівлі в Бахмуті. Фото: Новини Донбасу

«"Звільняють" від життя, від будинків. Кого життя позбавляє — "звільняє". Кого дім розгромить — "звільняє". Геть "допомога": снарядами, кулями, ракетами», — ділиться житель Бахмута Олександр Йосипович.



Віктор — програміст. До повномасштабного вторгнення в нього у Бахмуті був свій бізнес. Російська армія «звільнила» чоловіка від улюбленого заняття та змусила жити, постійно наражаючи себе на небезпеку. Виїхати Віктор не може через хвору лежачу матір. Каже, якби було світло, то працював би віддалено й відвертався б хоч трохи від війни. Але комунікацій у Бахмуті немає вже давно.

Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля у Бахмуті. Фото: Новини Донбасу

«А зараз без світла… Куплю я генератор, що далі? Де я наберуся бензину? І цей генератор торохтить на всю вулицю. Це, відповідно, приверне увагу. Та і якось так. Зараз хочу купити собі сонячну панель, щоб хоч мобілку можна було заряджати. Буде хоч якась справа. А далі чекатимемо. У будь-якому разі, вічно це продовжуватися не може», — зазначає Віктор.

Жителі Бахмута стоять у черзі за гуманітарною допомогою. Фото: Новини Донбасу

Волонтери розвантажують гуманітарну допомогу. Для Бахмута привезли продуктові набори: крупи, консерви, борошно. Їх, ризикуючи своїм життям, доставили волонтери з Чернівців. Серед продуктів та консервації є й незвичайні свічки. Їх зробили діти. Окопні свічки можуть горіти кілька діб, розповідає волонтер Андрій.



«Просто консервна банка. Різного формату. Туди ріжуть гофрований картон. Картон складають змійкою за розміром цієї консервної банки. Кладуть шматочок як ґніт, і заливають туди все, що є: віск, парафін», — пояснив волонтер.



З його слів, час горіння залежить від розміру.

Свічки для мешканців Бахмута, які зробили волонтери. Фото: Новини Донбасу

«Поки ми тут стояли, дуже багато людей приходили та питали, чи можемо ми їх звідси вивезти на територію Дніпра чи ще кудись», — розповів Андрій.



Місцевий житель Павло взяв звичайних свічок для себе та сусідів. Говорить, вони тут на вагу золота.



«Світло взагалі треба й воду. І газ. А свічки взагалі йдуть як вода», — сказав він.

Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля у Бахмуті. Фото: Новини Донбасу

Щодня в Бахмуті гинуть і зазнають поранень люди. За 7 листопада в результаті обстрілів з боку армії РФ троє людей було поранено, за 8 листопада — ще один поранений. 9 листопада у місті загинули двоє мирних жителів, ще троє було поранено.



До повномасштабного вторгнення в Бахмуті мешкало близько 70 тисяч людей. Сьогодні лишилася сьома частина. Люди переживають, як зимуватимуть, адже умов у місті немає. Тут вірять у Збройні сили України та чекають, коли російські окупанти підуть.