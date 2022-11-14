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Массовое оружие войны: Как работают «Грады» и почему их до сих пор применяют

Новости Донбасса
14 ноября 2022, 10:55

Массовое оружие войны: Как работают «Грады» и почему их до сих пор применяют

РСЗО «Град». Фото: defence-ua.com РСЗО «Град». Фото: defence-ua.com

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» — одна из самых распространенных и применяемых в войнах установок. Нередко их называют массовым оружием войны. О «Градах» украинцам довелось узнать с началом конфликта на Донбассе. После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года российские войска продолжают обстреливать ими города, в частности вблизи линии фронта или временно оккупированных территорий. Каковы возможности РСЗО, как работает и почему она по-прежнему актуальна — «Новости Донбасса» рассказывают в этом материале.

От 60-х — до современности

Это оружие модернизируют на протяжении более 60 лет. На вооружение установки приняли в 1963-м году. Разработка началась в 1960-м, а уже в марте 1962-го провели первые полигонные испытания. Перед конструкторами стояла задача создать простой в изготовлении и использовании комплекс, который бы не уступал по техническим параметрам и возможностям заграничным аналогам.

Серийное производство запустили в 1964-м. Впервые «Град» использовали в ходе приграничного конфликта на острове Даманский в 1968-м.

В бывшем СССР выпустили около 7000 таких машин. Некоторые образцы экспортировали за границу. Но большинство, примерно 6536, за время серийного выпуска поставили в советскую армию. К началу 1995 года более 2000 РСЗО находились на вооружении 50 стран мира.

Их использовали в период войны на территории Афганистана, в ходе Чеченских войн. Некоторые из модификаций применялись во Вьетнаме, Сомали, Ливии и других странах.

Полный залп — 20 секунд: что могут «Грады»

С годами комплексы совершенствовали, разрабатывали новые типы снарядов. Дальность стрельбы с 20 км удалось увеличить до 40 км. Модернизация помогла расширить площадь поражения. В том числе, благодаря этому они и сейчас есть на вооружении армий различных государств. 

На возможности «Градов», прежде всего, влияет реактивный снаряд, который отвечает за дальность огня и свойства системы в целом. Комплекс имеет 40 ракет 122 мм калибра в одном залпе. Способен поражать цели на расстоянии 4 — 42 км, зависимо от боеприпаса. Площадь поражения одним залпом — 145 тысяч квадратных метров.

Мобильность — одно из главных преимуществ РСЗО, чего удается достичь с помощью колесного шасси. Необходимое время для полного залпа — 20 секунд. Управлять системой можно из кабины или при помощи выносного пульта.

Во время работы «Града» снаряды взрываются один за другим. Как правило, военные дают залп из 10-30 снарядов, а затем уточняют результаты и корректируют огонь, и, возможно, меняют позицию, поясняют эксперты.

К системам подходят около 50 различных видов снарядов. Наиболее известные — осколочно-фугасные, что поражают большое количество типов целей.

Состав «Града»

Установка включает три основных части: боевая машина БМ-21, транспортная, реактивные снаряды.

Ходовая часть пусковой установки — шасси грузовой машины «Урал — 375Д», а артиллерийская — пакет в виде 40 трубчатых направляющих.

Тактико-технические характеристики: 

  • число направляющих — 40 (для 9К51);
  • калибр — 122-мм;
  • масса снаряда 9М22У — 66 кг;
  • дальность выстрела — 20,4 км (для 9М22У);
  • скорость — до 75 км/час (на трассе). 

Наиболее широко используемые ракеты для «Градов» размещают 6 и более килограмм взрывчатки и могут поражать цели в радиусе 28 м, разбрасывая при этом около 3 тысяч маленьких осколков.

РСЗО «Град». Фото: armyinform.com.ua

Украинская модификация БМ-21К

К началу 2021 года на вооружении украинской армии насчитывалось 185 БМ-21. В Украине наладили обслуживание, ремонт пусковых установок РСЗО «Град», а также создали ряд новых модификаций.

Первой системой залпового огня, произведенной в независимой Украине, стала версия «Града» БМ-21К. Её разработкой занялись в 2001-м году специалисты Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова и Харьковского завода специальных машин.

Одно из ключевых отличий данной модификации — автомобильная база КрАЗ-260 (четырехдверная кабина) вместо российского «Урала-375». Согласно данным разработчиков, основные преимущества БМ-21К:

  • быстрая перезарядка; 
  • увеличение дальности поражения цели от 20 до 40 км;
  • возможность точного вести огонь с погрешностью 90 м при расстоянии до 40 км;
  • повышение управляемости реактивными выстрелами;
  • спутниковая система наблюдения и наведение на объект.

После испытаний в декабре 2008-года на Яворовском военном полигоне было решено проводить заводские испытания и производить комплексы. Первый демонстрационный образец БМ-21К был создан весной 2009 года. 

Опасность «Градов» и плохая «репутация»

Часто под обстрелы попадают мирные города и населенные пункты. Основная опасность «Градов», отмечают эксперты, в том, что они не ведут огонь прицельно и точно, а просто-напросто поражают большую площадь. Если реактивные системы применяют в густонаселенных местах, это приводит к множеству жертв среди гражданских. Поэтому международное законодательство запрещает использовать РСЗО «Град» в населенных пунктах.

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