Россия продолжает продавать уголь в ЕС, несмотря на санкции. В схемах участвуют украинские фирмы

Порт в Ростове-на-Дону. Фото: rostovport.ru

Россия, вопреки санкциям Европейского союза, по-прежнему продает уголь в страны Европы — Румынию и Болгарию. За нелегальными схемами, по всей видимости, стоят подставные фирмы из Одессы и российский титановый олигарх. Об этом говорится в расследовании журналиста Алексея Мацуки. «Новости Донбасса» приводят его текстовый пересказ.

Как обходят санкции?

Пока США и Европа вводят против России все новые и новые санкции, в Москве ищут способы, как их обойти. И возможно находят! К примеру, в пятом санкционном пакете ЕС прописан запрет на продажу угля из России. Эмбарго действует с начала августа. Ожидаемые потери Москвы от такого решения — 8 миллиардов евро в год.



Но факты, которые удалось установить, свидетельствуют — Россия по-прежнему торгует «запрещенкой». А уголь может идти в страны Евросоюза — те же Румынию и Болгарию. А обходить ограничения помогают бизнесмены, для которых деньги не пахнут. Журналисты нашли следы таких фирм в Турции и в Украине! Причем даже не в оккупированном Крыму, а в Одессе.



Первая точка расследования — российский Ростов-на-Дону и соседние с ним порты, откуда традиционно, еще со времен СССР, отправляют уголь. Изучив данные о судах, которые выходят оттуда в порты Евросоюза — журналисты обратили внимание на передвижение вот этих сухогрузов.



«Первопроходец» подозрительного маршрута — теплоход Rodion Oslyabya. 2 августа судно стоит под погрузкой в Ростове — и через Керчь отправляется в Румынию, где в порту Констанца 15 августа разгружается.



Похожими маршрутами позже следуют суда: River Grace (он, таким образом, сделал два аналогичных рейса), Alexandra I, Leonid Zayakin, Yuriy Poltoratsky, Leda. У них разные судовладельцы, разные флаги; собственники теплоходов — из Стамбула, Москвы, с Маршалловых островов и даже из Херсона. Но все почему-то очень настойчиво повторяют один и тот же алгоритм.

Маршрут движения судов

Вторая странная схема: суда из того же Ростова или соседних портов идут в болгарские Бургас и Варну. Вот, к примеру, T-Atlantis, Siberin-2, Vologodon-79, Azov Future. Причем, если отследить маршрут, в море происходят удивительные события. Когда содержимое трюмов зачастую пытаются перегрузить просто на рейде.



Данные, которые получили журналисты, свидетельствуют: эти суда уже в августе и сентябре, когда санкции уже действовали, могли загружать в Ростове запрещенный груз — российский уголь, — и везти его в Европу. На борту каждого из теплоходов было от трех с половиной — до 11 тысяч тонн угля. Формально — уголь в этих портах российский. Но не исключено, что на самом деле — донецкий, купленный по дешевой цене на шахтах Донбасса.

Деньги не пахнут

У каждого судна, которое участвует в подобной схеме, есть владелец, — а есть — так называемый менеджер. Это компания, которая управляет кораблем, дает капитану команды — в какой порт зайти, что загрузить, куда двигаться дальше.



Авторы расследования выяснили, кто управлял всеми судами, которые могли возить российский уголь и попытались связаться с этими компаниями. Для этого журналист купил московский номер телефона и представлялся российским бизнесменом, который хочет продать в Европу купленный на Донбассе уголь. В ответ он слышал, что судна готовы «везти что угодно, и куда угодно». Готовы даже закрыть глаза, если хозяин груза сам подделает документы, указавв, к примеру, что уголь — не российский.



Фрагмент телефонного разговора журналиста, который представился бизнесменом, с турецкой компанией.



— Как это можно решать? Я думал, если мы накинем по 5 долларов на тонну. То как-то может поменяться страна происхождения.



— Нам-то все равно. Мы его только возим... Нам все равно, что куда везти. Отправитель и клиент с места на место перевозит груз — это ему нужно идти и искать, как это все дело замылить.

«Замылить» — в этом случае значит: по документам выставить российский уголь польским или казахским.



На каждую купленную партию существует так называемый сертификат происхождения. В нем четко прописано — где добыт уголь. Но за небольшую плату уголь может «сменить» свое происхождение и родословную. Так, в порту Ростова груз ещ может быть российским, на подходе к Констанце — становится к примеру, «польским».

Добыча угля. Скриншот из видео

Есть и вторая схема. Перегрузка в Турции. В разговоре журналиста «под прикрытием» с представителем компании-оператора ему это тоже предложили — причем, даже не стесняясь, открыто говорить, что готовы везти подсанкционный товар:

— Мы хотим доставить уголь из Ростова в Констанцу, Румыния. — Констанца, о я поняла. Я должна сперва спросить вас, это подсканкционный груз? Потому что если под санкциями… Если этот уголь не из Казахстана, то он в санкционном списке, и будет проблемой выгрузить его в порту Констанцы. — Он российский. Может, вы посоветуете, как это решить? Может, поменять происхождение груза на другую страну? — Возможно, через Турцию! Доставим уголь в турецкую акваторию Черного моря, — и затем он сможет следовать в Констанцу вообще без проблем!

То есть, компания предложила перегрузить судно, заполненное российским углем, просто в море, у берегов Турции. А дальше теплоход под турецким флагом отвезет его в румынскую Констанцу.



От источников среди бизнесменов, занимающихся морскими перевозками, авторы расследования узнали, что перевозка тонны угля на коротком маршруте из Ростова сейчас взлетела до 60 долларов за тонну, ведь весь флот занят транспортировкой зерна. В сентябре это было 40 долларов за тонну. Вот и получается, что за перевозку 11 тысяч тонн угля (а это реальный рейс, его осуществил теплоход Azov Future) — компания-оператор получает чуть меньше полумиллиона долларов. Да, есть расходы на топливо, на портовые сборы, но и прибыль тоже — огромная.



И легких денег захотелось не только турецким компаниям. Среди операторов судов со странными маршрутами — две одесские компании.

Следы ведут в Одессу

У одной из таких фирм — ООО «Суперб шип менеджмент» — в управлении сухогруз «Родион Ослябя». Он мог возить — «запрещенку» в Румынию. Журналист побывал по адресу их регистрации.



По этому адресу — гостиница. Номера тут берут в аренду разные фирмы. Но нужной — «Суперб шип менеджмент» — тут нет. Представительница арендодателя рассказала, что эту фирму уже искало Государственное бюро расследований больше месяца назад. Кроме того, директора искал военкомат, чтобы вручить повестку.



Еще одна компания — ООО «Агат шиппинг», которая организовывала маршрут для сухогруза T-Atlantis в Болгарию. По адресу, который указан как место регистрации фирмы, — частный дом. Неприглядный, выглядящий странно на фоне соседних особняков. По словам соседей, тут живет семья, которая занимается росписью икон. Живут очень бедно — и, вероятно, владельцы «Агат шиппинг» заплатили собственникам за право размещения у них юридического адреса.



Частный дом в Одессе, в котором зарегистрировано ООО «Агат шиппинг»

Компания «Агат шиппинг» была создана 9 лет назад — и имеет довольно скандальную репутацию. 4 года назад ее даже внесли в «черный список» за то, что не выплачивала морякам зарплату. И она тоже продолжает себе спокойно работать, но тихо, не привлекая внимания. Дистанционно, без офиса. Уже пять лет директором в «Агате» указан Дмитрий Раскин. Журналисты связались сним по телефону. Судя по всему, он тоже находится за границей. Но оказалось, что Раскин — подставное лицо.



«Лет 7-8 назад товарищ мой — мы вместе работали — попросил меня руководить. Я уже не знаю, кто там, что там и чего там. Я ни одного документа там не подписывал.Я даже представить не могу, что вам сказать», — сказал Раскин.



Согласно данным из реестров, бенефициаром ООО «Агат шиппинг» является Игорь Туркин — это российский титановый магнат. Сам он зарегистрирован в Люксембурге, куда санкции ЕС против российских олигархов не добрались и вряд ли доберутся. Не исключено, что российский уголь Туркин не просто перевозил в ЕС, но еще сам и закупал — через подконтрольные структуры. Это должно установить следствие.