Разбитые села вокруг Лимана готовятся к самой тяжелой зиме

Жители села Шандрыголово, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса

Десятки разбитых домов и сотни разрушенных судеб — так сегодня выглядит село Шандрыголово в Донецкой области. Территориально населенный пункт относится к Лиманской громаде, и от райцентра находится на расстоянии 16 километров. Улицы почти пусты, большинство жителей выехали. Больше подробностей — в материале «Новостей Донбасса».





В Шандрыголово полицейские разминируют территорию. Находят и снаряды калибром 152 мм. На взрывоопасные предметы проверяют всю территорию. Взрывать находки приходится сразу за селом, везти дальше — опасно.



В населенном пункте можно увидеть колонны сгоревшей российской техники. Например, танк с символикой «Z». В посадках периодически слышны боевые действия. По словам военных, до линии фронта отсюда менее 20 километров.

Оставленная в Шандрыголово российская военная форма. Фото: Новости Донбасса

Повсюду видны следы присутствия российской армии. Об этом свидетельствуют сухпайки, форма, символика «Z» и «V», противогазы. Не совсем понятно, к чему так готовились оккупанты, но местное население ожидало только самого худшего. До сих пор в огородах лежат тела мирных жителей, убитых оккупантами.



«Соседку мою убило. Прошу всех: закидайте яму, у меня же внучка маленькая, четыре года. А тут трупный яд… Месяц тело пролежало», — рассказала жительница Шандрыголово Нина Петровна.

Разрушенная в результате боевых действий школа в селе Шандрыголово, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса

В 2016 году здание школы в населенном пункте за деньги из Европейского союза утеплили и полностью отремонтировали. Сегодня школа полностью разбита российскими войсками. После возвращения в населенный пункт, после восстановления мира, первое время учиться детям будет негде.



Несмотря на то, что многие дома в населенном пункте разбиты, люди пытаются заготовить корм для животных. В частности, к одному из домов в селе подъехал трактор, выгрузил сено. Ним будут кормить коров, коз и кур.

Разрушенный в результате боевых действий дом в селе Шандрыголово, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса

Местный житель Сергей Литвиненко везет на тачке дрова от соседей. Те выехали и оставили на мужчину свое хозяйство.



«Что необходимо? Сигарет нет. И взять негде. И кофе, забыли уже вкус. А у меня зять — у него давление, только кофе и спасает. Дрова нужны, в посадку ж не пойдешь. Гараж разбило, в дом немного попало, угол стоит, но придавило. Воздушной подушкой вдавило. Крышу немного побило. Шифер был — подлатали», — рассказал мужчина.

Житель Шандрыголово Сергей. Фото: Новости Донбасса

Также в его дома разбиты окна. Их затянули пленкой.



«Куда-то ехать? Так уж года не те. Уже почти 60 лет, где кому мы нужны? Да и потом, свой дом есть свой дом. И зачем я должен ехать со своей земли?» — поделился местный житель.

Село Шандрыголово. Фото: Новости Донбасса

Единственное развлечение теперь здесь — рыбалка. Еще один житель села — Андрей — показывает свой улов.



«Одного карасика поймал коту. Маленький, но какой есть», — говорит он.



А в поселке городского типа Дробышево до полномасштабного вторжения армии РФ проживало 2,5 тысячи человек. Сегодня остается около 700.

Поселок Дробышево, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса

В одном из зданий находилась оккупационная «власть». До сих пор остались их следы пребывания. Они раздавали людям газеты «Донецкая республика». И есть объявление о том, что собирали документы «для оформления паспорта гражданина РФ для граждан с детьми в возрасте от 14 лет».



Под оккупацией поселок пробыл с 15 мая до 29 сентября. Это время было самым страшным в жизни, вспоминает 72-летний Виктор.



«Меня и раздевали россияне по пояс, и проверяли. И телефон проверяли», — поделился мужчина.



Он рассказал, как утром вышел в огород, а в него прямо через забор заезжает российский танк.



«Поломали забор. И у соседа через дорогу во двор так заехали. Через забор», — рассказал Виктор.

Жители поселка Дробышево, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса

Сегодня в Дробышево приезжает мобильное отделение «Укрпочты» и раздает людям пенсии. Деньги здесь не получали полгода. Сейчас к положенному каждому выплачивают еще и дополнительные 1200 гривен от государства.



«Это очень большое село. Растянутое. Лежачих много», — рассказывает сотрудница «Укрпочты» Ирина Федянина.

Кроме этого, в мобильном отделении «Укрпочты» люди могут купить продукты.



«Конфеты, печенье, консервы, тушенка, моющее, чистящее, мыло. Мы уже три недели возим», — сообщила сотрудница.

Разрушенный обстрелом дом в Дробышево. Фото: Новости Донбасса

Сергей приехал в Дробышево на неделю: посмотреть, в каком состоянии его дом. Как только украинские власти стали говорить о необходимости эвакуироваться, мужчина сразу вывез семью в Запорожье. С 6 апреля он не был дома, а сегодня его дома уже и нет. Вместе с соседом насчитал 25 «прилетов» по участку и зданию.



«Чуть-чуть посидим еще, может еще что-то подтянем, разберем, что-то подчистим, а к зиме тут нереально восстановить, чтобы можно было жить, так что мы уедем. С женой приехали. И сын приехал, но сын с детворой вернулся назад. А что, он приехал, а у него ребенок год и три месяца, и 14… Что этим детям тут — кирпичики складывать? Играться. Где школа? Школа разбита. Старшему учиться нужно онлайн, где интернет? Интернета нет», — отметил мужчина.

Разбитая военная техника в Дробышево. Фото: Новости Донбасса

Покидая украинские села, российские военные бросали все, что можно. В том числе в поселке остался российский бронежилет, где указаны все данные. Его, убегая, бросил владелец.