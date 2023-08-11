Россия или «республики»? Чтобы удерживать на фронте мужчин 50+, «власти Л-ДНР» запутались в статусе территорий

Семьи мобилизованных «Л-ДНР» жалуются, что фронт не могут покинуть даже мужчины, старше 50 лет. Иллюстративное фото: «ДАН»

Во время принудительной мобилизации на оккупированных территориях Украины на фронт отправили до 60 тысяч мужчин. Такие данные недавно озвучила украинская разведка. Количество погибших во время боевых действий — информация, которую представители «Л-ДНР» публично не озвучивают. Неизвестно также, сколько украинцев вернулось домой, а сколько еще находятся на передовой. Судя по сообщениям в местных группах, покинуть свои позиции практически невозможно даже тем, кто старше 50 лет. В ситуации разбирались «Новости Донбасса».

«50+ увольняют либо по смерти, либо по инвалидности, которую еще нужно доказать»

Русская служба Би-Би-Си совместно с «Медиазоной» ведут постоянный подсчет российских военных, погибших в ходе так называемой «СВО». Медиа уточняют: с 22 декабря 2022 года администрация «ДНР» перестала публиковать данные о потерях. При этом, опираясь на открытые источники, журналисты утверждают: в «Л-ДНР» погибло минимум 11500 военных. Речь, вероятно, здесь лишь о тех, кто числился в подразделениях «республик», но не принудительно мобилизованных. А они не просто в огромном количестве попадают на фронт, но и не возвращаются.



Проблема того, что мужчины 50+ не могут добиться отправки домой, возникла давно. Например, многих студентов, мобилизованных на оккупированной Донетчине и Луганщине, после многочисленных обращений их родственников, вернули. Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали «указы» об этом еще осенью. В тоже время с мужчинами старше 50-ти лет ситуация сложнее. В местных чатах по этому поводу уже грустно шутят, что 50+ увольняют либо по смерти, либо по инвалидности, которую еще нужно доказать.



Недавно Госдума увеличила предельный возраст для запасников до 55 лет и контрактников до 65-ти, что дало командирам возможность для новых манипуляций и удержания мужчин на фронте.



«Мужу уже 55. Мне вчера в части сказали, что теперь приказ до 65», «Если не подписывал контракт, держать не имеют права. До 65 лет — это для контрактников», «До 65 — это по желанию, это право, а не обязанность, раньше 50+ не брали на контракт», — пишут в донецких чатах.

Мобилизованные. Фото: «Народная милиция ДНР»

О том, что мужчин 50+ не отпускают с передовой, много говорят с осени 2022 года — задолго до повышения предельного возраста нахождения на фронте. В начале марта около 500 жительниц «Л-ДНР» написали обращение к Путину. Они требовали вернуть мобилизованных в силу возраста.



«Мы, родные мобилизованных защитников Родины, категории 50+ (от 50 лет и старше), просим вас определить место наших родных, мужчин, призванных в феврале 2022 года, в составе многонациональной России как равноправных граждан, которые имеют равные права и обязанности со всеми другими гражданами государства. Мы хотим жить, исполняя законодательство РФ и прописанные в нем обязанности гражданина, пользуясь правами и возможностями, в нем прописанными. К сожалению, в “Л-ДНР” не исполняется ни законодательство РФ, ни законодательство “Л-ДНР”, на которое ссылаются в воинских частях, причем безнаказанно», — говорится в письме.



Близкие мобилизованных уверяли: многих мужчин отправили на фронт с нарушениями, большинство из них за год войны ни разу не были в отпуске. В Кремле на это письмо никак не отреагировали.



В России и «Л-ДНР» предельный возраст для мобилизации разный

Во всей этой ситуации «власти» пользовались тем, что в «Л-ДНР» предельный возраст для мобилизации составляет 55 лет, а в России до недавнего времени не превышал 50-ти. Родственники чаще всего апеллировали к тому, что оккупированные территории Украины якобы стали частью РФ осенью прошлого года. Поэтому соблюдаться там должны именно российские законы.



«По российскому законодательству нахождение в запасе и, соответственно, призыв к мобилизации может происходить только для мужчин в возрасте до 50 лет. Свыше 50 лет гражданин исключается из запаса. Если он рядовой или имеет звание сержанта. И их призыв невозможен», — комментировал ситуацию директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.



В противовес родственникам постоянно говорили о неком переходном периоде и о том, что мужчины были призваны еще зимой и весной 2022 года. То есть, до того, как «республики» аннексировали. В апреле о проблеме сказал депутат от «Единой России» Виктор Водолацкий.



«Огромное количество людей обратилось с вопросами, которые касались граждан, достигших предельного возраста пребывания на военной службе. Дело в том, что по законам Российской Федерации увольнение со службы происходит по достижению возраста 50 лет, а по закону "ЛНР" 55 лет. В ближайшее время будут проведены консультации по этому вопросу, чтобы в республике в полной мере начало действовать законодательство РФ», — писал тогда Водолацкий.



А «сенатор» от «ДНР» Наталья Никонорова заявила, что обращалась в Минобороны РФ и там якобы идут навстречу.



«Дискуссия состоялась, в том числе с Военной прокуратурой Российской Федерации. Они тоже знают, что есть определенные нарушения законодательства в этой сфере. Это системная проблема. Мы предполагаем, что пошел какой-то сбой по военкоматам», — говорила она.



Тем не менее, за три месяца до принятия новых российских законов о повышении предельного возраста в «Л-ДНР» ничего не изменилось. Мужчины 50+ с передовой не вернулись.



Что делать тем, чей родственник «застрял» на фронте

В своем обращении к Путину весной этого года родственники подчеркивали, что на территории «республик» нет механизмов, которые могли бы заставить законы работать.



«Не принимаются рапорта на увольнение по возрасту, а если принимаются, то лежат мертвым грузом месяцами. На наши обращения нет реакции», — говорили близкие мобилизованных в письме.



На самом деле ни Пушилин, ни Пасечник об удержании на передовой мобилизованных, которые там находиться не должны, за время войны ничего не говорили. Вероятно, высшие «власти Л-ДНР» проблемы в этом не видят. Факт того, что самопровозглашенные администрации игнорируют все обращения, подтверждают и те, кто непосредственно с этим столкнулся:



«Писали жалобу в генпрокуратуру "ЛНР", получили отписку, что выполнение этого закона оставляется на усмотрение командира. Но в самом законе об этом ни слова. Если учесть, что комбаты даже 55-летних не отпускают домой, и в припадках угрожают измученным, больным шахтерам: "Вы у меня до 60-ти будете сидеть", то о чем речь? Главный совет для тех, кто пытается вернуть своих близких, — сразу обращаться в соответствующие органы на территории России».



Мобилизованные. Фото: «Народная милиция ДНР»

Учитывая довольно долгий путь борьбы за своих родных, в донецких чатах можно найти много рекомендаций, как ускорить процесс.



«По своему опыту говорю. Администрация главы самая бесполезная. Реагирует на обращение прокуратура, но! Заявление пишется на принятие мер прокурорского реагирования и конкретно по существу, то есть заявитель только один. Реагирует Ростовское военное следственное управление. Рапорт в двух экземплярах. На втором должны написать, кто и когда принял либо причину отказа в принятии. Второй экземпляр у вас на руках, уже с ним вы можете обратиться в военную Генпрокуратуру РФ. В местную бесполезно», — советуют тем, кто планирует попытаться вернуть мобилизованных с передовой.



А правозащитники напоминают: если второй экземпляр рапорта не выдают, следует хотя бы сфотографировать его и переслать родным.



«В любом городе есть военная прокуратура, военное следственное управление, военная комендатура. Туда можно обратиться. Это неважно, куда обратиться. Главное обратиться и подать письменный рапорт, в котором написать изложение. Подавать всегда нужно, конечно, в двух экземплярах. На втором экземпляре требовать поставить отметку о принятии и хранить у себя», — комментирует директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.



Тем не менее, даже обращения в российские органы редко приводят к положительным результатам. Более того, в чатах пишут о случаях, когда мобилизованные 50+ оставляли часть после неоднократных рапортов к командованию и обращались в прокуратуру в РФ. Российские ведомства вместо того, чтобы отправить украинца домой, снова принудительно возвращали его на передовую.