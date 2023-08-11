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Росія чи «республіки»? Щоб утримувати на фронті чоловіків 50+, «влада Л-ДНР» заплуталася у статусі територій

Вікторія Іщенко
11 серпня 2023, 16:40

Росія чи «республіки»? Щоб утримувати на фронті чоловіків 50+, «влада Л-ДНР» заплуталася у статусі територій

Сім'ї мобілізованих «Л-ДНР» скаржаться, що фронт не можуть покинути навіть чоловіки старше 50 років. Ілюстративне фото: «ДАН» Сім'ї мобілізованих «Л-ДНР» скаржаться, що фронт не можуть покинути навіть чоловіки старше 50 років. Ілюстративне фото: «ДАН»

Під час примусової мобілізації на окупованих теренах України на фронт відправили до 60 тисяч чоловіків. Такі дані нещодавно озвучила українська розвідка. Кількість загиблих під час бойових дій — інформація, яку представники «Л-ДНР» публічно не озвучують. Невідомо також, скільки українців повернулося додому, а скільки ще перебувають на передовій. Судячи з повідомлень у місцевих групах, залишити свої позиції практично неможливо навіть тим, хто старше 50 років. У ситуації розбиралися «Новини Донбасу».

«50+ звільняють або після смерті, або інвалідності, яку ще потрібно довести»

Російська служба Бі-Бі-Сі разом із «Медіазоною» ведуть постійний підрахунок російських військових, які загинули під час так званої «СВО». Медіа уточнюють: з 22 грудня 2022 року адміністрація «ДНР» перестала публікувати дані про втрати. При цьому, спираючись на відкриті джерела, журналісти стверджують: у «Л-ДНР» загинуло щонайменше 11 500 військових. Йдеться, мабуть, лише про тих, хто значився у підрозділах «республік», але не примусово мобілізованих. А вони не просто у величезній кількості потрапляють на фронт, а й не повертаються.

 Проблема того, що чоловіки 50+ не можуть добитися відправки додому, виникла давно. Наприклад, багатьох студентів, мобілізованих на окупованій Донеччині та Луганщині, після численних звернень їхніх родичів повернули. Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали «укази» про це ще восени. Водночас із чоловіками старше 50 років ситуація складніша. У місцевих чатах із цього приводу вже сумно жартують, що 50+ звільняють або після смерті, або інвалідності, яку ще потрібно довести.

 Нещодавно Держдума збільшила граничний вік для запасників до 55 років та контрактників до 65, що дало командирам можливість для нових маніпуляцій та утримання чоловіків на фронті.

 «Чоловікові вже 55. Мені вчора в частині сказали, що тепер наказ до 65», «Якщо не підписував контракт, тримати не мають права. До 65 років — це для контрактників», «До 65 — за бажанням, це право, а не обов'язок, раніше 50+ не брали на контракт», — пишуть у донецьких чатах.

Мобілізовані. Фото: «Народна міліція ДНР»

Про те, що чоловіків 50+ не відпускають із передової, багато говорять із осені 2022 року — задовго до підвищення граничного віку перебування на фронті. На початку березня близько 500 мешканок «Л-ДНР» написали звернення до Путіна. Вони вимагали повернути мобілізованих через вік.

 «Ми, рідні мобілізованих захисників Батьківщини, категорії 50+ (від 50 років і більше), просимо вас визначити місце наших рідних, чоловіків, призваних у лютому 2022 року, у складі багатонаціональної Росії як рівноправних громадян, які мають рівні права та обов'язки з усіма іншими громадянами держави. Ми хочемо жити, виконуючи законодавство РФ та прописані в ньому обов'язки громадянина, користуючись правами та можливостями, в ньому прописаними. На жаль, у "Л-ДНР" не виконується ні законодавство РФ, ні законодавство "Л-ДНР", на яке посилаються у військових частинах, причому безкарно», — йдеться у листі.

 Близькі мобілізованих запевняли: багатьох чоловіків відправили на фронт із порушеннями, більшість із них за рік війни жодного разу не були у відпустці. У Кремлі на цей лист ніяк не відреагували.

У Росії та «Л-ДНР» граничний вік для мобілізації різний

У всій цій ситуації «влада» користувалася тим, що у «Л-ДНР» граничний вік для мобілізації становить 55 років, а в Росії донедавна не перевищував 50-ти. Родичі найчастіше апелювали до того, що окуповані території України стали частиною РФ восени минулого року. Тому дотримуватися там мають саме російських законів.

 «За російським законодавством перебування у запасі і, відповідно, заклик до мобілізації може відбуватися лише для чоловіків віком до 50 років. Понад 50 років громадянин виключається із запасу. Якщо він рядовий чи має звання сержанта. І їхній заклик неможливий», — коментував ситуацію директор правозахисної групи «Громадянин. Армія. Право» Сергій Кривенко.

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На противагу родичам постійно говорили про певний перехідний період і про те, що чоловіки були призвані ще взимку та навесні 2022 року. Тобто до того, як «республіки» анексували. У квітні про проблему сказав депутат від «Єдиної Росії» Віктор Водолацький.

 «Велика кількість людей звернулася з питаннями, які стосувалися громадян, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Справа в тому, що за законами Російської Федерації звільнення зі служби відбувається по досягненню віку 50 років, а згідно із законом "ЛНР" 55 років. Найближчим часом буде проведено консультації з цього питання, щоб у республіці повною мірою почало діяти законодавство РФ», писав Водолацький.

А «сенатор» від «ДНР» Наталія Ніконорова заявила, що зверталася до Міноборони РФ і там нібито йдуть назустріч.

 «Дискусія відбулася, зокрема, з Військовою прокуратурою Російської Федерації. Вони також знають, що є певні порушення законодавства у цій сфері. Це системна проблема. Ми припускаємо, що пішов якийсь збій по військкоматам», — говорила вона.

Проте за три місяці до ухвалення нових російських законів про підвищення граничного віку в «Л-ДНР» нічого не змінилося. Чоловіки 50+ із передової не повернулися.

Що робити тим, чий родич «застряг» на фронті

У своєму зверненні до Путіна навесні цього року родичі наголошували, що на території «республік» немає механізмів, які могли б змусити закони працювати.

 «Не приймаються рапорти на звільнення за віком, а якщо приймаються, то лежать мертвим тягарем місяцями. На наші звернення немає реакції», — говорили близькі мобілізованих у листі.

 Насправді ні Пушилін, ні Пасічник про утримання на передовій мобілізованих, які там не повинні перебувати, за час війни нічого не говорили. Ймовірно, вища «влада Л-ДНР» проблеми в цьому не бачить. Факт того, що самопроголошені адміністрації ігнорують усі звернення, підтверджують і ті, хто безпосередньо з цим зіткнувся:

 «Писали скаргу до генпрокуратури "ЛНР", отримали відписку, що виконання цього закону залишається на розсуд командира. Але в самому законі про це жодного слова. Якщо врахувати, що комбати навіть 55-річних не відпускають додому, і в припадках загрожують змученим, хворим шахтарям: "Ви в мене до 60-ти сидітимете", то про що мова? Головна порада для тих, хто намагається повернути своїх близьких, — одразу звертатися до відповідних органів на території Росії».

Мобілізовані. Фото: «Народна міліція ДНР»

З огляду на досить довгий шлях боротьби за своїх рідних у донецьких чатах можна знайти багато рекомендацій, як прискорити процес.

«За своїм досвідом говорю. Адміністрація голови найбільш марна. Реагує на звернення прокуратура, але! Заява пишеться на вжиття заходів прокурорського реагування і саме сутнісно, тобто заявник лише один. Реагує Ростовське військове слідче управління. Рапорт у двох примірниках. На другому повинні написати, хто і коли прийняв або причину відмови у прийнятті. Другий екземпляр у вас на руках, вже з ним ви можете звернутися до військової Генпрокуратури РФ. У місцеву марно», — радять тим, хто планує спробувати повернути мобілізованих із передової.

А правозахисники нагадують: якщо другий екземпляр рапорту не видають, слід хоча б сфотографувати його та переслати рідним.

 « У будь-якому місті є військова прокуратура, військове слідче управління, військова комендатура. Туди можна звернутись. Це не має значення, куди звернутися. Головне звернутися та подати письмовий рапорт, у якому написати виклад. Подавати завжди потрібно, звичайно, у двох екземплярах. На другому примірнику вимагати поставити відмітку про прийняття та зберігати у себе » , — коментує директор правозахисної групи « Громадянин. Армія. Право » Сергій Кривенко.

 Проте, навіть звернення до російських органів рідко призводять до позитивних результатів. Більше того, у чатах пишуть про випадки, коли мобілізовані 50+ залишали частину після неодноразових рапортів до командування та зверталися до прокуратури в РФ. Російські відомства, замість того, щоб відправити українця додому, знову примусово повертали його на передову.

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