Морские дроны: что это за оружие и как оно может повлиять на ход войны

Морской дрон. Фото: Генеральный штаб ЗСУ

Четвертого августа в городе Новороссийск была атакована военно-морская база. Кроме того, в порту серьезно был поражен военный корабль РФ «Оленегорский горняк». В момент удара на борту находились порядка 100 человек экипажа. Уже на следующий день стало известно об очередном инциденте — в Керченском проливе ночью атаковали российский танкер SIG. Судно, что доставляло нефтепродукты, получило пробоину в районе машинного отделения. Эти операции удалось реализовать с помощью относительно нового оружия Сил обороны Украины — морских дронов. В чем их особенности и как они могут повлиять на ход войны — разбирались «Новости Донбасса».

Операции в Черном море — законны



Комментируя атаку танкера SIG, которую россияне назвали «террористическим актом», глава СБУ Василий Малюк заявил: подобные спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными.



Применение надводных дронов в августе секретарь СНБО Алексей Данилов назвал «особенно удачным для украинских охотников».



«Далее — расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь», — написал он в Twitter.



Отметим, «Оленегорский горняк», SIG — не первые российские судна, которые удалось поразить морскими дронами. 24 мая был атакован разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс». Масштабная атака беспилотников произошла 29 октября прошлого года. Тогда БпЛА ударили по главной базе Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Вследствие были повреждены тральщик «Иван Голубец» и фрегат «Адмирал Макаров».



Что собой представляют морские беспилотники?



Подобные дроны — не ноу-хау в мире технологий. Их уже давно активно применяют различные армии мира, в военных целях — еще во время Второй мировой.



Перемещаются они под или над водой, без экипажа. Длина одного аппарата может составлять от 1 до 20 метров. Одни из ключевых преимуществ таких средств — дешевизна и безопасность в применении.



Чаще всего беспилотники использовали для разведки, патрулирования, защиты акваторий, прибережных зон, разминирования. Морские дроны-камикадзе были востребованы меньше, поскольку их считали менее эффективными, ввиду наличия иных средств — противокорабельных ракет, торпед и т. п. Однако пример Украины показывает, что ситуация меняется.

Украинское «ноу-хау»

Морские беспилотники украинского производства показали высокую эффективность, а главное — реальную угрозу военно-морскому флоту России.



О формировании специального флота водных дронов глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил в ноябре 2022-года. Было объявлено — он будет состоять из 100 водных БпЛА отечественного производства.



Вскоре были обнародованы и тактико-технические характеристики такого аппарата:

длина — 5,5 м;

масса — до 1000 кг;

дальность — до 800 км;

автономность — 60 часов;

максимальная скорость — 80 км в час;

боевая часть — 200 кг.

Морской беспилотник оборудован спутниковой навигационной системой и автопилотом.



Согласно информации из открытых источников, а также исходя из официальных заявлений властей, стоимость одной единицы — порядка 250 тысяч долларов.



Тем не менее, власти не раскрывают точные данные касаемо количества БпЛА на вооружении и где именно производят аппараты.



Сегодня украинские разработчики продолжают активно усовершенствовать данную технологию. В текущем году военные уже применяли надводные дроны второго поколения. Первые прототипы представили в марте 2023-го года.



Летом государственная компания «Спецтехноэкпорт» представила морской беспилотный дрон MAGURA V5 на международной выставке в Турции. Аппарат способен развивать максимальную скорость до 78 км/ч, крейсерская скорость — около 40 км/ч. Длина беспилотника — 5,5 м, ширина — 1,5 м, а высота над ватерлинией — 0,5 м.







Как отмечает эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, новые украинские морские дроны стали меньше, и в то же время увеличилась их боевая часть.



«Сначала называлась цифра 300 кг взрывчатки, теперь уже появляется 480-500 кг. То есть, полтонны взрывчатки. С каждым разом они становятся все менее заметны, ближе к воде прижимаются, меньшая узнаваемость на воде, тише двигатель», — отметил он.



К тому же, как показывают последние атаки, усовершенствованный беспилотник способен преодолевать намного большее расстояние, чем заявленное ранее — до 200 км. Согласно данным журналистов СNN, запас хода у последней версии украинских дронов доходит до 800 км с максимальной скоростью до 80 км/ч.



Недостатком морских дронов эксперты называют уязвимость к стрелковому вооружению кораблей. Беспилотники не могут преодолеть заградительный огонь. Тем не менее, у данной отрасли большие перспективы.



«Мы за год подняли дроны с нуля. Ни у кого такого не было. Если кто-то развивает какой-то вид оружия, он базируется на предыдущих наработках, и на определенном этапе происходят качественные изменения. Нам некогда было налаживать производство, проводить испытания с выходом в море…Осенью прошлого года, когда атаковали Севастополь, это были дроны еще слабее. Сейчас мы видим более совершенные», — отмечает руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

Морской дрон, атакующий русский фрегат «Адмирал Макаров» Иллюстративный рисунок: «Милитарный»

Куда могут достать украинские морские дроны?

Заявленная дальность 800 км — это характеристика, известная СМИ. Но точных технических параметров морских беспилотников не называют. Военный эксперт Олег Жданов предполагает: аппараты могут доставать и дальше. К тому же, они не летят по прямой, как ракета. Это оружие можно программировать, БпЛА способен маневрировать во время атаки.



«Можно заложить маршрут до определенной точки, а потом оператор берет управление на себя, изучает обстановку через видео-канал этого дрона, а дальше принимает решение — куда его направить», — пояснил Жданов.



Экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко считает, что Украина может наносить удары морскими дронами по всем пунктам базирования Черноморского флота.



«Это большая победа Украины на море. И это демонстрация того, что такие задачи могут решаться теперь фактически по всей акватории Черного моря, где базируется флот противника», — говорит Рыженко.



Ввиду недавних атак россияне пребывают в замешательстве и лихорадочно ищут способы борьбы с морскими беспилотниками, отмечает Павел Лакийчук.



По его словам, зависимо от комбинации эконом-хода и крейсерской скорости, достигается максимальный эффект применения.



«Если с циркулем поработать, от Одессы до Новороссийска — где-то 740 км. Так что он может дойти своим ходом. С другой стороны, вполне возможно применение и с судно-матки», — дополнил эксперт.