Морські дрони: що це за зброя і як вона може вплинути на хід війни

Морський дрон. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Четвертого серпня у місті Новоросійськ було атаковано військово-морську базу. Крім того, в порту серйозно був уражений військовий корабель РФ «Оленегорский горняк». У момент удару на борту перебували близько 100 осіб екіпажу. Уже наступного дня стало відомо про черговий інцидент — у Керченській протоці вночі атакували російський танкер SIG. Судно, що доставляло нафтопродукти, отримало пробоїну в районі машинного відділення. Ці операції вдалося реалізувати за допомогою відносно нової зброї Сил оборони України — морських дронів. У чому їх особливості та як вони можуть вплинути на перебіг війни — розбиралися «Новини Донбасу».

Операції в Чорному морі — законні



Коментуючи атаку танкера SIG, яку росіяни назвали «терористичним актом», очільник СБУ Василь Малюк заявив: такі спецоперації проводять у територіальних водах України, і вони є цілком законними.



Застосування надводних дронів у серпні секретар РНБО Олексій Данілов назвав «особливо вдалим для українських мисливців».



«Далі — розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня і тяжкості російських втрат», — написав він у Twitter.



Зазначимо, «Оленегорский горняк», SIG — не перші російські судна, які вдалося уразити морськими дронами. 24 травня було атаковано розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ «Иван Хурс». Масштабна атака безпілотників відбулася 29 жовтня минулого року. Тоді БпЛА вдарили по головній базі Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Внаслідок цього було пошкоджено тральщик «Иван Голубец» і фрегат «Адмирал Макаров».

Що собою являють морські безпілотники?



Подібні дрони — не ноу-хау у світі технологій. Їх уже давно активно застосовують різні армії світу, у військових цілях — ще під час Другої світової.



Переміщаються вони під або над водою, без екіпажу. Довжина одного апарату може становити від 1 до 20 метрів. Одні з ключових переваг таких засобів — дешевизна і безпека в застосуванні.



Найчастіше безпілотники використовували для розвідки, патрулювання, захисту акваторій, прибережних зон, розмінування. Морські дрони-камікадзе були затребувані менше, оскільки їх вважали менш ефективними, зважаючи на наявність інших засобів — протикорабельних ракет, торпед тощо. Однак приклад України показує, що ситуація змінюється.

Українське «ноу-хау»

Морські безпілотники українського виробництва показали високу ефективність, а головне – реальну загрозу військово-морському флоту Росії.



Про формування спеціального флоту водних дронів глава Української держави Володимир Зеленський заявив у листопаді 2022 року. Було оголошено — він складатиметься зі 100 водних БпЛА вітчизняного виробництва.



Невдовзі було оприлюднено й тактико-технічні характеристики такого апарату:

довжина — 5,5 м;

5,5 м; маса — до 1000 кг;

до 1000 кг; дальність — до 800 км;

до 800 км; автономність — 60 годин;

60 годин; максимальна швидкість — 80 км на годину;

80 км на годину; бойова частина — 200 кг.

Морський безпілотник обладнаний супутниковою навігаційною системою і автопілотом.



Згідно з інформацією з відкритих джерел, а також виходячи з офіційних заяв влади, вартість однієї одиниці — близько 250 тисяч доларів.



Проте влада не розкриває точних даних щодо кількості БпЛА на озброєнні і де саме виробляють апарати.



Сьогодні українські розробники продовжують активно вдосконалювати цю технологію. У поточному році військові вже застосовували надводні дрони другого покоління. Перші прототипи представили в березні 2023-го року.



Влітку державна компанія «Спецтехноекпорт» презентувала морський безпілотний дрон MAGURA V5 на міжнародній виставці в Туреччині. Апарат здатний розвивати максимальну швидкість до 78 км/год, крейсерська швидкість — близько 40 км/год. Довжина безпілотника — 5,5 м, ширина — 1,5 м, а висота над ватерлінією — 0,5 м.







Як зазначає експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, нові українські морські дрони стали меншими, водночас збільшилася їхня бойова частина.



«Спочатку називалася цифра 300 кг вибухівки, тепер уже з’являється 480-500 кг. Тобто, пів тонни вибухівки. З кожним разом вони стають дедалі менш помітними, ближче до води притискаються, менша впізнаваність на воді, тихіший двигун», — зазначив він.



До того ж, як показують останні атаки, вдосконалений безпілотник здатний долати набагато більшу відстань, ніж заявлена раніше — до 200 км. Згідно з даними журналістів СNN, запас ходу в останньої версії українських дронів доходить до 800 км з максимальною швидкістю до 80 км/год.



Недоліком морських дронів експерти називають уразливість до стрілецького озброєння кораблів. Безпілотники не можуть подолати загороджувальний вогонь. Проте у цієї галузі великі перспективи.



«Ми за рік підняли дрони з нуля. Ні в кого такого не було. Якщо хтось розвиває якийсь вид зброї, він базується на попередніх напрацюваннях, і на якомусь етапі відбуваються певні зміни. Нам ніколи було налагоджувати виробництво, проводити випробування з виходом у море… Восени минулого року, коли атакували Севастополь, це були дрони ще слабші. Зараз ми бачимо більш досконалі», — зазначає керівник військових програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

Морський дрон, що атакує російський фрегат «Адмірал Макаров» Ілюстративний малюнок: «Мілітарний»

Куди можуть дістати українські морські дрони?

Заявлена дальність 800 км — це характеристика, відома ЗМІ. Але точних технічних параметрів морських безпілотників не називають. Військовий експерт Олег Жданов припускає: апарати можуть діставати й далі. До того ж, вони не летять по прямій, як ракета. Цю зброю можна програмувати, БпЛА здатний маневрувати безпосередньо під час атаки.



«Можна задати маршрут до певної точки, а потім оператор бере управління на себе, вивчає обстановку через відео-канал цього дрона, а далі ухвалює рішення — куди його направити», — пояснив Жданов.



Екс-заступник начальника штабу ВМС ЗСУ, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко вважає, що Україна може завдавати ударів морськими дронами по всіх пунктах базування Чорноморського флоту.



«Це велика перемога України на морі. І це демонстрація того, що такі завдання можуть вирішуватися тепер фактично в усій акваторії Чорного моря, де базується флот противника», — каже Риженко.



Зважаючи на нещодавні атаки, росіяни спантеличені і гарячково шукають способи боротьби з морськими безпілотниками, зазначає Павло Лакійчук.



За його словами, залежно від комбінації економ-ходу і крейсерської швидкості, досягається максимальний ефект застосування.



«Якщо з циркулем попрацювати, від Одеси до Новоросійська — десь 740 км. Тож він може дійти своїм ходом. З іншого боку, цілком можливе застосування і з судна-матки», — додав експерт.