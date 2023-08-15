В России снова оправдывают депортацию детей. Украинские юристы объясняют, в чем ложь Москвы

Группа украинских детей смогла вернуться в Украину из России. Фото: Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова продолжает оправдывать депортацию украинских детей, называя этот процесс спасением. Недавно она составила свой так называемый топ-список фейков, которые, по словам Львовой-Беловой, распространяет Киев. Кремлевские медиа сразу же подхватили эту тему и стали активно цитировать так называемые «опровержения». «Новости Донбасса» поговорили с юристкой «Регионального центра по правам человека» Екатериной Рашевской и попросили объяснить, почему как раз утверждения Львовой-Беловой неправдивы.



Львова-Белова уверяет: Россия спасает детей

Первым фейком Мария Львова-Белова называет собственно то, что Россия депортирует и вывозит детей.



«С февраля 2022 года Российская Федерация не вывозила и не депортировала, а приняла около 4,8 млн жителей Украины и республик Донбасса, из которых более 700 тысяч — дети. Подавляющее число детей приехали в безопасные регионы России вместе с родителями или близкими родственниками. Детские социальные учреждения Донбасса выезжали из-под обстрелов, чтобы обеспечить безопасность своим воспитанникам», — пишет Львова-Белова.



Юристка «Регионального центра по правам человека» Екатерина Рашевская приводит ряд контраргументов, называя дезинформацией эти слова уполномоченной Путина по правам ребенка:



«Главная идея первого фейка, который опровергает Мария Львова-Белова, заключается в том, что она не депортировала и принудительно не перемещала детей, а это была эвакуация. И что эти 700 тысяч, подавляющее большинство, приехали на территорию Российской Федерации вместе с законным представителем — с матерью, бабушкой, тетей. Либо это были так называемые статусные дети. Решение об их «эвакуации» принимали директоры, как говорит Мария Львова-Белова, детских социальных учреждений, в которых они находились. Что касается цифры, очень трудно понять, откуда они ее накалькулировали. Одни представители РФ говорят, что это более 700 тысяч, начиная с 2014 года. Другие — такие, как Мария Львова-Белова, что более 700 тысяч, начиная с полномасштабного вторжения. Мы оперируем другими данными. На сайте "Дети войны" информация о 19 тысячах 546 детях со статусом депортированных или принудительно перемещенных. Обычно речь идет о детях, не имеющих законного представителя, или, например, их законный представитель, то есть руководитель какого-то заведения, является коллаборантом. Согласно норм международного права, лицо, считающее себя законным представителем, не может решать за ребенка то, что будет ему вредить. Когда так называемый законный представитель действует таким образом, вступает государство. Украина уже неоднократно заявляла на всех форумах, что это незаконная депортация. Что это принудительное перемещение, это международное преступление, а не эвакуация».

Владимир Путин и Мария Львова-Белова. Фото: пресс-служба Кремля

Почему вывоз детей Россией — это не эвакуация

Екатерина Рашевская подчеркивает: если Россия настаивает на эвакуации, то она должна была соблюдать нормы международного гуманитарного права, которые игнорировались:



«Эвакуация — временная, дети должны быть возвращены. Также значение имеет то, куда вывозят детей. В случае Российской Федерации она должна была планировать свои боевые действия так, чтобы они не касались гражданского населения, в том числе детей. Как мы видим, РФ просто лупила по жилым кварталам, по гражданским объектам и по гражданскому населению, не соблюдая этого требования. Если ты сам создаешь условие, при котором такая эвакуация необходима, это дает основания полагать, что есть признаки международного преступления. РФ не обеспечила безопасность гуманитарных коридоров. Нам известно около 600 случаев обстрелов гуманитарных и эвакуационных коридоров.



При эвакуации первое обязательство — наладить переезд детей на подконтрольную территорию Украины. Россия этого не сделала. Она не просто не договаривалась. Она нарушала эти договоренности. Эти дети должны были быть вывезены в лучшем случае на другие оккупированные территории Украины. А мы знаем, что Российская Федерация депортировала детей примерно с 18 февраля 2022 года — это первый зафиксированный случай, в 52 субъекта РФ».



«Россия делает все, чтобы дети не вернулись»

Далее Мария Львова-Белова уверяет: Россия не препятствует возвращению детей в Украину.



«Воссоединением разлученных по тем или иным причинам семей мы занимаемся с начала “СВО”, последовательно и открыто. Поступающие к нам обращения оперативно обрабатываем: помогаем в поиске ребенка, если это нужно, хотя чаще дети находятся с близкими родственниками и их местонахождение родителям известно. Оказываем содействие в оформлении документов. Сопровождаем на территории России маму, бабушку или другого близкого человека, часто оплачиваем гостиницу и проезд, организовываем встречу», — уверяет Львова-Белова.



Правозащитники при этом неоднократно говорили: РФ не просто не помогает в процессе возвращения детей. Москва, наоборот, создает дополнительные препятствия, чтобы несовершеннолетние не могли вернуться в Украину.



«Здесь нужно смотреть не просто это сообщение в телеграмм-канале, но и другие источники информации. Это отчет Львовой-Беловой за 2022 год, а также бюллетень, изданный в апреле 2023 года. Там она упоминает, что при ее содействии к марту 2023 года было возвращено 16 детей в 9 семей. Мы установили: по меньшей мере, 5 детей были не просто возвращены без ее содействия, а были возвращены с многочисленными препятствиями, которые создавались россиянами и для законных представителей, и для самих детей. В одном случае вместо родителей по доверенности уехал другой человек. Он должен был находиться на территории РФ более месяца. На этот процесс он потратил несколько тысяч долларов. Каждый раз, когда он пыталась забрать детей, ему препятствовали местные опекунские органы. Был случай, когда детей вывезли, им предоставили статус лишенных родительской опеки при этом, что у них есть живые биологические родители.



Процессы максимально усложняются органами опеки, а также офисами Львовой-Беловой напрямую. Там пытаются сделать такие требования, которые просто совершенно невозможно соблюсти и РФ об этом известно. Например, в одном из случаев у отца требовали предоставить документальные подтверждения того, что по возвращении дети будут учиться на русском языке здесь, на территории Украины, в Киеве. При этом они знают, что согласно нашему закону “Об образовании” это невозможно. Они требуют объяснений, почему отец своими силами не может приехать, хотя понимают, какие сейчас есть ограничения по пересечению государственной границы в Украине. Им это все хорошо известно, но они намеренно усложняют путь. Они давят на самих детей. Когда мы смотрим переписку этих детей с их законными представителями, там видно, в каком отчаянии и стрессе находятся дети. Потому что им говорят: "Вы сейчас пойдете в интернат. Вы сейчас отправитесь в приемную семью. Вы больше никогда не вернетесь. Вашего отца заберут на войну, потому что он будет пересекать границу".



Группа украинских детей смогла вернуться в Украину из России. Фото: Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека

Я уже не говорю о тех кейсах, которые Мария Львова-Белова не упоминает. Это и принудительное обнажение, и избиение детей. У нас зафиксированы случаи физического насилия против ребенка, пытавшегося пересечь границу. Нами зафиксированы случаи, когда ребенок, согласно российскому законодательству, пытался пересечь границу и его не пропустили. Его задержало ФСБ и снова вернуло в семью. Особенно в сложном положении находятся дети, родители которых служат в ВСУ или ранее служили. В отношении таких детей используют разные виды шантажа и манипуляций. С некоторыми проводят так называемые профилактические беседы представители силовых структур. Одну из законных представительниц заставляли несколько суток проходить разные опросы, затем провели через детектор лжи. Сейчас нами зафиксированы еще такие “нововведения”, когда говорят: “Ваши украинские документы больше ничего не подтверждают. Вы должны получить российские документы об опеке”. Чтобы получить их, ты должен получить российский паспорт. А когда ты получаешь российский паспорт и документы об опеке, ты не можешь уехать. Конец. Круг замыкается. Ты находишься в заложниках. Ты или едешь к своему ребенку и с ним там остаешься, или ты не видишь своего ребенка, и он не возвращается. Поэтому о каких фейках здесь идет речь? Почему они просто так же организованно, как вывезли на спецбортах, не могут вернуть нам детей, как этого требует международное право. Они ссылаются на то, что у нас вооруженный конфликт. Так закончите вооруженный конфликт. Так же хорошо, как вы начали. Просто выйдите с территории Украины», — комментирует Екатерина Рашевская.



«РФ не способствует воссоединению семей»

Следующее утверждение, которое Львова-Белова пытается опровергать, — это то, что Россия не взаимодействует с украинской стороной по вопросам возвращений детей. Конечно, в ее мире все наоборот: коммуникация налажена. РФ всегда идет навстречу.



«РФ не способствует воссоединению семей, не дает сведения о детях. О каждом ребенке должна быть сформирована единая информационная карточка, очень детализированная, включая национальность, группу крови, цвет глаз и так далее. И эта карта должна быть передана в Центральное информационное бюро Международного комитета Красного Креста для содействия репатриации детей. Россия этого не делает», — говорит Екатерина Рашевская.



Владимир Путин и Мария Львова-Белова. Фото: пресс-служба Кремля

«В РФ боятся Гааги»

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой. Причина — депортация украинских детей. По словам уполномоченной Путина по правам ребенка, ордер якобы усилил поток дезинформации и создал напряжение, которое возводит ненужные барьеры. Правозащитники подчеркивают: Львова-Белова манипулирует информацией и пытается сделать так, чтобы ордер на ее арест либо отменили либо не выполняли. Кроме того, она просто боится, что рано или поздно ордер все-таки доведет ее до Гааги.



«Как она говорила недавно в интервью, это мешает ей ездить в государства Африки, ездить даже на оккупированную территорию Украины. То есть у нее начинаются ограничения свободы. Она говорит, что этот ордер не способствует возвращению детей. На самом деле это бред. Российская Федерация отказывалась возвращать детей как до выдачи ордера, так и после. Мы не видим никаких изменений, но после выдачи ордера на арест они очень активно начинают “опровергать фейки” и говорить о том, как они пытаются сотрудничать с Международным Комитетом Красного Креста, с ЮНИСЕФ и другими организациями, чтобы воссоединять семьи. Они говорят, что не признают юрисдикцию международного уголовного суда, но они ее боятся. Они боятся, что эти решения будут исполнены. И Марии Львовой-Беловой будет нечего сказать в Гааге, потому что у нас есть множество детей, которых вернули, и которые свидетельствуют о том, что с ними делали на территории РФ, как препятствовали их возвращению. Поэтому проблема не в том, что ордер на арест не помог. А в том, что отсутствовало желание возвращать детей в целом», — комментирует Екатерина Рашевская.



Юристка надеется, что Путин и Львова-Белова — все-таки не единственные, кто получит ордера на аресты за такое международное преступление, как депортация детей.