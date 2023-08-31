Закупки Краматорска: деньги на восстановление и подряды для «своих»

Краматорск — город-лидер по закупкам в Донецкой области. Фото: Краматорский городской совет

Краматорск является одним из крупнейших в Донецкой области заказчиком различных товаров и услуг за бюджетные средства. Впрочем, среди этих покупок есть как крайне необходимые, так и достаточно сомнительные. Кроме того, значительную часть средств из Краматорского городского бюджета получают предприниматели и фирмы, приближенные к городской власти, или имеющие крайне сомнительную репутацию.



В течение текущего года среди населенных пунктов области больше бюджетных средств тратит Краматорск. Во-первых, это самый большой город, который остался в Донецкой области под контролем украинской власти. Во-вторых, это административный, логистический и военный центр области. В-третьих, город находится относительно далеко от линии фронта и относительно безопасен, поэтому для местных властей очень большой соблазн имитировать «мирную жизнь» и заниматься закупками, которые в воюющей стране выглядят очень странно. Именно благодаря этому Краматорск является одним из лидеров расходования бюджетных средств в регионе — в настоящее время в городе заключено 3189 контрактов на 738 миллионов гривен, а это примерно десятая часть всех государственных закупок области. Куда именно идут деньги, узнали «Новости Донбасса».

Вода для горожан, дорогая техника — для коммунальщиков

Крупнейшим покупателем является коммунальное предприятие «Краматорский водоканал», заключившее 16 контрактов на 152,7 миллиона гривен. Из них 149 миллионов — затраты на закупку технической воды и электричества, необходимого для водоснабжения города. И это выглядит вполне логично и обоснованно. Тем не менее среди закупок предприятия достаточно странные как для военного времени. В частности, предприятие приобрело себе пикап Peugeot Landtreck за почти полтора миллиона гривен. Логично было предположить, что этот автомобиль будет использоваться для выезда аварийных бригад, но на всех фотоотчетах об устранении порывов, публикуемых предприятием, видим старую желтую будку-бытовку с печным отоплением.

Фото: Краматорский водоканал

Вообще, коммунальные предприятия Краматорска, несмотря на войну, в течение текущего года очень активно покупают разнообразную технику. Настолько активно, что ООО «Торговый Дом Стройдормаш» стал одним из крупнейших поставщиков города, заняв шестую строчку в рейтинге крупнейших получателей денег из городского бюджета — предприятие заключило пять контрактов на 24 миллиона гривен. Впрочем, технику для предприятий города поставляло не только ООО. Крупнейшими покупками Краматорска стали три вакуумных подметально-уборочных машины за 21,4 миллиона гривен для КП ДРУАС и самосвал за 4,6 миллиона гривен для местной «Ритуальной службы». А еще для КП ДРУАС был приобретен самоходный кран за 11 миллионов гривен и мини-погрузчик за 7,4 миллиона гривен. Кроме того, КП ДРУАС и Теплосеть получили по новому Renault Duster стоимостью примерно по 800 тысяч каждый. Интересно, что при почти одинаковой комплектации цены на эти машины отличаются почти на 100 тысяч гривен.



Кроме того, много вопросов у горожан вызвала закупка КП «Горсвет» новых светофоров на 2,4 миллиона гривен. За эти средства предприятие приобрело 32 пешеходных и 90 транспортных светофоров. Фактически эти объемы позволяют сменить на современные светодиодные конструкции все светофорные объекты города. Однако, у жителей возник вопрос, а насколько это оправдано в разгар полномасштабного вторжения. Власть на эти сомнения решила не отвечать и регулярно отчитывается в социальных сетях об установлении очередного светофорного объекта.

Фото: Краматорский городской совет

Второй по объемам заключенных контрактов — Управление капитального строительства и перспективного развития Краматорского городского совета. С начала года управление заключило 80 договоров на 118,7 миллионов гривен. И часть этих закупок вызывает некоторые вопросы. В частности, управление заказало реконструкцию двух школ и одного детского сада, пострадавших в результате обстрелов россиян, на 64,5 миллиона гривен. И в большинстве своем это не какие-то аварийные работы, направленные на консервацию зданий, а полноценная реконструкция с заменой окон и строительством новой кровли. На сколько это целесообразно в городе, который находится в нескольких десятках километрах от фронта, под ракетными обстрелами почти каждую неделю — вопрос довольно дискуссионный. Кроме того, есть еще один аспект: будут ли нужны все эти здания даже после Победы? Сейчас никто не может спрогнозировать, сколько людей будет проживать в мирном Краматорске. Более того, еще до начала полномасштабного вторжения было понятно, что такое количество школ городу просто не нужно: некоторые были заполнены едва на треть, а городские власти вели осторожные разговоры о перспективе оптимизации. Но с началом большой войны власти начали упорно восстанавливать даже те школы, в существовании которых еще недавно не видели смысла.



Кроме того, по большинству объектов есть вопросы по цене и прозрачности отбора подрядчиков. В большинстве случаев договоры заключаются без конкуренции и с фирмами, которые имеют или очень сомнительную репутацию или очень тесные связи с действующей городской властью.

Восстановление рядом с войной

К примеру, в конце июня 2023 года Управление капитального строительства и перспективного развития заключило договор на реконструкцию школы в одном из спальных районов города. Стоимость работ составляет 34,6 миллиона гривен, а расстояние до еще одной школы — менее 450 метров. Выполнять работы по восстановлению кровли и окон будет ООО «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ», руководителем и владельцем которой является Давид Кизименко. Его отец Олег Кизименко был руководителем Донецкого областного управления капитального строительства при Викторе Януковиче. В 2012 году старший Кизименко пошел работать заместителем городского головы Севастополя, после захвата Крыма остался на должности и уволился только в 2015 году. В 2018 году был задержан в Херсоне и обвинен в государственной измене. В 2018 году был приговорен к 5 годам условного наказания. Бизнес семьи Кизименко уже много лет получал многомиллионные государственные заказы. В 2020 году антимонопольный комитет поймал ООО «Хозхимсервис» (его владельцем является жена чиновника-предателя Алла Кизименко, а руководителем еще один сын — Марк Кизименко) на сговоре и наказал за это штрафом и запретом участвовать в тендерах до 2023 года. Впрочем, невзирая на запрет, компания продолжила получать государственные заказы. В 2023 году Антимонопольный комитет снова поймал фирму на сговоре при закупках — на этот раз при строительстве краматорского полигона бытовых отходов и еще ряда объектов в области. Всего во время 11 торгов «Хозхимсервис» разыграл со связанной компанией 342 миллиона гривен. За это АМКУ наказал фирмы штрафом в 22 миллиона гривен. Однако только в этом году и только через ООО «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ» семья Кизименко получила заказы почти на 460 миллионов гривен. Интересно, что самый большой объект компании даже не в Донецкой области, а под Киевом. Там компания реконструирует Бородянский центр социально-психологической реабилитации за 245 миллионов гривен.

Большое асфальтирование

Еще один крупный распорядитель бюджетных средств в Краматорске — Управление жилищно-коммунального хозяйства. С начала года оно заключило 72 контракта на 107 миллионов гривен. Из них почти половина (56 миллионов гривен) пошла на различные дорожные работы. Наибольшей закупкой является ремонт части путепровода в поселок Ясногорка стоимостью 21,4 миллиона гривен. Делать его будет ООО «УКРСТРОЙ-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ», о котором мы рассказывали выше. Работами по восстановлению дорог в городе занимаются не подрядные организации, а коммунальное предприятие ДРУАС. Для этого оно закупило асфальт почти на 8 миллионов гривен.



Интересно, что в этом году руководство города предпочитает не привычный ремонт автодорог с использованием горячего асфальта, а технологию реновации дорог с использованием пневмоструйного метода. С одной стороны, он более прост и позволяет ремонтировать дороги без использования большого количества техники, а с другой стороны при любом нарушении технологии отремонтированные участки разрушаются очень быстро. Кроме того, по словам специалистов, этот метод больше подходит для текущего ремонта магистральных дорог, чем для ремонта городских тротуаров и улиц.

Фото: Краматорский городской совет

Несмотря на это Управление жилищно-коммунального хозяйства с начала года составило 5 договоров на проведение ремонта дорог с использованием этого метода на общую сумму более 20 миллионов гривен. Все эти заказы достались ООО «Билдгрупп». Ее владельцами являются бывший заместитель руководителя Донецкого облавтодора Виктор Коркишко и житель Краматорска Александр Гарбуз. Компания «Билдгруп» стабильно получает бюджетные заказы и стабильно является фигурантом уголовных производств. Например, в 2022 году правоохранители расследовали роль компании в строительстве дорог в Херсонской области в рамках «Большого строительства». Как установило следствие, построенные компанией дороги начали разрушаться значительно раньше завершения гарантийного срока эксплуатации.



При этом власти ремонтируют не только автодороги города, но и проводят ремонтные работы во дворах. Последнее выглядит максимально удивительно на фоне того, что в области объявлена обязательная эвакуация, и в городе осталось максимум треть населения. Также достаточно противоречиво выглядит создание новых площадок для сбора мусора, на которые бюджет планирует потратить более миллиона гривен. Более того, делается это в районах города, где глобальных проблем с этой темой просто нет, и происходит просто косметическое приведение в порядок мусорных площадок. Еще один странный тендер управления — ремонт парковки перед парком «Юбилейный», который стоил 1,6 миллиона гривен.

Восстановление поврежденного жилья

Еще одно направление, куда управление активно направляет средства — ремонт пострадавшего от обстрелов жилья. На эти нужды из городского бюджета уже израсходовано почти 41 миллион гривен. и это без учета наиболее пострадавших от обстрелов домов — власть либо только готовит проектные решения, либо еще даже не решила, что с ними делать. Почти все эти контракты Управление заключило с приближенными к городским властям фирмами и предпринимателями — по самым скромным оценкам, они получили примерно 39 миллионов от этой суммы. В частности, 14,1 миллиона получило частное предприятие «Омфал 2», владельцем и руководителем которого является краматорец Михаил Попов. Во время прошлых выборов он баллотировался в городской совет от «Слуги народа» и активно агитировал за действующего главу города Александра Гончаренко, а сейчас регулярно участвует в совещаниях краматорских коммнальщиков, хотя номинально не возглавляет ни одно из коммунальных предприятий или структурных подразделений совета.



Люди, знакомые с жизнью Краматорска, утверждают, что у Попова тесные связи с действующим коммунальным заместителем городского головы Андреем Бессонным. Еще 8,8 миллиона на восстановление жилья получила частный предприниматель Валентина Андреева. Интересно, что при заключении одного из договоров на ремонт дома она указала в качестве контактной электронную почту «kram_omfal2». Интересно, что эту же почту во время одной из закупок отмечал и частный предприниматель Андрей Гурышкин, получивший 3,3 миллиона гривен на восстановление жилья. Еще один предприниматель, получивший 6 миллионов на восстановление — Наталья Хакимова. И она, конечно, связана с Михаилом Поповым! В документах, которые Наталья загружала для тендеров, указано, что она арендует автотранспорт у предприятия «Омфал 2». Ну и, наконец, еще почти 7 миллионов гривен получило ООО «МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СДМК». Ее руководителем и владельцем является Михаил Ганусей, который во время местных выборов баллотировался от ОПЗЖ и в официальной биографии указывал местом работы «РСК ЭЛИТ-СЕРВИС», одним из совладельцев которой является Марина Попова, проживающая в одном доме с владельцем «Омфал 2» Михаилом Поповым.

Фото: Новости Донбасса

Обустройство бомбоубежищ

Приближенные к власти компании получают контракты не только на ремонт пострадавших домов, но и на реконструкцию подвалов под расположение там убежищ. Заказчиком этих работ является Управление по гражданской защите Краматорского городского совета. С начала года оно заключило 30 договоров на ремонт хранилищ на 18,5 миллиона гривен и значительная часть этих средств попала именно приближенным к власти фирмам и предпринимателям.



Наибольшую сумму пока получило ЧП «СУНА». За ремонт 10 хранилищ городской бюджет должен уплатить компании 7,435 миллиона гривен. Частное предприятие «СУНА» зарегистрировано в Краматорске в 2005 году. Его руководителем и владельцем является местная жительница Елена Гордиенко. Юридический адрес предприятия совпадает с адресом ООО «Управляющая компания ЛАДИС». Кроме того, к 2018 году Елена Гордиенко владела 25% в уставном капитале этой компании. Руководителем «Ладиса» является Дмитрий Литвинов — депутат городского совета от ОПЗЖ и постоянный участник совещаний в городской администрации на коммунальные темы.



Тесно связан с «Ладисом» и еще один предприниматель, который будет заниматься ремонтом городских бомбоубежищ. Частный предприниматель Алексей Мальцев получил подряд на ремонт 10 укрытий на общую сумму 5645000 гривен. Алексей Александрович, по сведениям из судебного реестра, имеет достаточно бурную биографию. В 2016 году его поймали за рулем в нетрезвом состоянии. И в судебном решении о привлечении его к административной ответственности указано, что он работает работником комплексного обслуживания (так официально называется должность дворника) в ЧП «СУНА», которое будет ремонтировать 10 убежищ.



Еще одним подрядчиком при ремонте хранилищ, связанным с «Ладисом» является ООО «РСК Элит-Сервис». Это предприятие будет ремонтировать два объекта и получит за это 1,173 миллиона гривен. С этой фирмой все очень просто — владельцем 40% ее уставного капитала является Дмитрий Литвинов.



Таким образом, только на этих закупках без тендеров предприятия и ФЛП, связанные с Дмитрием Литвиновым, получили 14,253 миллиона гривен. Люди, знакомые с устройством краматорской власти, утверждают, что у Дмитрия Литвинова очень тесные связи с коммунальным заместителем городского головы Андреем Бессонным.

Подряд на ремонт еще двух хранилищ в жилых домах достался предпринимателю Владимиру Прибу. За это он должен получить 1,34 миллиона гривен. Предпринимательством он занимается около 5 лет, а вот активно выигрывать тендеры начал в 2022 году. За неполные полтора года он натендерил уже более 35 миллионов гривен. Из них почти 14 миллионов на ремонте разрушенной российскими обстрелами школы и более 11 миллионов на поставке разнообразным городским структурам генераторов. Кроме того, Владимир Приб является совладельцем ООО «Схитстройпроммонтаж». А еще одним совладельцем и руководителем этой фирмы является Роман Портаненко. Он также является одним из предпринимателей, получивших подряды на ремонт бомбоубежищ. Роман Сергеевич будет ремонтировать 2 убежища на 1,319 миллиона гривен. В социальных сетях называют его «кумом секретаря городского совета Игоря Сташкевича». Так это или нет, неизвестно. Тем не менее, на странице Романа Портаненко в фейсбуке (которую он сейчас осмотрительно спрятал от случайных пользователей) была найдена фотография, на которой они с Игорем Сташкевичем позируют в дружеских объятиях напротив мангала.



При этом глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, из-за войны исполняющий обязанности всего городского самоуправления, ничего страшного в таком расходовании денег не видит. Комментируя местному изданию заявление президента о том, что война не время тратить деньги на брусчатку и фонтаны, городской голова подчеркнул, что «сейчас все видят, что мы тратим деньги очень скромно». Аргументируя это, Гончаренко прибег к откровенной манипуляции. В частности, он отметил, что в 2020 году город потратил на асфальтирование 129 миллионов, а в 2023 — всего 65 миллионов. Однако сам глава администрации подчеркнул, что нынешний бюджет почти в 2 раза меньше, чем довоенные бюджеты Краматорска. А значит, в процентном отношении война не заставила городские власти тратить на асфальтирование меньше бюджетных средств. Кроме того, отвергая обвинения, что во время войны не целесообразно сажать цветы и деревья, руководитель города подчеркнул, что это ничто по сравнению с 80 миллионами, которые бюджет направил на помощь военным и ГСЧС. На самом деле никакие отчисления из бюджета в пользу ВСУ не являются основанием тратить бюджетные средства на не совсем понятные речи или раздавать подряды приближениям к власти фирмам.