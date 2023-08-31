Закупівлі Краматорська: гроші на відновлення та підряди для «своїх»

Краматорськ — місто-лідер по закупівлям на Донеччині. Фото: Краматорська міська рада

Краматорськ є одним з найбільших в Донецькій області замовником різноманітних товарів та послуг бюджетним коштом. Втім, серед цих покупок є як вкрай необхідні, так й достатньо сумнівні. Крім того, значну частину коштів з міського бюджету Краматорська отримують підприємці та фірми, наближені до міської влади, або що мають вкрай сумнівну репутацію.



Протягом поточного року серед населених пунктів області найбільше бюджетних коштів наразі витрачає Краматорськ. По-перше, це найбільше місто, яке залишилося у Донецькій області під контролем української влади. По-друге, це адміністративний, логістичний та військовий центр області. По-третє, місто знаходиться відносно далеко від лінії фронту та є відносно безпечним, тож для місцевої влади є дуже велика спокуса імітувати «мирне життя» й займатися закупівлями, які у воюючій країні виглядають дуже дивно. Саме завдяки цьому Краматорськ є одним з лідерів витрачання бюджетних коштів у регіоні — наразі у місті укладено 3189 контрактів на 738 мільйонів гривень, а це приблизно десята частина всіх державних закупівель області. Куди саме йдуть гроші, дізналися «Новини Донбасу».

Вода для городян, дорога техніка — для комунальників

Найбільшим покупцем є комунальне підприємство «Краматорський водоканал», яке уклало 16 контрактів на 152,7 мільйона гривень. З них 149 мільйонів — витрати на закупівлю технічної води та електрики, необхідної для водопостачання міста. Й це виглядає цілком логічно й обґрунтовано. Проте, є серед закупівель підприємства й достатньо дивні як для воєнного часу. Зокрема, підприємство придбало собі пікап Peugeot Landtreck за майже півтора мільйона гривень. Логічно було припустити, що ця автівка буде використовуватися для виїзду аварійних бригад, але на всіх фотозвітів про усунення поривів, які публікує підприємство, бачимо стару жовту будку-битовку з пічним опаленням.

Фото: Краматорський водоканал

Взагалі, комунальні підприємства Краматорська, попри війну, протягом поточного року дуже активно купують різноманітну техніку. Настільки активно, що ТОВ «Торговий Дім Будшляхмаш» став одним з найбільших постачальників міста, посівши шосту сходинку у рейтингу найбільших отримувачів грошей з міського бюджету — підприємство уклало п’ять контрактів на 24 мільйона гривень. Втім, техніку для підприємств міста поставляло не лише це ТОВ. Найбільшими купівлями Краматорська стали три вакуумні підмітально-прибиральні машини за 21,4 мільйона гривень для КП ДРУАС та самоскид за 4,6 мільйона гривень для місцевої «Ритуальної служби». А ще для КП ДРУАС було придбане самохідний кран за 11 мільйонів гривень та мінінавантажувач за 7,4 мільйона гривень. Крім того, КП ДРУАС та Тепломережа отримали по новенькому Renault Duster вартістю приблизно по 800 тисяч кожен. Цікаво, що при майже однаковій комплектації, ціни на ці машини відрізняються майже на 100 тисяч гривень.



Крім того, багато запитань городян викликала закупка КП «Міськсвітло» нових світлофорів на 2,4 мільйона гривень. За ці кошти підприємство придбало 32 пішохідних та 90 транспортних світлофорів. Фактично ці обсяги дозволяють змінити на сучасні світлодіодні конструкції всі світлофорні об’єкти міста. Проте, у городян виникло запитання, а наскільки це виправдано у розпал повномасштабного вторгнення. Влада на ці сумніви вирішила не відповідати й регулярно звітує у соціальних мережах про встановлення чергового світлофорного об’єкта.

Фото: Краматорська міська рада

Другий за обсягами укладених контрактів — Управління капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради. З початку року управління уклало 80 договорів на 118,7 мільйона гривень. Й частина цих закупівель викликає деякі запитання. Зокрема, управління замовило реконструкцію двох шкіл та одного дитячого садка, які постраждали в результаті обстрілів росіян, на 64,5 мільйона гривень. Й в більшості своїй це не якісь аварійні роботи, спрямовані на консервацію будівель, а повноцінна реконструкція з заміною вікон та побудовою нової покрівлі. На скільки це доцільне у місті в кількох десятках кілометрах від фронту, яке під ракетними обстрілами майже кожного тижня — питання доволі дискусійне. Крім того, є ще один аспект: а чи будуть потрібні всі ці будівлі навіть після Перемоги? Зараз ніхто не може спрогнозувати, скільки людей буде мешкати у мирному Краматорську. Більш того, ще до початку повномасштабного вторгнення було зрозуміло, що така кількість шкіл місту просто не потрібна: деякі було заповнено ледь на третину, а міська влада вела обережні розмови про перспективу оптимізації. Але з початком великої війни влада почала наполегливо відновлювати навіть ті школи, в існуванні яких ще недавно не вбачала сенсу.



Крім того, по більшості об’єктів є питання щодо ціни та прозорості відбору підрядників. У більшості випадків договори укладаються без конкуренції та з фірмами, які мають або дуже сумнівну репутацію або дуже тісні зв’язки з чинною міською владою.

Відновлення поряд з війною

Наприклад, наприкінці червня 2023 року Управління капітального будівництва та перспективного розвитку уклало договір на реконструкцію школи в одному зі спальних районів міста. Вартість робіт становить 34,6 мільйона гривень, а відстань до ще однієї школи — менше 450 метрів. Виконувати роботи з відновлення покрівлі та вікон буде ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ», керівником та власником якої є Давід Кізіменко. Його батько Олег Кізіменко був керівником Донецького обласного управління капітального будівництва за часів Віктора Януковича. У 2012 році старший Кізіменко пішов працювати заступником міського голови Севастополя, після захоплення Криму залишився на посаді й звільнився лише у 2015 році. У 2018 був затриманий у Херсоні та звинувачений у державній зраді. У 2018 році був засуджений на 5 років умовного покарання. Бізнес родини Кізіменко вже багато років отримував багатомільйонні державні замовлення. У 2020 році антимонопольний комітет піймав ТОВ «Хозхімсервіс» (його власником є дружина чиновника-зрадника Алла Кізіменко, а керівником ще один син — Марк Кізіменко) на змові та покарав за це штрафом та забороною брати участь у тендерах до 2023 року. Втім, незважаючи на заборону, компанія продовжила отримувати державні замовлення. У 2023 році Антимонопольний комітет знов спіймав фірму на змові під час закупівель — цього разу при будівництві краматорського полігону побутових відходів та ще ряда об’єктів в області. Всього під час 11 торгів «Хозхімсервіс» розіграв з пов’язаною компанією 342 мільйона гривень. За це АМКУ покарав фірми штрафом у 22 мільйона гривень. Проте, лише цього року й лише через ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» родина Кізіменко отримала замовлень майже на 460 мільйонів гривень. Цікаво, що найбільший об'єкт компанії навіть не в Донецькій області, а під Києвом. Там компанія реконструює Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації за 245 мільйонів гривень.

Велике асфальтування

Ще один великий розпорядник бюджетних коштів у Краматорську — Управління житлово-комунального господарства. З початку року воно уклало 72 контракту на 107 мільйонів гривень. З них майже половина (56 мільйонів гривень) пішла на різноманітні дорожні роботи. Найбільшою закупівлею є ремонт частини шляхопроводу у селище Ясногірка вартістю 21,4 мільйона гривень. Робити його буде ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ, про яке ми розповідали вище. Роботами з відновлення доріг у місті займаються не підрядні організації, а комунальне підприємство ДРУАС. Для цього воно закупило асфальту майже на 8 мільйонів гривень.



Цікаво, що цього року керівництво міста надає перевагу не звичному ремонту автошляхів з використанням гарячого асфальту, а технології реновації доріг з використанням пневмоструменевого методу. З одного боку він більш простий та дозволяє ремонтувати дороги без використання великої кількості техніки, а з іншого боку за будь-якого порушення технології відремонтовані ділянки руйнуються дуже швидко. Крім того, за словами фахівців, цей метод більше підходить для поточного ремонту магістральних автошляхів, ніж для ремонту міських тротуарів та вулиць.

Фото: Краматорська міська рада

Незважаючи на це, Управління житлово-комунального господарства з початку року склало 5 договорів на проведення ремонту доріг з використанням цього методу на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Всі ці замовлення дісталися ТОВ «Білдгруп». Її власниками є колишній заступник керівника Донецького облавтодору Віктор Коркішко та мешканець Краматорська Олександр Гарбуз. Компанія «Білдгруп» стабільно отримує бюджетні замовлення й стабільно є фігурантом карних проваджень. Наприклад, у 2022 році правоохоронці розслідували роль компанії у будівництві доріг на Херсонщині в рамках «Великого будівництва». Як встановило слідство, побудовані компанією дороги почали руйнуватися значно раніше завершення гарантійного строку експлуатації.



При цьому, влада ремонтує не лише автошляхи міста, а й проводить ремонтні роботи у дворах. Останнє виглядає максимально дивно на фоні того, що в області оголошена обов’язкова евакуація й у місті лишилося максимум третина населення. Також достатньо суперечливо виглядає створення нових майданчиків для збору сміття, на які бюджет планує витратити понад мільйон гривень. Більш того, робиться це в районах міста, де глобальних проблем з цією темою просто немає, й відбувається просто косметичне впорядкування сміттєвих майданчиків. Ще один достатньо дивний тендер управління — ремонт паркування перед парком «Ювілейний», який коштував 1,6 мільйона гривень.

Відновлення пошкодженого житла

Ще один напрямок, куди управління активно спрямовує кошти — ремонт житла, яке постраждало від обстрілів. На ці потреби з міського бюджету вже витрачено майже 41 мільйон гривень. й це без урахування будинків, які найбільше постраждали від обстрілів — влада або лише готує проєктні рішення, або ще навіть не вирішила, що з ними робити. Майже всі ці контракти Управління уклало з фірмами та підприємцями, які наближені до міської влади — за найскромнішими оцінками, вони отримали приблизно 39 мільйонів від цієї суми. Зокрема, 14,1 мільйона отримало приватне підприємство «Омфал 2», власником та керівником якого є краматорець Михайло Попов. Під час минулих виборів він балотувався до міської ради від «Слуги народу» та активно агітував за чинного очільника міста Олександра Гончаренка, а зараз регулярно бере участь у нарадах краматорських комунальників, хоча номінально не очолює жодне з комунальних підприємств чи структурних підрозділів ради.



Люди, знайомі з життям Краматорська, стверджують, що Попов має тісні зв’язки з діючим комунальним заступником міського голови Андрієм Безсонним. Ще 8,8 мільйона на відновлення житла отримала приватний підприємець Валентина Андреєва. Цікаво, що під час укладання одного з договорів на ремонт будинку вона зазначила у якості контактної електронну пошту «kram_omfal2». Цікаво, що цю ж саму пошту під час однієї з закупівель зазначав й приватний підприємець Андрій Гуришкін, який отримав 3,3 мільйона гривень на відновлення житла. Ще один підприємець, який отримав 6 мільйонів на відновлення — Наталя Хакімова. Й вона, звісно, пов’язана з Михайлом Поповим! В документах, які Наталя завантажувала для тендерів зазначено, що вона орендує автотранспорт у підприємства «Омфал 2». Ну і нарешті ще майже 7 мільйонів гривень отримало ТОВ «МОНТАЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СДМК». Її керівником та власником є Михайло Ганусей, який під час місцевих виборів балотувався від ОПЗЖ й в офіційній біографії вказував місцем роботи «РСК ЕЛІТ-СЕРВІС», одним зі співвласників якої є Марина Попова, яка мешкає в одній оселі з власником «Омфал 2» Михайлом Поповим.

Фото: Новини Донбасу

Облаштування бомбосховищ

Втім, наближені до влади компанії отримують контракти не лише на ремонт постраждалих будинків, а й на реконструкцію підвалів під розташування там сховищ. Замовником цих робіт є Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради. З початку року воно уклало 30 договорів на ремонт сховищ на 18,5 мільйонів гривень й значна частина цих коштів потрапило саме наближеним до влади фірмам та підприємцям.



Найбільшу суму поки що отримало ПП «СУНА». За ремонт 10 сховищ міський бюджет має сплатити компанії 7,435 мільйона гривень. Приватне підприємство «СУНА» зареєстровано у Краматорську у 2005 році. Його керівником та власником є місцева мешканка Олена Гордієнко. Юридична адреса підприємства збігається з адресою ТОВ «Управляюча компанія ЛАДІС». Крім того, до 2018 року Олена Гордієнко володіла 25% у статутному капіталі цієї компанії. Керівником «Ладісу» є Дмитро Литвинов — депутат міської ради від ОПЗЖ й постійний учасник нарад в міській адміністрації на комунальні теми.



Тісно пов’язаний з «Ладісом» й ще один підприємець який буде займатися ремонтом міських бомбосховищ. Приватний підприємець Олексій Мальцев отримав підряд на ремонт 10 сховищ на загальну суму 5,645 мільйона гривень. Олексій Олександрович, за відомостями з судового реєстру, має досить бурхливу біографію. У 2016 році його спіймали за кермом напідпитку. Й в судовому рішенні про притягнення його до адміністративної відповідальності зазначено, що він працює працівником комплексного обслуговування (так офіційно називається посада двірника) у ПП «СУНА», яка буде ремонтувати 10 сховищ.



Ще одним підрядником під час ремонту сховищ, який пов’язаний з «Ладісом» є ТОВ «РСК Еліт-Сервіс». Це підприємство буде ремонтувати два об'єкти та отримає за це 1,173 мільйона гривень. З цією фірмою все дуже просто — власником 40% її статутного капіталу є Дмитро Литвинов.



Таким чином, лише на цих закупівлях без тендерів підприємства та ФОПи, пов’язані з Дмитром Литвиновим, отримали 14,253 мільйона гривень. Люди, обізнані з влаштуванням краматорської влади, стверджують, що Дмитро Литвинов має дуже тісні зв’язки з комунальним заступником міського голови Андрієм Безсонним.

Підряд на ремонт ще двох сховищ у житлових будинках дістався підприємцю Володимиру Прибу. За це він має отримати 1,340 мільйона гривень. Підприємництвом він займається близько 5 років, а ось активно вигравати тендери почав у 2022 році. За неповні півтора року він натендерив вже понад 35 мільйонів гривень. З них майже 14 мільйонів на ремонті зруйнованої російськими обстрілами школи й понад 11 мільйонів на постачанні різноманітним міським структурам генераторів. Крім того, Володимир Приб є співвласником ТОВ «Схітбудпроммонтаж». А ще одним співвласником та керівником цієї фірми є Роман Портаненко. Він також є одним с підприємців, який отримав підряди на ремонт бомбосховищ. Роман Сергійович буде ремонтувати 2 сховища на 1,319 мільйона гривень. У соціальних мережах називають його «кумом секретаря міської ради Ігоря Сташкевича». Так це чи ні — не відомо. Проте, на сторінці Романа Портаненко у фейсбуці (яку він наразі обачливо сховав від випадкових користувачів) була знайдена фотокартка, на якій вони з Ігорем Сташкевичем пазують в дружніх обіймах напроти мангалу.



При цьому голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, який через війну виконує обов’язки всього міського самоврядування, нічого страшного в такому витрачанні грошей не бачить. Коментуючи місцевому виданню заяву президента, що війна не час витрачати гроші на бруківку та фонтани, очільник міста наголосив, що «зараз всі бачать, що ми витрачаємо гроші дуже скромно». Аргументуючи це, Гончаренко вдався до відвертої маніпуляції. Зокрема, він наголосив, що у 2020 році місто витратило на асфальтування 129 мільйонів, а у 2023 — всього 65 мільйонів. Проте, сам очільник адміністрації наголосив, що цьогорічний бюджет майже в 2 рази менший, ніж довоєнні бюджети Краматорська. А отже, у процентному відношенні, війна не змусила міську владу витрачати на асфальтування менше бюджетних коштів. Крім того, відкидаючи звинувачення, що під час війни не доцільно садити квіти та дерева, керівник міста наголосив, що це ніщо у порівнянні з 80 мільйонами, які бюджет спрямував на допомогу військовим та ДСНС. Насправді жодні відрахування з бюджету на користь ЗСУ, не є підставою витрачати бюджетні кошти на не зовсім зрозумілі речи або роздавати підряди наближенням до влади фірмам.