Как тратятся доллары налогоплательщиков США в Украине

Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи 21 сентября. Фото: пресс-служба президента Украины

Соединенные Штаты Америки направили более 70 миллиардов долларов в Украину с тех пор, как российские войска пересекли ее границу в прошлом году. Но сегодня в Вашингтоне назревает битва из-за запроса администрации Байдена на более чем 20 миллиардов долларов дополнительной помощи.



Много политиков от Республиканской партии выступили против этого в Конгрессе, сторонники же более жесткой линии в палате представителей, хотят полностью прекратить финансирование, другие, наоборот, выступают за тщательный контроль выделяемых средств. США также вложили почти 25 миллиардов долларов в экономику Украины с начала российского вторжения.



Вопрос, куда идут деньги все чаще встречается в американском обществе, потому как местные налогоплательщики хотят узнать, на что траться их деньги в Украине. Поэтому журналисты американской программы «60 минут» решили посетить «первую линию обороны ЕС» и узнать, как работает система, обеспечивающая прозрачность выделенных средств и кто наблюдает за деньгами и оружием.

Американское оружие

Первым местом остановки журналистов, стал лес в 15 км от линии фронта. Тут их встретила американская боевая машина пехоты «Брэдли» в расположении украинской 47-й механизированной бригады, которая была сформирована только в прошлом году, и чьи солдаты уже побывали в самых смертоносных схватках с противником.

«Брэдли» в расположении украинской 47-й механизированной бригады. Кадр из видео: 60 Minutes

«Брэдли» была разработана для защиты американской пехоты, передвигающихся сквозь зоны боевых действий. Сейчас эти машины делают то же самое только для украинских военнослужащих. Корреспондентка программы «60 минут» Холли Уильямс своими глазами увидела американскую БМП, пережившую фугас и шрапнель российского снаряда. Она поинтересовалась, что случилось с экипажем.



«Да, это немного повредило боевую машину, но она все еще цела. Что случилось с ребятами, которые были внутри, они целы?» — поинтересовалась Холли Уильямс.

Холли Уильямс своими глазами увидела американскую БМП после боя. Кадр из видео: 60 Minutes

Ей ответили, что людьми, которые были внутри, все в порядке. США отправили в Украину 186 автомобилей «Брэдли» по цене два миллиона долларов каждая. Лейтенант Александр Шершень, бывший менеджер по продажам призвался на службу 24 февраля 2022 года, рассказал корреспондентке из США, какой страх в россиян вселяет американское оружие.



«Мы можем их быстрее уничтожить, также мы отныне способны видеть и наблюдать за противником издалека. Они очень боятся американского оружия. Иногда, когда нам попадались пленные, они рассказывали, о чем между собой говорят, подтверждая свой страх», — уточнил лейтенант Александр Шершень.



США потратили чуть более 43 миллиардов долларов на военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения. Это эквивалентно 5 % оборонного бюджета Соединенных Штатов. Со своей стороны, европейские страны все вместе взятые предоставили порядка 30 миллиардов долларов.

Американские реактивные системы залпового огня на поле боя сегодня помогают украинским военным, проникая в глубоко оккупированную часть РФ, а система противовоздушной обороны «Пэтриот», защищает миллионы украинских мирных жителей от авиаударов.

Где сейчас была бы Украина без помощи США

Наших партнеров из-за океана всегда интересовало, какой процент украинской земли пришлось бы потерять, если б Украина воевала без помощи страны, подписавшей Будапештский меморандум.



«Я думаю, что Украина, вероятно, была бы захвачена и повержена, потеряв намного больше», — поделился своим мнением Генерал-лейтенант Бен Ходжес, который был ранее командующим армией США в Европе. Он ушел в отставку в 2017 году и сейчас является советником НАТО.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес. Фото: U.S. Army / Brian Godette

Ходжес отметил, что администрация Байдена провалилась в попытке объяснить американскому народу, что он получает за потраченный доллар, который уходит на поддержку Украины.



«Если вы подумаете об этом, то Россия на протяжении десятилетий была и до сих пор представляет собой экзистенциальную угрозу для Европы и США. Послушайте, что говорят их лидеры, посмотрите на 1000 ядерных боеголовок, которые они будут использовать, если их не остановить», — сказал отставной генерал.



По мнению Бена Ходжеса, остановив Путина в Украине, напрямую принесет пользу каждому жителю США.



«Эта война касается намного большего, чем просто Украины. Это будет высшей точкой американской политики после того, как РФ будет повержена», — уверен он.

Налогоплательщики США финансируют больше, чем просто оружие

США закупает семена и удобрения для украинских фермеров. Кадр из видео: 60 Minutes

Правительство США закупает семена и удобрения для украинских фермеров, и покрывает зарплаты украинских служб быстрого реагирования, все 57 000, включая, к примеру, команду, которая обучает собак-спасателей. Такие четырехлапые друзья прочесывают обломки после российских ударов в поисках выживших.

Собаки-спасатели, которые прочесывают обломки после российских ударов в поисках выживших. Кадр из видео: 60 Minutes

К тому же партнер Украины финансирует водолазов, которые ищут неразорвавшиеся снаряды в водоемах, чтобы их снова сделать безопасными для купания и рыбалки. Вторжение страны-оккупанта по подсчетам американских журналистов, обвалило экономику нашей страны на треть. Однако посетив Украину, они были удивлены, обнаружив, что субсидируются вдобавок и малые предприятия, как Трикотажная фабрика Татьяны Абрамовой.

Водолазы ищут неразорвавшиеся снаряды в водоемах. Кадр из видео: 60 Minutes

«Особенно в условиях войны, мы должны работать и платить налоги. Мы должны платить зарплату нашим сотрудникам и продолжать работать, не останавливаясь, потому что экономика — это основа всего», — уверена Татьяна Абрамова.



Американские чиновники и сотрудники USAID помогли найти Абрамовой новых клиентов зарубежом в разгар войны. Она уверена, что помощь, предоставленная американским правительством, это также помощь от обычных граждан США. В общей сложности Америка вложила почти 25 миллиардов гривен невоенной помощи в экономику Украину с момента, когда в страну вторглись российские оккупанты.

Трикотажная фабрика Татьяны Абрамовой. Кадр из видео: 60 Minutes

Американские журналисты вспомнили покойного сенатора Джона Маккейна, который еще в 2014 году подтолкнул правительство США начать поставки оружия в страну, сразу после оккупации Крымского полуострова.

Как провести контроль за оружием и предотвратить коррупционные риски

Во время визита в Киев, сотрудники программы «60 минут» встретились с сенаторами демократами и республиканцем, приехавших провести контроль направленной помощи. Среди них были Элизабет Уоррен, Ричард Блюменталь, а также представитель от республиканцев Линдси Грэм.



По словам корреспондентки Холли Уильямс, эти политики редко соглашаются друг с другом, но в вопросе поддержки Украины — они единогласны.



«Они (украинцы — прим. ред) находятся на пути к слому российской армии, и единственный способ, при котором они проиграют — если мы перестанем помогать. Люди спрашивают меня: “оно того стоит?”. И я им отвечают, вот что мы получаем за наши деньги: мы не потеряли ни одного американского солдата, мы снижаем боевую мощь армии ФР на 50 %, со времен нашей помощи Черчиллю в противостоянии нацистам — это лучшее на что мы потратили наши деньги», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.



Политики добавили, что при всем, им нужна уверенность, что средства, отправленные в Украину, на самом деле тратятся на защиту нации. Чиновники подтвердили, что не было зафиксировано случаев незаконного перенаправления американского оружия.

В вопросе поддержки Украины американские сенаторы единогласны. Кадр из видео: 60 Minutes

Сенаторы также хотят отчета от министерства обороны США о надзоре, где будет уверенность, что они смогут отслеживать каждую единицу оборудования или техники, переданной в Украину.



«Мы следим за каждой единицей и не было ни единого незаконного перенаправления или доказательств незаконного присвоения техники. Это американская история успеха нашего партнера, борющегося за свою свободу», — отметил демократ Ричард Блюменталь.



Все же чиновников на Капитолийском холме тревожит продолжительная история коррупции молодой демократии. Согласно мониторинговой группе Transparency International, по уровню коррупции Украина занимает второе место в Европе и лишь Россия выше.



«Нам необходимо избавиться от этого ракового заболевания (коррупция — прим. ред.). Иначе мы не выживем», — утверждает народная депутатка от фракции «Голос», а также борец с коррупцией Александра Устинова.

Александра Устинова народная депутатка от фракции «Голос». Кадр из видео: 60 Minutes

Она сейчас возглавляет парламентскую комиссию, которая отслеживает всю военную помощь США. По словам Устиновой, полученное оружие, например Javelin, противотанковые ракеты — хранятся на секретных складах.



«У нас существуют онлайн-базы данных с серийным номером каждого американского оружия, к которому есть доступ у американского посольства. Они могут, скажет, набрать Javelin или HIMARS и увидеть, в какой бригаде оно находится, а затем поехать проверить, если они сомневаются в этом», — объясняет систему хранения и проверки американского вооружения в Украине народная депутатка.

Javelin, противотанковые ракеты — хранятся на секретных складах. Кадр из видео: 60 Minutes

Молодой политик добавила, что иногда чиновники США приезжают на передовую или отправляют туда своих людей, чтобы убедиться в наличии оружия, а также посещают логистические центры, когда это опция доступна.



Если сегодня доступна такая проверка, то согласно прошлогоднему отчету генерального инспектора Пентагона, правительство США не имело такой возможности отслеживать поставки в первые месяцы войны. Частично, потому что сотрудники американского посольства были эвакуированы, а криминальные группы, проникнув на военные базы, смогли захватить несколько образцов вооружения.







Со временем оружие было возвращено украинскими спецслужбами, но новости про пропажу западного вооружения попали в прессу. Устинова утверждает, сегодня существуют системы защиты, которые гарантируют, чтобы такое больше не повторилось.



«Я с уверенностью могу сказать, что это приоритет номер один для нас. Мы не настолько глупы, чтобы стрелять себе в ногу, понимая, что никогда не справились бы без помощи США», — рассказывает Александра Устинова про важность хранения техники и отчетности о ее наличии.



Американские чиновники сейчас расследуют четыре уголовных дела, касающихся невоенной помощи и 170 украинских правительственных чиновников, включая высокопоставленных чиновников, высокопоставленных военных офицеров, которым были предъявлены обвинения в коррупции, растрате и получении взяток.



«Если бы мы никого не арестовали, тогда это вызывало бы вопросы, когда люди видят эти коррупционные скандалы, но никто не попадает в тюрьму. Я думаю, практически нулевой процент толерантности в отношении коррупции сегодня из-за того, что люди стали понимать, что коррупция действительно убивает», — заключила Устинова.



Украина скоро вступит в третий год противостояния с Россией и исход этой войны может быть решен готовностью партнера из-за океана продолжить финансирование и оказание военной помощи.



