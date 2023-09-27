Як витрачаються долари платників податків США в Україні

Джо Байден та Володимир Зеленський під час зустрічі 21 вересня. Фото: пресслужба президента України

Сполучені Штати Америки спрямували понад 70 мільярдів доларів в Україну з того часу, як російські війська перетнули її кордон минулого року. Але сьогодні у Вашингтоні назріває битва через запит адміністрації Байдена на понад 20 мільярдів доларів додаткової допомоги.



Багато політиків від Республіканської партії виступили проти цього в Конгресі, прихильники ж більш жорсткої лінії в палаті представників хочуть повністю припинити фінансування, інші, навпаки, виступають за ретельний контроль коштів, що виділяються. США також вклали майже 25 мільярдів доларів в економіку України від початку російського вторгнення.



Питання, куди йдуть гроші все частіше зустрічається в американському суспільстві, бо місцеві платники податків хочуть дізнатися, на що витрачаються їхні гроші в Україні. Тому журналісти американської програми «60 хвилин» вирішили відвідати «першу лінію оборони ЄС» та дізнатися, як працює система, що забезпечує прозорість виділених коштів та хто спостерігає за грошима та зброєю. «Новини Донбасу» публікують текстовий переказ репортажу.

Американська зброя

Першим місцем зупинки журналістів став ліс за 15 км від лінії фронту. Тут їх зустріла американська бойова машина піхоти «Бредлі» у розташуванні української 47-ї механізованої бригади, яка була сформована лише торік, і чиї солдати вже побували у найсмертельніших сутичках із противником.

«Бредлі» у розташуванні української 47-ї механізованої бригади. Кадр із відео: 60 Minutes

«Бредлі» була розроблена для захисту американської піхоти, що пересуваються крізь зони бойових дій. Зараз ці машини роблять те саме тільки для українських військовослужбовців. Кореспондентка програми «60 хвилин» Холлі Вільямс на власні очі побачила американську БМП, яка пережила фугас і шрапнель російського снаряда. Вона поцікавилася, що сталося з екіпажем.



«Так, це трохи пошкодило бойову машину, але вона все ще ціла. Що трапилося з хлопцями, які були усередині, вони цілі?» — поцікавилася Холлі Вільямс.

Холлі Вільямс на власні очі побачила американську БМП після бою. Кадр із відео: 60 Minutes

Їй відповіли, що з людьми, які були всередині все гаразд. США відправили в Україну 186 автомобілів «Бредлі» за ціною два мільйони доларів кожна. Лейтенант Олександр Шершень, колишній менеджер з продажу, призвався на службу 24 лютого 2022 року та розповів кореспондентці зі США, який страх у росіян вселяє американська зброя.



«Ми можемо їх швидше знищити, також ми відтепер здатні бачити та спостерігати за супротивником здалеку. Вони дуже бояться американської зброї. Іноді, коли нам траплялися полонені, вони розповідали, про що говорять між собою, підтверджуючи свій страх», — уточнив лейтенант Олександр Шершень.



США витратили трохи більше ніж 43 мільярди доларів на військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення. Це еквівалентно 5% оборонного бюджету Сполучених Штатів. Зі свого боку, європейські країни всі разом узяті надали близько 30 мільярдів доларів.

Американські реактивні системи залпового вогню на полі бою сьогодні допомагають українським військовим, проникаючи в глибоко окуповану частину РФ, а система протиповітряної оборони «Петріот» захищає мільйони українських мирних жителів від авіаударів.

Де зараз була б Україна без допомоги США

Наших партнерів з-за океану завжди цікавило, який відсоток української землі довелося б втратити, якби Україна воювала без допомоги країни, яка підписала Будапештський меморандум.



«Я думаю, що Україна, ймовірно, була б захоплена і повалена, втративши набагато більше», — поділився своєю думкою генерал-лейтенант Бен Ходжес, який раніше командував армією США в Європі. Він пішов у відставку у 2017 році і зараз є радником НАТО.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес. Фото: U.S. Army / Brian Godette

Ходжес зазначив, що адміністрація Байдена провалилася у спробі пояснити американському народу, що він отримує за витрачений долар, який йде на підтримку України.



«Якщо ви подумаєте про це, то Росія протягом десятиліть була і досі є екзистенційною загрозою для Європи та США. Послухайте, що кажуть їхні лідери, подивіться на 1000 ядерних боєголовок, які вони використовуватимуть, якщо їх не зупинити», — сказав відставний генерал.



На думку Ходжеса, поразка Путіна в Україні, безпосередньо принесе користь кожному мешканцю США.



«Ця війна стосується набагато більшого, ніж просто України. Це буде найвищою точкою американської політики після того, як РФ буде повалено», — упевнений він.

Платники податків США фінансують більше, ніж просто зброю

США закуповують насіння та добрива для українських фермерів. Кадр із відео: 60 Minutes

Уряд США закуповує насіння та добрива для українських фермерів і покриває зарплати українських служб швидкого реагування, усі 57 тисяч, включаючи, наприклад, команду, яка навчає собак-рятувальників. Такі чотирилапі друзі прочісують уламки після російських ударів у пошуках тих, хто вижив.

Собаки-рятувальники, які прочісують уламки після російських ударів у пошуках тих, хто вижив. Кадр із відео: 60 Minutes

До того ж партнер України також фінансує водолазів, які шукають снаряди, що не розірвалися у водоймах, щоб їх знову зробити безпечними для купання та риболовлі. Вторгнення країни-окупанта за підрахунками американських журналістів обвалило економіку нашої країни на третину. Проте, відвідавши Україну, вони були здивовані, виявивши, що субсидуються на додачу ще й малі підприємства, як Трикотажна фабрика Тетяни Абрамової.

Водолази шукають снаряди, що не розірвалися, у водоймах. Кадр із відео: 60 Minutes

«Особливо в умовах війни, ми маємо працювати та сплачувати податки. Ми маємо платити зарплату нашим співробітникам і продовжувати працювати, не зупиняючись, тому що економіка — це основа всього», — впевнена Тетяна Абрамова.



Американські чиновники та співробітники USAID допомогли знайти Абрамовій нових клієнтів закордоном у розпал війни. Вона впевнена, що допомога, надана американським урядом, це також допомога від пересічних громадян США. Загалом, Америка вклала майже 25 мільярдів гривень невоєнної допомоги в економіку України з моменту, коли в країну вторглися російські окупанти.

Трикотажна фабрика Тетяни Абрамової. Кадр із відео: 60 Minutes

Американські журналісти згадали покійного сенатора Джона Маккейна, який ще 2014 року підштовхнув уряд США розпочати постачання зброї до країни, одразу після окупації Кримського півострова.

Як провести контроль за зброєю та запобігти корупційним ризикам

Під час візиту до Києва співробітники програми «60 хвилин» зустрілися з сенаторами-демократами та республіканцем, які приїхали провести контроль спрямованої допомоги. Серед них були Елізабет Уоррен, Річард Блюменталь, а також представник республіканців Ліндсі Грем.



За словами кореспондентки Холлі Вільямс, ці політики рідко погоджуються один з одним, але щодо підтримки України — вони одностайні.



«Вони (українці — прим. ред) перебувають на шляху до зламу російської армії, і єдиний спосіб, коли українці можуть програти — якщо ми перестанемо допомагати. Люди запитують мене: "Воно того варте?". І я їм відповідаю, ось що ми отримуємо за наші гроші: ми не втратили жодного американського солдата, ми знижуємо бойову міць армії РФ на 50 %, з часів нашої допомоги Черчіллю у протистоянні нацистам — це найкраще, на що ми витратили наші гроші», — заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.



Політики додали, що при всьому цьому їм потрібна впевненість, що кошти, відправлені в Україну, насправді витрачаються на захист нації. Чиновники підтвердили, що не було зафіксовано випадків незаконного перенаправлення американської зброї.

У питанні підтримки України американські сенатори одностайні. Кадр із відео: 60 Minutes

Сенатори також хочуть звіту від міністерства оборони США про нагляд, в якому буде впевненість, що вони матимуть змогу відстежувати кожну одиницю обладнання чи техніки, переданої в Україну.



«Ми стежимо за кожною одиницею і не було жодного незаконного перенаправлення чи доказів незаконного присвоєння техніки. Це американська історія успіху нашого партнера, який бореться за свою свободу», — зазначив демократ Річард Блюменталь.



Все ж таки чиновників на Капітолійському пагорбі турбує тривала історія корупції молодої демократії. Згідно з моніторинговою групою Transparency International, за рівнем корупції Україна посідає друге місце в Європі і лише Росія вище.



«Нам необхідно позбутися цього ракового захворювання (корупція — прим. ред.). Інакше ми не виживемо», — стверджує народна депутатка від фракції «Голос», а також борчиня з корупцією Олександра Устінова.

Олександра Устінова народна депутатка від фракції Голос. Кадр із відео: 60 Minutes

Вона зараз очолює парламентську комісію, яка відстежує всю військову допомогу США. За словами Устінової, отримана зброя, наприклад Javelin, протитанкові ракети зберігаються на секретних складах.



«У нас існують онлайн-бази даних із серійним номером кожної американської зброї, до якої є доступ у американського посольства. Вони можуть, скажімо, набрати Javelin чи HIMARS і побачити, в якій бригаді вона перебуває, а потім поїхати перевірити, якщо вони сумніваються у цьому», — пояснює систему зберігання та перевірки американського озброєння в Україні народна депутатка.

Javelin, протитанкові ракети зберігаються на секретних складах. Кадр із відео: 60 Minutes

Молода політикиня додала, що іноді чиновники США приїжджають на передову або відправляють туди своїх людей, щоб переконатися у наявності зброї, а також відвідують логістичні центри, коли ця опція доступна.



Якщо сьогодні доступна така перевірка, то згідно з минулорічним звітом генерального інспектора Пентагону, уряд США не мав такої можливості відстежувати постачання в перші місяці війни. Частково, тому що співробітників американського посольства було евакуйовано, а кримінальні групи, проникнувши на військові бази, змогли захопити кілька зразків озброєння.







Згодом зброю повернули українські спецслужби, але новини про зникнення західного озброєння потрапили в пресу. Устінова стверджує, що сьогодні існують системи захисту, які гарантують, щоб таке більше не повторилося.



«Я впевнено можу сказати, що це пріоритет номер один для нас. Ми не настільки безглузді, щоб стріляти собі в ногу, розуміючи, що ніколи не впоралися б без допомоги США», — розповідає вона про важливість зберігання техніки та звітність про її наявність.



Американські чиновники зараз розслідують чотири кримінальні справи, що стосуються невійськової допомоги та 170 українських урядовців, включаючи високопосадовців, високопоставлених військових офіцерів, яким були пред'явлені звинувачення в корупції, розтраті та одержанні хабарів.



«Якби ми нікого не заарештували, тоді це викликало б питання, коли люди бачать ці корупційні скандали, але ніхто не потрапляє до в'язниці. Я думаю, практично нульовий відсоток толерантності щодо корупції сьогодні через те, що люди почали розуміти, що корупція справді вбиває», — сказала Устинова.



Україна скоро вступить у третій рік війни з Росією і результат цієї війни може бути вирішений готовністю партнера з-за океану продовжити фінансування та надання військової допомоги.