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Часов Яр — практически разбит армией РФ. Как там выживают люди?

Анастасия Волкова
28 сентября 2023, 14:35

Часов Яр — практически разбит армией РФ. Как там выживают люди?

Разрушенные войсками РФ дома в городе Часов Яр. Фото: «Новости Донбасса» Разрушенные войсками РФ дома в городе Часов Яр. Фото: «Новости Донбасса»

Российская армия продолжает уничтожать города и поселки Донецкой области, которые якобы пришла «освобождать». Одним из таких населенных пунктов, пребывающих под постоянными обстрелами, является Часов Яр — административный центр с населением менее 15 тысяч человек. Городу помогают выживать волонтеры. Подробности — в материале «Новостей Донбасса».



«Возим постоянно. Из расчета человеку на неделю если разливной фильтрованной, то это 20 литров, а вот этих больших выходит за счет того, что они по шесть литров — это 24 литра на человека в неделю», — рассказывает волонтер.

Так волонтер Евгений Ткачев планирует отвозить очередную партию питьевой воды жителям Часов Яра, с которой помогают международные организации. В зависимости от загрузки, в машину входит воды на 35 или на 40 человек, объяснил он корреспондентке «Новостей Донбасса».

Евгений Ткачев планирует отвезти очередную партию питьевой воды жителям Часов Яра. Фото: «Новости Донбасса»

В день таких ходок у Евгения Ткачева и его напарника может быть до десяти. Все зависит от ситуации в Часовом Яре. Волонтер выбрал именно этот город для помощи местным жителям не случайно. Евгений родом отсюда, поэтому не может не помогать людям, которых знает уже очень давно. Сам он выехал из-за постоянных обстрелов, но ежедневно возвращается в Часов Яр, чтобы напоить как можно больше мирных жителей.

«Получается, если двумя машинами, ну до трехсот человек в день [можно напоить]. Сегодня попытаемся проехать на самый проблемный поселок — Канал, который ничем от Бахмута не отличается. Обстрелы каждый день», — признается Евгений.
 
После загрузки машины, затем следует отправка в опасный путь на линию фронта. Уже на подъезде к городу люди понимают, что каждый поворот здесь может стоить жизни.

«Это — сгоревшая башня от танка. Сейчас в машине около тонны воды и ста килограммов собачьих, кошачьих кормов. И моих девяносто килограммов плюс бронежилет, поэтому еще центнер. Как-то так», — поделился волонтер.

Житель Часов Яра подтвердил, что с напарником вместе они совершают десять ходок — это максимум, потому что после обеда в городе начинается обстрел дороги, которая здесь проходит.

Разрушенный войсками РФ дом в городе Часов Яр. Фото: «Новости Донбасса»

Заехав в город, Евгений показывает нам зияющую дыру в доме, где еще недавно была квартира пожилой женщины. Ее мужчина успел эвакуировать и отвезти в хоспис.

«На следующий день прилетело в ее квартиру. Она на хоспис к нам поехала, причем старая знакомая моя, 93 года. Прекрасно знала, чем мы занимаемся. И до последнего не хотела уезжать. Но вовремя», — добавил Евгений Ткачев.

Жители Часов Яра передвигаются под обстрелами на велосипеде, не боясь взрывов. До обеда они стараются решить все свои дела и разойтись по подвалам и укрытиям. К вечеру обстрелы усиливаются. Люди едут или идут за водой и едой, собирают дрова или проведывают соседей.

Разрушенные войсками РФ дома в городе Часов Яр. Фото: «Новости Донбасса»

Ежедневно в Часовом Яре работает пункт несокрушимости. Там люди могут получить гуманитарную или медицинскую помощь, зарядить свои гаджеты, чтобы связаться с родственниками. Или же просто приходят сюда, чтобы обменяться друг с другом последними новостями. Алина пришла за питьевой водой. С ней на поводке — собака Мария.

«Только что подобрала его бедненького маленького. Сейчас посажу в клетку и буду лечить», — рассказывает жительница Часов Яра.

На каждом пункте выдачи воды волонтеры стараются надолго не задерживаться. Проезжая по дороге, в городе виднеются свежие разрушения жилого сектора.

Разрушенный войсками РФ дом в городе Часов Яр. Фото: «Новости Донбасса»

«Не знаю, увидите ли. Выгорел подъезд. Вчера и гаражи горели и в одной части города, и в другой, и в третьей. И люди — вот так на велосипедах ездят. Ну магазин работает. Ну и цены как бы ненамного больше Константиновки», — поделился своими наблюдениями Евгений.

Он уже не раз попадал под обстрел и даже получил ранение в этом году. Но он старается относиться ко всему с юмором, иначе тут не выживешь. Доставляя гуманитарку в самый обстреливаемый район «Канал» можно попасть под атаку беспилотника, если его не собьют украинские военные.

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Тамара — одна из восьми жительниц, которые остаются в самом опасном районе города. Женщина живет фактически на руинах, но выезжать не хочет. Говорит, была бы вода и еда — а все остальное она выдержит.

Тамара — одна из восьми жительниц, которые остаются в самом опасном районе города. Фото: «Новости Донбасса»

«Ставлю туда бочку, вон кастрюли поставила. Крышу с той стороны перекрыла пленкой, потому что разбито все. Вон прилет, вон прилет, там четыре прилета. Крыши нет. Дождь идет — 15 ведер стоит в спальне. Честно тебе сказать? Никуда не хочу. Никуда. Свои стены, как говорится, они и греют», — объясняет она.

Сегодня в Часовом Яре уже нет уцелевших многоэтажек. Где-то повреждена крыша, где-то стены, где-то выбиты окна. Немного лучше ситуация обстоит в частном секторе. Надежда перебралась из квартиры в дом к сыну, сейчас они вдвоем готовятся встречать зиму в родном городе.

«Мы не можем привыкнуть, что у нас нет воды. У меня кошка привела троих котят, у женщины собака привела шесть кутенят. Все живые. Пораздавала людям. Мы не успеваем убирать! Прилетело — насыпало! Начинаем вычищать, убирать, забивать. У меня все окна, я зимовала без окон. У меня все забито уже было. Фонарики нужны, уже ничего не сделаешь. Ещё ж неизвестно, какая будет зима», — добавила Надежда.

Надежда — жительница Часов Яра. Фото: «Новости Донбасса»

Недавно представители международной организации World Central Kitchen стали ежедневно доставлять в Часов Яр горячие обеды. Гуманитарная ситуация в населенном пункте несколько улучшилась. Но город по-прежнему постоянно обстреливается.

Близость к Бахмуту, где идут бои, дает о себе знать. Тем не менее на прошлой неделе в Часов Яр вернулись около десяти мирных жителей. В населенном пункте на сегодняшний день остается около тысячи мирных жителей.

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